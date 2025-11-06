These Are the U.S. States With the Most Muslims

These Are the U.S. States With the Most Muslims

24/7 Wall St. Insights

Muslims live predominantly in urban areas, particularly in the states with the largest populations.

Data on the numbers of Muslims in the U.S. are often inaccurate but can show broad trends.

Check out: 2 Dividend Legends To Hold Forever and Discover “The Next NVIDIA

A little under 4 million Muslims currently live in the United States. Some are immigrants, making a home in America from countries all over the world, while others are from families that have lived in the states for many generations. Many American Muslims have converted to Islam from other religions as well. Their numbers are reflected in education, business, and government. Today, four Muslims serve in the U.S. Congress. And just one day ago, Zohran Mamdani, a 34-year-old democratic socialist, was elected as mayor of New York City, making history as the city’s first Muslim mayor.

This post was updated on November 6, 2025 to include news of Mamdani’s election to New York City mayor and to clarify that the federal census does not ask about religious affiliation.

Data on Muslims in the U.S.

24/7 Wall St. / mapchart.net

The most authoritative recent data on the American Muslim population comes from the 2020 U.S. Religion Census, a non-mandatory, voluntary survey. These data are incomplete and often inaccurate, however. The Muslim community is growing rapidly, so these data are already a bit inaccurate five years later. Additionally, some avoid answering these kinds of survey questions, fearing potential persecution. Language barriers can also interfere with accurate data-gathering. A clear example of inaccuracy in census estimates of Muslims is Hawaii being ranked last, with only 145 Muslims. But in fact, most sources say that the Muslim population there is in the thousands.

Despite these inaccuracies, in a very broad sense, these estimates show us which states have the largest Muslim populations and those where the numbers are relatively small. This information can be useful to anyone who works in a field where serving diverse populations is expected, such as government, nonprofit services, education, and retail marketing.

1. New York

PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock.com

Muslims: 724,475

Number of Mosques: 343

Largest Mosque: Islamic Cultural Center of New York

2. California

evrymmnt / Shutterstock.com

Muslims: 504,056

Number of Mosques: 304

Largest Mosque: Islamic Center of Orange County

3. Illinois

cendhika / Shutterstock.com

Muslims: 473,792

Number of Mosques: 128

Largest Mosque: Mosque Maryam

4. New Jersey

Aqnus Febriyant / Shutterstock.com

Muslims: 321,652

Number of Mosques: 141

Largest Mosque: Islamic Center of Passaic County

5. Texas

Zurijeta / Shutterstock.com

Muslims: 313,209

Number of Mosques: 224

Largest Mosque: East Plano Islamic Center

6. Michigan

Raqeeb Aiser / Shutterstock.com

Muslims: 241,828

Number of Mosques: 127

Largest Mosque: Islamic Center of America

7. Maryland

Prostock-studio / Shutterstock.com

Muslims: 188,914

Number of Mosques: 76

Largest Mosque: Diyanet Center of America

8. Virginia

Pixel-Shot / Shutterstock.com

Muslims: 169,371

Number of Mosques: 90

Largest Mosque: Dar al-Hekma Islamic Center

9. Pennsylvania

AJR_photo / Shutterstock.com

Muslims: 149,561

Number of Mosques: 112

Largest Mosque: Masjid Al-Farooq

10. Massachusetts

Haris Mujanovic / Shutterstock.com

Muslims: 131,749

Number of Mosques: 52

Largest Mosque: Islamic Society of Boston Cultural Center

11. North Carolina

Haris Mujanovic / Shutterstock.com

Muslims: 130,661

Number of Mosques: 70

Largest Mosque: North Carolina Islamic Center

12. Florida

Harbucks / Shutterstock.com

Muslims: 127,172

Number of Mosques: 157

Largest Mosque: Islamic Center of Orlando Jama Masjid

13. Georgia

Lipik Stock Media / Shutterstock.com

Muslims: 123,652

Number of Mosques: 99

Largest Mosque: Al-Farooq Masjid

14. Ohio

SNEHIT PHOTO / Shutterstock.com

Muslims: 120,077

Number of Mosques: 94

Largest Mosque: Islamic Center of Greater Toledo

15. Minnesota

Drazen Zigic / Shutterstock.com

Muslims: 114,590

Number of Mosques: 73

Largest Mosque: Dar Al-Farooq Islamic Center

16. Arizona

ildintorlak / Shutterstock.com

Muslims: 109,765

Number of Mosques: 35

Largest Mosque: Islamic Community Center of Phoenix

17. Wisconsin

Prostock-studio / Shutterstock.com

Muslims: 68,699

Number of Mosques: 30

Largest Mosque: Islamic Society of Milwaukee

18. Missouri

voronaman / Shutterstock.com

Muslims: 53,443

Number of Mosques: 52

Largest Mosque: Islamic Foundation of St. Louis

19. Connecticut

standret / iStock via Getty Images

Muslims: 43,905

Number of Mosques: 49

Largest Mosque: Masjid Al-Mustafa

20. Oregon

Sabrina Bracher / Shutterstock.com

Muslims: 42,330

Number of Mosques: 17

Largest Mosque: Masjed Assaber

21. Indiana

Jacob Lund / Shutterstock.com

Muslims: 41,400

Number of Mosques: 45

Largest Mosque: Alhuda Foundation

22. Tennessee

AJR_photo / Shutterstock.com

Muslims: 39,745

Number of Mosques: 43

Largest Mosque: Islamic Center of Nashville

23. Washington

Manop Boonpeng / Shutterstock.com

Muslims: 27,391

Number of Mosques: 44

Largest Mosque: Islamic Center of Washington

24. Utah

Rabizo Anatolii / Shutterstock.com

Muslims: 25,403

Number of Mosques: 14

Largest Mosque: Utah Islamic Center

25. Louisiana

SistersStock / Shutterstock.com

Muslims: 24,732

Number of Mosques: 29

Largest Mosque: Islamic Center of New Orleans

26. Alabama

ESB Professional / Shutterstock.com

Muslims: 23,550

Number of Mosques: 37

Largest Mosque: Birmingham Islamic Society

27. Iowa

Odua Images / Shutterstock.com

Muslims: 23,211

Number of Mosques: 23

Largest Mosque: Mother Mosque of America

28. Kentucky

Eugenio Marongiu / Shutterstock.com

Muslims: 17,957

Number of Mosques: 41

Largest Mosque: Louisville Islamic Center

29. Maine

PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock.com

Muslims: 16,894

Number of Mosques: 8

Largest Mosque: Islamic Center of Maine

30. Oklahoma

Kzenon / Shutterstock.com

Muslims: 15,290

Number of Mosques: 16

Largest Mosque: Grand Mosque of Oklahoma City

31. New Mexico

MalikNalik / Shutterstock.com

Muslims: 12,046

Number of Mosques: 12

Largest Mosque: Dar al Islam Mosque

32. Colorado

insta_photos / Shutterstock.com

Muslims: 10,828

Number of Mosques: 23

Largest Mosque: Islamic Center of Denver

33. Nevada

Lapina / Shutterstock.com

Muslims: 7,400

Number of Mosques: 9

Largest Mosque: Masjid As-Sabur

34. Delaware

IndianFaces / Shutterstock.com

Muslims: 7,065

Number of Mosques: 15

Largest Mosque: Masjid Ibraheem

35. Arkansas

Drazen Zigic / Shutterstock.com

Muslims: 6,765

Number of Mosques: 6

Largest Mosque: Islamic Center of Little Rock

36. South Carolina

Prostock-studio / Shutterstock.com

Muslims: 6,677

Number of Mosques: 25

Largest Mosque: Masjid Al-Noor

37. Vermont

Andrii Iemelianenko / Shutterstock.com

Muslims: 6,201

Number of Mosques: 4

Largest Mosque: Vermont Islamic Society

38. Nebraska

Dmitry Kalinovsky / Shutterstock.com

Muslims: 4,934

Number of Mosques: 11

Largest Mosque: Islamic Center of Omaha

39. Kansas

Ground Picture / Shutterstock.com

Muslims: 3,615

Number of Mosques: 6

Largest Mosque: Masjid Al-Salaam

40. Mississippi

DGLimages / Shutterstock.com

Muslims: 3,106

Number of Mosques: 14

Largest Mosque: Islamic Center of Mississippi

41. Rhode Island

ZouZou / Shutterstock.com

Muslims: 2,599

Number of Mosques: 8

Largest Mosque: Masjid Al-Islam

42. Idaho

Noah Emad / Shutterstock.com

Muslims: 2,531

Number of Mosques: 6

Largest Mosque: Islamic Center of Boise

43. New Hampshire

Prostock-studio / Shutterstock.com

Muslims: 1,172

Number of Mosques: 7

Largest Mosque: Islamic Society of New Hampshire

44. West Virginia

PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock.com

Muslims: 849

Number of Mosques: 7

Largest Mosque: Islamic Association of West Virginia

45. North Dakota

CandyRetriever / Shutterstock.com

Muslims: 540

Number of Mosques: 6

Largest Mosque: Islamic Society of Fargo-Moorhead

46. South Dakota

Pavel Gulea / Shutterstock.com

Muslims: 535

Number of Mosques: 5

Largest Mosque: Sioux Falls Mosque

47. Alaska

AJR_photo / Shutterstock.com

Muslims: 400

Number of Mosques: 2

Largest Mosque: Islamic Community Center of Anchorage

48. Wyoming

Shuttercountproduction / Shutterstock.com

Muslims: 226

Number of Mosques: 3

Largest Mosque: Islamic Center of Cheyenne

49. Montana

Dusan Petkovic / Shutterstock.com

Muslims: 200

Number of Mosques: 3

Largest Mosque: Islamic Center of Billings

50. Hawaii

Zurijeta / Shutterstock.com

Muslims: 145

Number of Mosques: 3

Largest Mosque: Islamic Center of Hawaii