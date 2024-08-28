This State Pays Taxi Drivers More Than Any Other, and It's Still Close to Minimum Wage

Driving a taxi is a job with a lot of competition these days from private services like Lyft and Uber. If it’s your profession and you’re not exactly satisfied with your current situation, check out what you could make in a different state. Using salary data from ZipRecruiter, we’ve ranked them for you from the lowest to highest average annual salary. And if you own a taxi company, use this as a checkpoint to see if you’re offering a competitive salary to attract the best drivers in the profession.
24/7 Wall St. Insights
- Some of the most urbanized states have the best-paid taxi drivers, but this needs to be balanced against the high cost of living there.
- Rural states are all across the spectrum in what they pay their taxi drivers.
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50. Florida
- Annual: $23,168
- Monthly: $1,930
- Weekly: $445
- Hourly: $11.14
49. Arkansas
- Annual: $23,433
- Monthly: $1,952
- Weekly: $450
- Hourly: $11.27
48. West Virginia
- Annual: $24,297
- Monthly: $2,024
- Weekly: $467
- Hourly: $11.68
47. Michigan
- Annual: $24,656
- Monthly: $2,054
- Weekly: $474
- Hourly: $11.85
46. Kentucky
- Annual: $24,665
- Monthly: $2,055
- Weekly: $474
- Hourly: $11.86
45. Louisiana
- Annual: $25,385
- Monthly: $2,115
- Weekly: $488
- Hourly: $12.20
44. North Carolina
- Annual: $25,678
- Monthly: $2,139
- Weekly: $493
- Hourly: $12.35
43. Kansas
- Annual: $25,817
- Monthly: $2,151
- Weekly: $496
- Hourly: $12.41
42. Texas
- Annual: $25,965
- Monthly: $2,163
- Weekly: $449
- Hourly: $12.48
41. Oklahoma
- Annual: $25,999
- Monthly: $2,166
- Weekly: $499
- Hourly: $12.50
40. Georgia
- Annual: $26,179
- Monthly: $2,181
- Weekly: $503
- Hourly: $12.59
39. South Carolina
- Annual: $26,219
- Monthly: $2,184
- Weekly: $504
- Hourly: $12.61
38. Missouri
- Annual: $26,487
- Monthly: $2,207
- Weekly: $509
- Hourly: $12.73
37. Nebraska
- Annual: $26,846
- Monthly: $2,237
- Weekly: $516
- Hourly: $12.91
36. Utah
- Annual: $26,967
- Monthly: $2,247
- Weekly: $518
- Hourly: $12.97
35. Tennessee
- Annual: $27,036
- Monthly: $2,253
- Weekly: $519
- Hourly: $13.00
34. Maryland
- Annual: $27,358
- Monthly: $2,279
- Weekly: $526
- Hourly: $13.15
33. Mississippi
- Annual: $27,424
- Monthly: $2,285
- Weekly: $527
- Hourly: $13.18
32. Illinois
- Annual: $27,461
- Monthly: $2,288
- Weekly: $528
- Hourly: $13.20
31. Iowa
- Annual: $27,670
- Monthly: $2,305
- Weekly: $532
- Hourly: $13.30
30. Connecticut
- Annual: $27,723
- Monthly: $2,310
- Weekly: $533
- Hourly: $13.33
29. Virginia
- Annual: $27,916
- Monthly: $2,326
- Weekly: $536
- Hourly: $13.42
28. Alabama
- Annual: $28,102
- Monthly: $2,341
- Weekly: $540
- Hourly: $13.51
27. Delaware
- Annual: $28,222
- Monthly: $2,351
- Weekly: $542
- Hourly: $13.57
26. Rhode Island
- Annual: $28,275
- Monthly: $2,356
- Weekly: $543
- Hourly: $13.59
25. Ohio
- Annual: $28,318
- Monthly: $2,359
- Weekly: $544
- Hourly: $13.61
24. Montana
- Annual: $28,458
- Monthly: $2,371
- Weekly: $547
- Hourly: $13.68
23. South Dakota
- Annual: $28,822
- Monthly: $2,401
- Weekly: $554
- Hourly: $13.86
22. Arizona
- Annual: $28,893
- Monthly: $2,407
- Weekly: $555
- Hourly: $13.89
21. Minnesota
- Annual: $29,075
- Monthly: $2,422
- Weekly: $559
- Hourly: $13.98
20. New Mexico
- Annual: $29,116
- Monthly: $2,426
- Weekly: $559
- Hourly: $14.00
19. Nevada
- Annual: $29,198
- Monthly: $2,433
- Weekly: $561
- Hourly: $14.04
18. Indiana
- Annual: $29,503
- Monthly: $2,458
- Weekly: $567
- Hourly: $14.18
17. Colorado
- Annual: $29,756
- Monthly: $2,479
- Weekly: $572
- Hourly: $14.31
16. Hawaii
- Annual: $29,917
- Monthly: $2,493
- Weekly: $575
- Hourly: $14.38
15. Wyoming
- Annual: $30,029
- Monthly: $2,502
- Weekly: $577
- Hourly: $14.44
14. Wisconsin
- Annual: $30,301
- Monthly: $2,525
- Weekly: $582
- Hourly: $14.57
13. North Dakota
- Annual: $30,496
- Monthly: $2,541
- Weekly: $586
- Hourly: $14.66
12. Oregon
- Annual: $30,527
- Monthly: $2,543
- Weekly: $587
- Hourly: $14.68
11. New Hampshire
- Annual: $30,692
- Monthly: $2,557
- Weekly: $590
- Hourly: $14.76
10. New Jersey
- Annual: $30,765
- Monthly: $2,563
- Weekly: $591
- Hourly: $14.79
9. Alaska
- Annual: $30,879
- Monthly: $2,573
- Weekly: $593
- Hourly: $14.85
8. Massachusetts
- Annual: $31,076
- Monthly: $2,589
- Weekly: $597
- Hourly: $14.94
7. Pennsylvania
- Annual: $31,460
- Monthly: $2,621
- Weekly: $605
- Hourly: $15.13
6. Washington
- Annual: $31,606
- Monthly: $2,633
- Weekly: $607
- Hourly: $15.20
5. Idaho
- Annual: $31,855
- Monthly: $2,654
- Weekly: $612
- Hourly: $15.32
4. Maine
- Annual: $32,200
- Monthly: $2,683
- Weekly: $619
- Hourly: $15.48
3. California
- Annual: $33,157
- Monthly: $2,763
- Weekly: $637
- Hourly: $15.94
2. Vermont
- Annual: $33,760
- Monthly: $2,813
- Weekly: $649
- Hourly: $16.23
1. New York
- Annual: $34,351
- Monthly: $2,862
- Weekly: $660
- Hourly: $16.52
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