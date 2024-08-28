Jobs

This State Pays Taxi Drivers More Than Any Other, and It's Still Close to Minimum Wage

Handsome taxi driver in car on city street
New Africa / Shutterstock.com
Drew Wood
Published:

Driving a taxi is a job with a lot of competition these days from private services like Lyft and Uber. If it’s your profession and you’re not exactly satisfied with your current situation, check out what you could make in a different state. Using salary data from ZipRecruiter, we’ve ranked them for you from the lowest to highest average annual salary. And if you own a taxi company, use this as a checkpoint to see if you’re offering a competitive salary to attract the best drivers in the profession. 

24/7 Wall St. Insights

  • Some of the most urbanized states have the best-paid taxi drivers, but this needs to be balanced against the high cost of living there.
  • Rural states are all across the spectrum in what they pay their taxi drivers.
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50. Florida

Florida map
Alexander Lukatskiy / Shutterstock.com
  • Annual: $23,168
  • Monthly: $1,930
  • Weekly: $445
  • Hourly: $11.14

49. Arkansas

omersukrugoksu / iStock via Getty Images
  • Annual: $23,433
  • Monthly: $1,952
  • Weekly: $450
  • Hourly: $11.27

48. West Virginia 

omersukrugoksu / iStock via Getty Images
  • Annual: $24,297
  • Monthly: $2,024
  • Weekly: $467
  • Hourly: $11.68

47. Michigan  

Michigan state on the USA map
Alexander Lukatskiy / Shutterstock.com
  • Annual: $24,656
  • Monthly: $2,054
  • Weekly: $474
  • Hourly: $11.85

46. Kentucky

Map of Kentucky, USA, world tourism, travel destination, world trade and economy
AustralianCamera / Shutterstock.com
  • Annual: $24,665
  • Monthly: $2,055
  • Weekly: $474
  • Hourly: $11.86

45. Louisiana 

Louisiana state on the map of USA
Alexander Lukatskiy / Shutterstock.com
  • Annual: $25,385
  • Monthly: $2,115
  • Weekly: $488
  • Hourly: $12.20

44. North Carolina 

north carolina on the map
Alexander Lukatskiy / Shutterstock.com
  • Annual: $25,678
  • Monthly: $2,139
  • Weekly: $493
  • Hourly: $12.35

43. Kansas

Kansas on the map of USA
Alexander Lukatskiy / Shutterstock.com
  • Annual: $25,817
  • Monthly: $2,151
  • Weekly: $496
  • Hourly: $12.41

42. Texas 

omersukrugoksu / iStock via Getty Images
  • Annual: $25,965
  • Monthly: $2,163
  • Weekly: $449
  • Hourly: $12.48

41. Oklahoma

Oklahoma on the map of USA
Alexander Lukatskiy / Shutterstock.com
  • Annual: $25,999
  • Monthly: $2,166
  • Weekly: $499
  • Hourly: $12.50

40. Georgia

State of Georgia on the map of the USA
Alexander Lukatskiy / Shutterstock.com
  • Annual: $26,179
  • Monthly: $2,181
  • Weekly: $503
  • Hourly: $12.59

39. South Carolina 

South Carolina on the map of USA
Alexander Lukatskiy / Shutterstock.com
  • Annual: $26,219
  • Monthly: $2,184
  • Weekly: $504
  • Hourly: $12.61

38. Missouri

omersukrugoksu / iStock via Getty Images
  • Annual: $26,487
  • Monthly: $2,207
  • Weekly: $509
  • Hourly: $12.73

37. Nebraska

Nebraska on the USA map
Alexander Lukatskiy / Shutterstock.com
  • Annual: $26,846
  • Monthly: $2,237
  • Weekly: $516
  • Hourly: $12.91

36. Utah

omersukrugoksu / iStock via Getty Images
  • Annual: $26,967
  • Monthly: $2,247
  • Weekly: $518
  • Hourly: $12.97

35. Tennessee

omersukrugoksu / iStock via Getty Images
  • Annual: $27,036
  • Monthly: $2,253
  • Weekly: $519
  • Hourly: $13.00

34. Maryland 

PredragLasica / Shutterstock.com
  • Annual: $27,358
  • Monthly: $2,279
  • Weekly: $526
  • Hourly: $13.15

33. Mississippi

omersukrugoksu / iStock via Getty Images
  • Annual: $27,424
  • Monthly: $2,285
  • Weekly: $527
  • Hourly: $13.18

32. Illinois

Map of Illinois, USA, world tourism, travel destination, world trade and economy
AustralianCamera / Shutterstock.com
  • Annual: $27,461
  • Monthly: $2,288
  • Weekly: $528
  • Hourly: $13.20

31. Iowa

Map view of Iowa on a geographical globe. (vignette)
Victor Maschek / Shutterstock.com
  • Annual: $27,670
  • Monthly: $2,305
  • Weekly: $532
  • Hourly: $13.30

30. Connecticut

omersukrugoksu / iStock via Getty Images
  • Annual: $27,723
  • Monthly: $2,310
  • Weekly: $533
  • Hourly: $13.33

29. Virginia

Map of Virginia, USA, world tourism, travel destination, world trade and economy
AustralianCamera / Shutterstock.com
  • Annual: $27,916
  • Monthly: $2,326
  • Weekly: $536
  • Hourly: $13.42

28. Alabama

Alexander Lukatskiy / Shutterstock.com
  • Annual: $28,102
  • Monthly: $2,341
  • Weekly: $540
  • Hourly: $13.51

27. Delaware

omersukrugoksu / iStock via Getty Images
  • Annual: $28,222
  • Monthly: $2,351
  • Weekly: $542
  • Hourly: $13.57

26. Rhode Island

JonGorr / iStock via Getty Images
  • Annual: $28,275
  • Monthly: $2,356
  • Weekly: $543
  • Hourly: $13.59

25. Ohio

risamay / Getty Images
  • Annual: $28,318
  • Monthly: $2,359
  • Weekly: $544
  • Hourly: $13.61

24. Montana

omersukrugoksu / iStock via Getty Images
  • Annual: $28,458
  • Monthly: $2,371
  • Weekly: $547
  • Hourly: $13.68

23. South Dakota

South Dakota state on the map. Discover the South Dakota state through this Map. Map of the South Dakota state with selective focus on state name
Artyom Lezhnyuk / Shutterstock.com
  • Annual: $28,822
  • Monthly: $2,401
  • Weekly: $554
  • Hourly: $13.86

22. Arizona

Arizona on the map
Alexander Lukatskiy / Shutterstock.com
  • Annual: $28,893
  • Monthly: $2,407
  • Weekly: $555
  • Hourly: $13.89

21. Minnesota

Minnesota on the USA map
Alexander Lukatskiy / Shutterstock.com
  • Annual: $29,075
  • Monthly: $2,422
  • Weekly: $559
  • Hourly: $13.98

20. New Mexico

omersukrugoksu / iStock via Getty Images
  • Annual: $29,116
  • Monthly: $2,426
  • Weekly: $559
  • Hourly: $14.00

19. Nevada

yorkfoto / iStock via Getty Images
  • Annual: $29,198
  • Monthly: $2,433
  • Weekly: $561
  • Hourly: $14.04

18. Indiana

omersukrugoksu / iStock via Getty Images
  • Annual: $29,503
  • Monthly: $2,458
  • Weekly: $567
  • Hourly: $14.18

17. Colorado

omersukrugoksu / Getty Images
  • Annual: $29,756
  • Monthly: $2,479
  • Weekly: $572
  • Hourly: $14.31

16. Hawaii

Hawaii on the map of USA
Alexander Lukatskiy / Shutterstock.com
  • Annual: $29,917
  • Monthly: $2,493
  • Weekly: $575
  • Hourly: $14.38

15. Wyoming

Map of Wyoming, USA, world tourism, travel destination, world trade and economy
AustralianCamera / Shutterstock.com
  • Annual: $30,029
  • Monthly: $2,502
  • Weekly: $577
  • Hourly: $14.44

14. Wisconsin

omersukrugoksu / iStock via Getty Images
  • Annual: $30,301
  • Monthly: $2,525
  • Weekly: $582
  • Hourly: $14.57

13. North Dakota

omersukrugoksu / iStock via Getty Images
  • Annual: $30,496
  • Monthly: $2,541
  • Weekly: $586
  • Hourly: $14.66

12. Oregon

Oregon on the USA map
Alexander Lukatskiy / Shutterstock.com
  • Annual: $30,527
  • Monthly: $2,543
  • Weekly: $587
  • Hourly: $14.68

11. New Hampshire

omersukrugoksu / iStock via Getty Images
  • Annual: $30,692
  • Monthly: $2,557
  • Weekly: $590
  • Hourly: $14.76

10. New Jersey

New York and New Jersey on the map in the atlas
Alexander Lukatskiy / Shutterstock.com
  • Annual: $30,765
  • Monthly: $2,563
  • Weekly: $591
  • Hourly: $14.79

9. Alaska

fpdress / Getty Images
  • Annual: $30,879
  • Monthly: $2,573
  • Weekly: $593
  • Hourly: $14.85

8. Massachusetts

omersukrugoksu / iStock via Getty Images
  • Annual: $31,076
  • Monthly: $2,589
  • Weekly: $597
  • Hourly: $14.94

7. Pennsylvania

pennsylvania on the map
Alexander Lukatskiy / Shutterstock.com
  • Annual: $31,460
  • Monthly: $2,621
  • Weekly: $605
  • Hourly: $15.13

6. Washington

Washington state map. Discover the Beauty of Washington State through this Map.
Artyom Lezhnyuk / Shutterstock.com
  • Annual: $31,606
  • Monthly: $2,633
  • Weekly: $607
  • Hourly: $15.20

5. Idaho

omersukrugoksu / iStock via Getty Images
  • Annual: $31,855
  • Monthly: $2,654
  • Weekly: $612
  • Hourly: $15.32

4. Maine

omersukrugoksu / iStock via Getty Images
  • Annual: $32,200
  • Monthly: $2,683
  • Weekly: $619
  • Hourly: $15.48

3. California

California on the map of USA
Alexander Lukatskiy/Shutterstock.com
  • Annual: $33,157
  • Monthly: $2,763
  • Weekly: $637
  • Hourly: $15.94

2. Vermont

Vermont state on the map
Alexander Lukatskiy / Shutterstock.com
  • Annual: $33,760
  • Monthly: $2,813
  • Weekly: $649
  • Hourly: $16.23

1. New York

omersukrugoksu / Getty Images
  • Annual: $34,351
  • Monthly: $2,862
  • Weekly: $660
  • Hourly: $16.52

 
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