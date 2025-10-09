Live: Tilray Brands (TLRY) Q1 FY2026 Earnings Coverage

Tilray reiterated its FY2026 Adjusted EBITDA outlook of $62M–$72M, signaling confidence in execution despite mixed segment margins.\r\nThe company noted continued focus on operational discipline and expects margin recovery as Project 420 optimization and beverage integration synergies take hold.\r\n\r\n\r\n\r\nGuidance Metric\r\nFY2026 Range\r\nPrior Outlook\r\nDirection\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nAdj. EBITDA\r\n$62M–$72M\r\n$62M–$72M\r\n⚖️ Flat\r\n\r\n\r\nCannabis Market Share\r\nMaintain #1 Canada\r\nMaintain\r\n⚖️ Flat\r\n\r\n\r\nCash Flow\r\nContinued improvement\r\nPrior trend intact\r\n📈 Improved