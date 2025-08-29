This Small Nordic Nation Consumes More Electricity In A Month Than Most Countries Do In A Year patpongs / iStock via Getty Images

Key Points While the average resident of planet Earth consumes 3,486 kilowatt-hours of electricity every year, some countries consume more than 10 times that.

Electricity consumption is a function of wealth, industrial intensity, climate conditions, and population density.

One small Nordic country consumes more electricity in one month than most countries do in a year.

Energy use varies widely around the world. While the average resident of planet Earth consumes 3,486 kilowatt-hours of electricity every year, some countries consume more than 10 times that.

Electricity consumption is a function of wealth, industrial intensity, climate conditions, population density, and the availability and cost of energy resources. While the United States is the largest consumer economy, the average American uses 12,645 kilowatt-hours of electricity every year, the ninth most of any country. The U.S. is outranked by smaller, Nordic countries like Finland, Norway, and Iceland, where heating demands and industrial activity drive up electricity consumption. Other major electricity consumers include petrostates like Qatar and Bahrain, while small island nations like Curacao and Malta require disproportionately high energy imports to meet their power needs due to geographic isolation, raising electricity consumption per capita to world-leading levels. A closer look at the data reveals the countries using the most energy.

To determine the countries consuming the most electricity, 24/7 Wall St. reviewed data on electricity consumption from the World Bank. Countries were ranked based on annual electric power consumption per capita. Supplemental data on annual energy use per capita, GDP per unit of energy use, net energy imports as a share of total energy use, and fossil fuel consumption as a share of total energy consumption are also from the World Bank.

40. Curacao

Electric power consumption: 5,140.1 kWh per capita

5,140.1 kWh per capita Annual energy use per capita: 5,775.0 kg of oil equivalent per resident

5,775.0 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $4.78 per kg of oil equivalent

$4.78 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: 236.1% of energy use

236.1% of energy use Fossil fuel energy consumption: 97.9% of total

97.9% of total Largest urban areas: Willemstad

39. Portugal

SeanPavonePhoto / iStock via Getty Images

Electric power consumption: 5,143.1 kWh per capita

5,143.1 kWh per capita Annual energy use per capita: 1,845.2 kg of oil equivalent per resident

1,845.2 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $22.53 per kg of oil equivalent

$22.53 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: 77.7% of energy use

77.7% of energy use Fossil fuel energy consumption: 63.1% of total

63.1% of total Largest urban areas: Lisbon, Porto, Barreiro, Funchal, Póvoa De Varzim, Amora, Braga, Setúbal, Esmoriz, Coimbra

38. Malta

Electric power consumption: 5,174.0 kWh per capita

5,174.0 kWh per capita Annual energy use per capita: 1,456.2 kg of oil equivalent per resident

1,456.2 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $39.68 per kg of oil equivalent

$39.68 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: 389.6% of energy use

389.6% of energy use Fossil fuel energy consumption: 87.2% of total

87.2% of total Largest urban areas: Valletta, Żurrieq, Mosta, Xaghra, Victoria, Saint Paul’S Bay

37. Kazakhstan

janetheone / iStock via Getty Images

Electric power consumption: 5,271.5 kWh per capita

5,271.5 kWh per capita Annual energy use per capita: 3,562.3 kg of oil equivalent per resident

3,562.3 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $9.41 per kg of oil equivalent

$9.41 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: -122.0% of energy use

-122.0% of energy use Fossil fuel energy consumption: 98.2% of total

98.2% of total Largest urban areas: Almaty, Oskemen, Atyrau, Semey, Pavlodar, Petropavl, Temirtau, Shymkent, Kostanay, Karaganda

36. Bulgaria

sfabisuk / Getty Images

Electric power consumption: 5,536.5 kWh per capita

5,536.5 kWh per capita Annual energy use per capita: 2,968.1 kg of oil equivalent per resident

2,968.1 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $10.93 per kg of oil equivalent

$10.93 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: 38.0% of energy use

38.0% of energy use Fossil fuel energy consumption: 68.8% of total

68.8% of total Largest urban areas: Sofia, Plovdiv, Varna, Ruse, Burgas, Pleven, Stara Zagora, Yambol, Vratsa, Pazardzhik

35. Estonia

KavalenkavaVolha / iStock via Getty Images

Electric power consumption: 5,749.2 kWh per capita

5,749.2 kWh per capita Annual energy use per capita: 2,880.9 kg of oil equivalent per resident

2,880.9 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $14.48 per kg of oil equivalent

$14.48 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: 1.8% of energy use

1.8% of energy use Fossil fuel energy consumption: 60.9% of total

60.9% of total Largest urban areas: Kohtla-Järve, Tallinn, Narva, Tartu, Pärnu, Sillamäe, Valga, Viljandi, Haapsalu, Paide

34. Denmark

SeanPavonePhoto / iStock via Getty Images

Electric power consumption: 5,929.1 kWh per capita

5,929.1 kWh per capita Annual energy use per capita: 2,483.1 kg of oil equivalent per resident

2,483.1 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $28.78 per kg of oil equivalent

$28.78 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: 44.4% of energy use

44.4% of energy use Fossil fuel energy consumption: 50.0% of total

50.0% of total Largest urban areas: Copenhagen, Aarhus, Odense, Aalborg, Horsens, Roskilde, Randers, Esbjerg, Kolding, Ní¦stved

33. Czech Republic

YuliyaP / iStock via Getty Images

Electric power consumption: 5,987.6 kWh per capita

5,987.6 kWh per capita Annual energy use per capita: 3,525.6 kg of oil equivalent per resident

3,525.6 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $13.48 per kg of oil equivalent

$13.48 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: 41.6% of energy use

41.6% of energy use Fossil fuel energy consumption: 67.8% of total

67.8% of total Largest urban areas: Prague, Brno, Ostrava, Pilsen, Olomouc, Liberec, Hradec Králové

32. Germany

ewg3D / E+ via Getty Images

Electric power consumption: 6,000.5 kWh per capita

6,000.5 kWh per capita Annual energy use per capita: 2,925.4 kg of oil equivalent per resident

2,925.4 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $21.43 per kg of oil equivalent

$21.43 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: 69.8% of energy use

69.8% of energy use Fossil fuel energy consumption: 77.6% of total

77.6% of total Largest urban areas: Dortmund, Berlin, Hamburg, Cologne, Munich, Stuttgart, Frankfurt Am Main, Wuppertal, Dusseldorf, Hanover

31. Ireland

miroslav_1 / iStock via Getty Images

Electric power consumption: 6,057.7 kWh per capita

6,057.7 kWh per capita Annual energy use per capita: 2,459.1 kg of oil equivalent per resident

2,459.1 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $46.97 per kg of oil equivalent

$46.97 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: 86.0% of energy use

86.0% of energy use Fossil fuel energy consumption: 82.4% of total

82.4% of total Largest urban areas: Dublin, Cork, Limerick, Galway, Blanchardstown, Waterford, Swords, Bray, Ennis, Drogheda

30. China

ASKA / E+ via Getty Images

Electric power consumption: 6,112.1 kWh per capita

6,112.1 kWh per capita Annual energy use per capita: 2,690.6 kg of oil equivalent per resident

2,690.6 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $7.99 per kg of oil equivalent

$7.99 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: 20.7% of energy use

20.7% of energy use Fossil fuel energy consumption: 86.7% of total

86.7% of total Largest urban areas: Guangzhou, Shanghai, Jieyang, Chongqing, Hong Kong, Beijing, Wuhan, Suzhou, Chengdu, Shenyang

29. Netherlands

Olena_Znak / Getty Images

Electric power consumption: 6,198.0 kWh per capita

6,198.0 kWh per capita Annual energy use per capita: 3,398.5 kg of oil equivalent per resident

3,398.5 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $20.80 per kg of oil equivalent

$20.80 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: 87.6% of energy use

87.6% of energy use Fossil fuel energy consumption: 83.5% of total

83.5% of total Largest urban areas: Rotterdam, Amsterdam, Heerlen, Leiden, Utrecht, Eindhoven, Dordrecht, Haarlem, Arnhem, Tilburg

28. Hong Kong SAR, China

balipadma / Getty Images

Electric power consumption: 6,374.7 kWh per capita

6,374.7 kWh per capita Annual energy use per capita: 1,566.4 kg of oil equivalent per resident

1,566.4 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $40.88 per kg of oil equivalent

$40.88 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: 175.7% of energy use

175.7% of energy use Fossil fuel energy consumption: 89.5% of total

89.5% of total Largest urban areas: Sai Kung, Tai Long, San Tin, Peng Chau, Tai Tam Tuk, Sheung Pak Nai

27. France

bunhill / E+ via Getty Images

Electric power consumption: 6,456.6 kWh per capita

6,456.6 kWh per capita Annual energy use per capita: 3,138.4 kg of oil equivalent per resident

3,138.4 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $17.21 per kg of oil equivalent

$17.21 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: 47.2% of energy use

47.2% of energy use Fossil fuel energy consumption: 46.5% of total

46.5% of total Largest urban areas: Paris, Lyon, Lille, Marseille, Nice, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Strasbourg, Rouen

26. Slovenia

RossHelen / Getty Images

Electric power consumption: 6,470.3 kWh per capita

6,470.3 kWh per capita Annual energy use per capita: 2,878.2 kg of oil equivalent per resident

2,878.2 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $16.63 per kg of oil equivalent

$16.63 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: 48.9% of energy use

48.9% of energy use Fossil fuel energy consumption: 57.8% of total

57.8% of total Largest urban areas: Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Velenje, Trbovlje, Ravne Na Koroškem, Jesenice, Koper

25. Israel

John Theodor / iStock via Getty Images

Electric power consumption: 6,560.8 kWh per capita

6,560.8 kWh per capita Annual energy use per capita: 2,435.4 kg of oil equivalent per resident

2,435.4 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $19.51 per kg of oil equivalent

$19.51 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: 14.1% of energy use

14.1% of energy use Fossil fuel energy consumption: 96.5% of total

96.5% of total Largest urban areas: Tel Aviv, Haifa, Beer Sheva, Ashdod, Nazareth, Netanya, Modi’In Illit, Ashkelon, Qiryat Ata, Eilat

24. Trinidad and Tobago

jaysunlp / iStock via Getty Images

Electric power consumption: 6,591.0 kWh per capita

6,591.0 kWh per capita Annual energy use per capita: 11,038.4 kg of oil equivalent per resident

11,038.4 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $2.79 per kg of oil equivalent

$2.79 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: -75.5% of energy use

-75.5% of energy use Fossil fuel energy consumption: 99.9% of total

99.9% of total Largest urban areas: Port Of Spain, San Fernando, Arima, Debe, Chaguanas, Couva, Sangre Grande, Scarborough, Point Fortin, Princes Town

23. Belgium

agustavop / E+ via Getty Images

Electric power consumption: 6,756.8 kWh per capita

6,756.8 kWh per capita Annual energy use per capita: 3,997.4 kg of oil equivalent per resident

3,997.4 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $15.74 per kg of oil equivalent

$15.74 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: 89.7% of energy use

89.7% of energy use Fossil fuel energy consumption: 69.3% of total

69.3% of total Largest urban areas: Brussels, Antwerp, Liège, Charleroi, Ghent, Kortrijk, Mons, La Louvière, Mechelen, Bruges

22. Switzerland

extravagantni / iStock via Getty Images

Electric power consumption: 7,095.8 kWh per capita

7,095.8 kWh per capita Annual energy use per capita: 2,515.4 kg of oil equivalent per resident

2,515.4 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $32.72 per kg of oil equivalent

$32.72 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: 51.2% of energy use

51.2% of energy use Fossil fuel energy consumption: 44.5% of total

44.5% of total Largest urban areas: Zurich, Basel, Geneva, Bern, Lausanne, Lucerne, Sankt Gallen, Lugano, Winterthur, Biel/Bienne

21. Russia

Leonid Eremeychuk / iStock via Getty Images

Electric power consumption: 7,184.4 kWh per capita

7,184.4 kWh per capita Annual energy use per capita: 5,601.1 kg of oil equivalent per resident

5,601.1 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $6.94 per kg of oil equivalent

$6.94 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: -75.1% of energy use

-75.1% of energy use Fossil fuel energy consumption: 89.5% of total

89.5% of total Largest urban areas: Moscow, Saint Petersburg, Nizhny Novgorod, Yekaterinburg, Omsk, Novosibirsk, Chelyabinsk, Rostov-On-Don, Krasnoyarsk, Kazan

20. Austria

Patryk_Kosmider / iStock via Getty Images

Electric power consumption: 7,772.3 kWh per capita

7,772.3 kWh per capita Annual energy use per capita: 3,324.7 kg of oil equivalent per resident

3,324.7 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $19.37 per kg of oil equivalent

$19.37 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: 63.7% of energy use

63.7% of energy use Fossil fuel energy consumption: 62.1% of total

62.1% of total Largest urban areas: Vienna, Linz, Graz, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt, Wels, Steyr, Bregenz, Villach

19. Japan

tawatchaiprakobkit / iStock via Getty Images

Electric power consumption: 7,803.3 kWh per capita

7,803.3 kWh per capita Annual energy use per capita: 3,040.7 kg of oil equivalent per resident

3,040.7 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $15.08 per kg of oil equivalent

$15.08 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: 87.2% of energy use

87.2% of energy use Fossil fuel energy consumption: 84.8% of total

84.8% of total Largest urban areas: Tokyo, Osaka, Nagoya, Sapporo, Fukuoka, Takasaki, Hiroshima, Kitakyushu, Sendai, Okayama

18. New Zealand

Robert CHG / iStock via Getty Images

Electric power consumption: 7,908.1 kWh per capita

7,908.1 kWh per capita Annual energy use per capita: 3,625.7 kg of oil equivalent per resident

3,625.7 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $13.54 per kg of oil equivalent

$13.54 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: 31.5% of energy use

31.5% of energy use Fossil fuel energy consumption: 55.4% of total

55.4% of total Largest urban areas: Auckland, Christchurch, Hillcrest, Wellington, Hamilton, Dunedin, Tauranga, Palmerston North, Lower Hutt, Napier

17. Oman

Lukas Bischoff / iStock via Getty Images

Electric power consumption: 8,157.5 kWh per capita

8,157.5 kWh per capita Annual energy use per capita: 5,867.3 kg of oil equivalent per resident

5,867.3 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $6.78 per kg of oil equivalent

$6.78 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: -213.6% of energy use

-213.6% of energy use Fossil fuel energy consumption: 99.7% of total

99.7% of total Largest urban areas: Al Ghubra, Muscat, Salalah, Seeb, Sur, Ar Rustaq, Saham, Nizwa, Sohar, Sudh

16. Australia

zetter / iStock via Getty Images

Electric power consumption: 9,831.6 kWh per capita

9,831.6 kWh per capita Annual energy use per capita: 5,078.2 kg of oil equivalent per resident

5,078.2 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $11.91 per kg of oil equivalent

$11.91 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: -208.5% of energy use

-208.5% of energy use Fossil fuel energy consumption: 90.2% of total

90.2% of total Largest urban areas: Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, Adelaide, Gold Coast, Newcastle, Werribee, Wollongong, Geelong

15. Singapore

guvendemir / iStock via Getty Images

Electric power consumption: 10,143.5 kWh per capita

10,143.5 kWh per capita Annual energy use per capita: 6,630.4 kg of oil equivalent per resident

6,630.4 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $20.15 per kg of oil equivalent

$20.15 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: 242.6% of energy use

242.6% of energy use Fossil fuel energy consumption: 97.9% of total

97.9% of total Largest urban areas: Singapore

14. Luxembourg

Xantana / iStock via Getty Images

Electric power consumption: 11,168.5 kWh per capita

11,168.5 kWh per capita Annual energy use per capita: 4,656.9 kg of oil equivalent per resident

4,656.9 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $27.71 per kg of oil equivalent

$27.71 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: 106.3% of energy use

106.3% of energy use Fossil fuel energy consumption: 70.4% of total

70.4% of total Largest urban areas: Luxembourg, Esch-Sur-Alzette, Differdange, Ettelbruck, Aubange, Dudelange, Diekirch, Grevenmacher, Huncherange, Prettingen

13. Brunei Darussalam

jikgoe / Getty Images

Electric power consumption: 11,197.5 kWh per capita

11,197.5 kWh per capita Annual energy use per capita: 9,537.1 kg of oil equivalent per resident

9,537.1 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $8.01 per kg of oil equivalent

$8.01 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: -172.6% of energy use

-172.6% of energy use Fossil fuel energy consumption: 100.0% of total

100.0% of total Largest urban areas: Bandar Seri Begawan, Kuala Belait, Lambak, Sengkurong, Bandar Seri Begawan, Kampong Lumut, Tagap, Kampong Telamba, Seria, Peramu

12. South Korea

Mlenny / E+ via Getty Images

Electric power consumption: 11,307.7 kWh per capita

11,307.7 kWh per capita Annual energy use per capita: 5,351.1 kg of oil equivalent per resident

5,351.1 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $9.42 per kg of oil equivalent

$9.42 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: 84.6% of energy use

84.6% of energy use Fossil fuel energy consumption: 79.1% of total

79.1% of total Largest urban areas: Seoul, Busan, Daegu, Daejeon, Gwangju, Ulsan, Changwon, Jeonju, Cheongju-Si, Pohang-Si

11. Saudi Arabia

MOHAMED HUSSAIN YOUNIS / iStock via Getty Images

Electric power consumption: 11,835.3 kWh per capita

11,835.3 kWh per capita Annual energy use per capita: 7,529.6 kg of oil equivalent per resident

7,529.6 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $8.92 per kg of oil equivalent

$8.92 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: -178.2% of energy use

-178.2% of energy use Fossil fuel energy consumption: 99.9% of total

99.9% of total Largest urban areas: Riyadh, Jeddah, Dammam, Mecca, Medina, Hofuf, Khamis Mushait, Tabuk, At Taif, Al Khobar

10. Sweden

nantonov / iStock via Getty Images

Electric power consumption: 12,121.7 kWh per capita

12,121.7 kWh per capita Annual energy use per capita: 4,252.6 kg of oil equivalent per resident

4,252.6 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $14.78 per kg of oil equivalent

$14.78 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: 28.3% of energy use

28.3% of energy use Fossil fuel energy consumption: 24.9% of total

24.9% of total Largest urban areas: Stockholm, Gothenburg, Uppsala, Helsingborg, Västerhaninge

9. United States

GCShutter / E+ via Getty Images

Electric power consumption: 12,644.5 kWh per capita

12,644.5 kWh per capita Annual energy use per capita: 6,392.3 kg of oil equivalent per resident

6,392.3 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $11.60 per kg of oil equivalent

$11.60 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: -8.4% of energy use

-8.4% of energy use Fossil fuel energy consumption: 81.6% of total

81.6% of total Largest urban areas: New York, Los Angeles, Chicago, Detroit, Miami, Dallas, San Jose, San Diego, Houston, Washington D.C.

8. Canada

LeoPatrizi / E+ via Getty Images

Electric power consumption: 14,153.4 kWh per capita

14,153.4 kWh per capita Annual energy use per capita: 7,418.4 kg of oil equivalent per resident

7,418.4 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $7.75 per kg of oil equivalent

$7.75 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: -87.2% of energy use

-87.2% of energy use Fossil fuel energy consumption: 76.8% of total

76.8% of total Largest urban areas: Toronto, Montreal, Vancouver, Winnipeg, Edmonton, Quebec, Calgary, Ottawa, London, Kitchener

7. Finland

anouchka / iStock Unreleased via Getty Images

Electric power consumption: 14,352.5 kWh per capita

14,352.5 kWh per capita Annual energy use per capita: 5,866.6 kg of oil equivalent per resident

5,866.6 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $9.59 per kg of oil equivalent

$9.59 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: 31.8% of energy use

31.8% of energy use Fossil fuel energy consumption: 32.7% of total

32.7% of total Largest urban areas: Helsinki, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Salo, Mouth Of River, Pori

6. United Arab Emirates

Electric power consumption: 14,688.0 kWh per capita

14,688.0 kWh per capita Annual energy use per capita: 8,335.8 kg of oil equivalent per resident

8,335.8 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $8.26 per kg of oil equivalent

$8.26 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: -171.5% of energy use

-171.5% of energy use Fossil fuel energy consumption: 92.7% of total

92.7% of total Largest urban areas: Dubai, Al Ain, Abu Dhabi, Ras Al Khaimah, Sas Al Nakhl, Umm Al Quwain, Kalba, Al Rams, Dibba Al-Hisn, Fujairah

5. Kuwait

Lukas Bischoff / iStock via Getty Images

Electric power consumption: 16,570.6 kWh per capita

16,570.6 kWh per capita Annual energy use per capita: 9,129.6 kg of oil equivalent per resident

9,129.6 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $5.63 per kg of oil equivalent

$5.63 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: -283.1% of energy use

-283.1% of energy use Fossil fuel energy consumption: 99.9% of total

99.9% of total Largest urban areas: Kuwait City, Al Jahra, Jaber Al-Ahmad, Ahmadi, Sulaibiya, Az Zawr, Al Khiran, Ali Subah Al Salem

4. Qatar

SHansche / iStock via Getty Images

Electric power consumption: 19,381.1 kWh per capita

19,381.1 kWh per capita Annual energy use per capita: 16,683.7 kg of oil equivalent per resident

16,683.7 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $6.88 per kg of oil equivalent

$6.88 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: -396.1% of energy use

-396.1% of energy use Fossil fuel energy consumption: 99.9% of total

99.9% of total Largest urban areas: Doha, Al Wakrah, Ras Laffan, Al Khor, Al Khor, Mesaieed, Dukhan, Al Dhakira, Al-Shahaniya

3. Bahrain

Leonid Andronov / iStock via Getty Images

Electric power consumption: 22,689.2 kWh per capita

22,689.2 kWh per capita Annual energy use per capita: N/A

N/A GDP per unit of energy use: $5.38 per kg of oil equivalent

$5.38 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: -45.5% of energy use

-45.5% of energy use Fossil fuel energy consumption: 100.0% of total

100.0% of total Largest urban areas: Manama, Askar, Awali

2. Norway

cookelma / iStock via Getty Images

Electric power consumption: 23,520.0 kWh per capita

23,520.0 kWh per capita Annual energy use per capita: 4,649.3 kg of oil equivalent per resident

4,649.3 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $19.38 per kg of oil equivalent

$19.38 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: -741.0% of energy use

-741.0% of energy use Fossil fuel energy consumption: 46.3% of total

46.3% of total Largest urban areas: Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Drammen, Kristiansand, Arendal, Skien, Fredrikstad, Halden

1. Iceland

aiaikawa / iStock via Getty Images

Electric power consumption: 50,082.8 kWh per capita

50,082.8 kWh per capita Annual energy use per capita: 15,892.4 kg of oil equivalent per resident

15,892.4 kg of oil equivalent per resident GDP per unit of energy use: $4.23 per kg of oil equivalent

$4.23 per kg of oil equivalent Net energy imports as share of total: 20.5% of energy use

20.5% of energy use Fossil fuel energy consumption: 10.3% of total

10.3% of total Largest urban areas: Reykjavik, Akureyri, Reykjanesbí¦r, Selfoss, Akranes

