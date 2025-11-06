These Are the U.S. States With the Most Muslims

24/7 Wall St. Insights
- Muslims live predominantly in urban areas, particularly in the states with the largest populations.
- Data on the numbers of Muslims in the U.S. are often inaccurate but can show broad trends.
A little under 4 million Muslims currently live in the United States. Some are immigrants, making a home in America from countries all over the world, while others are from families that have lived in the states for many generations. Many American Muslims have converted to Islam from other religions as well. Their numbers are reflected in education, business, and government. Today, four Muslims serve in the U.S. Congress. And just one day ago, Zohran Mamdani, a 34-year-old democratic socialist, was elected as mayor of New York City, making history as the city’s first Muslim mayor.
This post was updated on November 6, 2025 to include news of Mamdani’s election to New York City mayor and to clarify that the federal census does not ask about religious affiliation.
Data on Muslims in the U.S.
The most authoritative recent data on the American Muslim population comes from the 2020 U.S. Religion Census, a non-mandatory, voluntary survey. These data are incomplete and often inaccurate, however. The Muslim community is growing rapidly, so these data are already a bit inaccurate five years later. Additionally, some avoid answering these kinds of survey questions, fearing potential persecution. Language barriers can also interfere with accurate data-gathering. A clear example of inaccuracy in census estimates of Muslims is Hawaii being ranked last, with only 145 Muslims. But in fact, most sources say that the Muslim population there is in the thousands.
Despite these inaccuracies, in a very broad sense, these estimates show us which states have the largest Muslim populations and those where the numbers are relatively small. This information can be useful to anyone who works in a field where serving diverse populations is expected, such as government, nonprofit services, education, and retail marketing.
1. New York
- Muslims: 724,475
- Number of Mosques: 343
- Largest Mosque: Islamic Cultural Center of New York
2. California
- Muslims: 504,056
- Number of Mosques: 304
- Largest Mosque: Islamic Center of Orange County
3. Illinois
- Muslims: 473,792
- Number of Mosques: 128
- Largest Mosque: Mosque Maryam
4. New Jersey
- Muslims: 321,652
- Number of Mosques: 141
- Largest Mosque: Islamic Center of Passaic County
5. Texas
- Muslims: 313,209
- Number of Mosques: 224
- Largest Mosque: East Plano Islamic Center
6. Michigan
- Muslims: 241,828
- Number of Mosques: 127
- Largest Mosque: Islamic Center of America
7. Maryland
- Muslims: 188,914
- Number of Mosques: 76
- Largest Mosque: Diyanet Center of America
8. Virginia
- Muslims: 169,371
- Number of Mosques: 90
- Largest Mosque: Dar al-Hekma Islamic Center
9. Pennsylvania
- Muslims: 149,561
- Number of Mosques: 112
- Largest Mosque: Masjid Al-Farooq
10. Massachusetts
- Muslims: 131,749
- Number of Mosques: 52
- Largest Mosque: Islamic Society of Boston Cultural Center
11. North Carolina
- Muslims: 130,661
- Number of Mosques: 70
- Largest Mosque: North Carolina Islamic Center
12. Florida
- Muslims: 127,172
- Number of Mosques: 157
- Largest Mosque: Islamic Center of Orlando Jama Masjid
13. Georgia
- Muslims: 123,652
- Number of Mosques: 99
- Largest Mosque: Al-Farooq Masjid
14. Ohio
- Muslims: 120,077
- Number of Mosques: 94
- Largest Mosque: Islamic Center of Greater Toledo
15. Minnesota
- Muslims: 114,590
- Number of Mosques: 73
- Largest Mosque: Dar Al-Farooq Islamic Center
16. Arizona
- Muslims: 109,765
- Number of Mosques: 35
- Largest Mosque: Islamic Community Center of Phoenix
17. Wisconsin
- Muslims: 68,699
- Number of Mosques: 30
- Largest Mosque: Islamic Society of Milwaukee
18. Missouri
- Muslims: 53,443
- Number of Mosques: 52
- Largest Mosque: Islamic Foundation of St. Louis
19. Connecticut
- Muslims: 43,905
- Number of Mosques: 49
- Largest Mosque: Masjid Al-Mustafa
20. Oregon
- Muslims: 42,330
- Number of Mosques: 17
- Largest Mosque: Masjed Assaber
21. Indiana
- Muslims: 41,400
- Number of Mosques: 45
- Largest Mosque: Alhuda Foundation
22. Tennessee
- Muslims: 39,745
- Number of Mosques: 43
- Largest Mosque: Islamic Center of Nashville
23. Washington
- Muslims: 27,391
- Number of Mosques: 44
- Largest Mosque: Islamic Center of Washington
24. Utah
- Muslims: 25,403
- Number of Mosques: 14
- Largest Mosque: Utah Islamic Center
25. Louisiana
- Muslims: 24,732
- Number of Mosques: 29
- Largest Mosque: Islamic Center of New Orleans
26. Alabama
- Muslims: 23,550
- Number of Mosques: 37
- Largest Mosque: Birmingham Islamic Society
27. Iowa
- Muslims: 23,211
- Number of Mosques: 23
- Largest Mosque: Mother Mosque of America
28. Kentucky
- Muslims: 17,957
- Number of Mosques: 41
- Largest Mosque: Louisville Islamic Center
29. Maine
- Muslims: 16,894
- Number of Mosques: 8
- Largest Mosque: Islamic Center of Maine
30. Oklahoma
- Muslims: 15,290
- Number of Mosques: 16
- Largest Mosque: Grand Mosque of Oklahoma City
31. New Mexico
- Muslims: 12,046
- Number of Mosques: 12
- Largest Mosque: Dar al Islam Mosque
32. Colorado
- Muslims: 10,828
- Number of Mosques: 23
- Largest Mosque: Islamic Center of Denver
33. Nevada
- Muslims: 7,400
- Number of Mosques: 9
- Largest Mosque: Masjid As-Sabur
34. Delaware
- Muslims: 7,065
- Number of Mosques: 15
- Largest Mosque: Masjid Ibraheem
35. Arkansas
- Muslims: 6,765
- Number of Mosques: 6
- Largest Mosque: Islamic Center of Little Rock
36. South Carolina
- Muslims: 6,677
- Number of Mosques: 25
- Largest Mosque: Masjid Al-Noor
37. Vermont
- Muslims: 6,201
- Number of Mosques: 4
- Largest Mosque: Vermont Islamic Society
38. Nebraska
- Muslims: 4,934
- Number of Mosques: 11
- Largest Mosque: Islamic Center of Omaha
39. Kansas
- Muslims: 3,615
- Number of Mosques: 6
- Largest Mosque: Masjid Al-Salaam
40. Mississippi
- Muslims: 3,106
- Number of Mosques: 14
- Largest Mosque: Islamic Center of Mississippi
41. Rhode Island
- Muslims: 2,599
- Number of Mosques: 8
- Largest Mosque: Masjid Al-Islam
42. Idaho
- Muslims: 2,531
- Number of Mosques: 6
- Largest Mosque: Islamic Center of Boise
43. New Hampshire
- Muslims: 1,172
- Number of Mosques: 7
- Largest Mosque: Islamic Society of New Hampshire
44. West Virginia
- Muslims: 849
- Number of Mosques: 7
- Largest Mosque: Islamic Association of West Virginia
45. North Dakota
- Muslims: 540
- Number of Mosques: 6
- Largest Mosque: Islamic Society of Fargo-Moorhead
46. South Dakota
- Muslims: 535
- Number of Mosques: 5
- Largest Mosque: Sioux Falls Mosque
47. Alaska
- Muslims: 400
- Number of Mosques: 2
- Largest Mosque: Islamic Community Center of Anchorage
48. Wyoming
- Muslims: 226
- Number of Mosques: 3
- Largest Mosque: Islamic Center of Cheyenne
49. Montana
- Muslims: 200
- Number of Mosques: 3
- Largest Mosque: Islamic Center of Billings
50. Hawaii
- Muslims: 145
- Number of Mosques: 3
- Largest Mosque: Islamic Center of Hawaii
