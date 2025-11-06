S&P 500
Stock Market Live November 6: S&P 500 (SPY) Climbing Despite AI Valuation Concerns
Population and Social Characteristics

These Are the U.S. States With the Most Muslims

These Are the U.S. States With the Most Muslims
By Drew Wood Updated
24/7 Wall St. Insights

A little under 4 million Muslims currently live in the United States. Some are immigrants, making a home in America from countries all over the world, while others are from families that have lived in the states for many generations. Many American Muslims have converted to Islam from other religions as well. Their numbers are reflected in education, business, and government. Today, four Muslims serve in the U.S. Congress. And just one day ago, Zohran Mamdani, a 34-year-old democratic socialist, was elected as mayor of New York City, making history as the city’s first Muslim mayor. 

This post was updated on November 6, 2025 to include news of Mamdani’s election to New York City mayor and to clarify that the federal census does not ask about religious affiliation.

Data on Muslims in the U.S.

24/7 Wall St. / mapchart.net

The most authoritative recent data on the American Muslim population comes from the 2020 U.S. Religion Census, a non-mandatory, voluntary survey. These data are incomplete and often inaccurate, however. The Muslim community is growing rapidly, so these data are already a bit inaccurate five years later. Additionally, some avoid answering these kinds of survey questions, fearing potential persecution. Language barriers can also interfere with accurate data-gathering. A clear example of inaccuracy in census estimates of Muslims is Hawaii being ranked last, with only 145 Muslims. But in fact, most sources say that the Muslim population there is in the thousands. 

Despite these inaccuracies, in a very broad sense, these estimates show us which states have the largest Muslim populations and those where the numbers are relatively small. This information can be useful to anyone who works in a field where serving diverse populations is expected, such as government, nonprofit services, education, and retail marketing. 

1. New York

Happy muslim and woman in city for travel, goal and future career against building in Dubai with mockup. Islamic, smile and girl student for intern, program or experience with vision or mindset
PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock.com

  • Muslims: 724,475
  • Number of Mosques: 343
  • Largest Mosque: Islamic Cultural Center of New York

2. California

Portrait of young handsome man of Arabic ethnicity on the city streets. Iranian guy over with hipster hairstyle wearing casual attire. Close up, copy space for text.
evrymmnt / Shutterstock.com

  • Muslims: 504,056
  • Number of Mosques: 304
  • Largest Mosque: Islamic Center of Orange County

3. Illinois

Beautiful and happy young moslem woman sitting at the chicago park in a sunny day with the green grass
cendhika / Shutterstock.com

  • Muslims: 473,792
  • Number of Mosques: 128
  • Largest Mosque: Mosque Maryam

4. New Jersey

Muslim couple with colourful trees as background during autumn season
Aqnus Febriyant / Shutterstock.com

  • Muslims: 321,652
  • Number of Mosques: 141
  • Largest Mosque: Islamic Center of Passaic County

5. Texas

Caucasian Muslim family with little daughter praying together
Zurijeta / Shutterstock.com

  • Muslims: 313,209
  • Number of Mosques: 224
  • Largest Mosque: East Plano Islamic Center

6. Michigan

A beautiful mosque which is known as the Islamic center of America
Raqeeb Aiser / Shutterstock.com

  • Muslims: 241,828
  • Number of Mosques: 127
  • Largest Mosque: Islamic Center of America

7. Maryland

Smiling indian guy student with backpack and bunch of books showing flag of the US over blue studio background, copy space. Positive middle eastern young man studying English at school
Prostock-studio / Shutterstock.com

  • Muslims: 188,914
  • Number of Mosques: 76
  • Largest Mosque: Diyanet Center of America

8. Virginia

Young people with USA flag in park
Pixel-Shot / Shutterstock.com

  • Muslims: 169,371
  • Number of Mosques: 90
  • Largest Mosque: Dar al-Hekma Islamic Center

9. Pennsylvania

Handsome ethnic young male smiling outdoors
AJR_photo / Shutterstock.com

  • Muslims: 149,561
  • Number of Mosques: 112
  • Largest Mosque: Masjid Al-Farooq

10. Massachusetts

A portrait of a old Muslim couple.
Haris Mujanovic / Shutterstock.com

  • Muslims: 131,749
  • Number of Mosques: 52
  • Largest Mosque: Islamic Society of Boston Cultural Center

11. North Carolina

Beautiful face portrait of a happy Muslim grandmother in hijab. . High quality photo
Haris Mujanovic / Shutterstock.com

  • Muslims: 130,661
  • Number of Mosques: 70
  • Largest Mosque: North Carolina Islamic Center

12. Florida

Young man in stylish eyeglasses seriously looking at camera standing on isolated gray background. Confident arabian handsome boy. Studio shot
Harbucks / Shutterstock.com

  • Muslims: 127,172
  • Number of Mosques: 157
  • Largest Mosque: Islamic Center of Orlando Jama Masjid

13. Georgia

Arab man in prayer with his palms in front of his face. It conveys the devotion and spirituality inherent in Islamic culture. High quality photo
Lipik Stock Media / Shutterstock.com

  • Muslims: 123,652
  • Number of Mosques: 99
  • Largest Mosque: Al-Farooq Masjid

14. Ohio

Mosque near Toledo in USA
SNEHIT PHOTO / Shutterstock.com

  • Muslims: 120,077
  • Number of Mosques: 94
  • Largest Mosque: Islamic Center of Greater Toledo

15. Minnesota

Happy Muslim parents and their kids sharing pita bread while eating dinner on Ramadan at home.
Drazen Zigic / Shutterstock.com

  • Muslims: 114,590
  • Number of Mosques: 73
  • Largest Mosque: Dar Al-Farooq Islamic Center

16. Arizona

Young adult Muslim reading
ildintorlak / Shutterstock.com

  • Muslims: 109,765
  • Number of Mosques: 35
  • Largest Mosque: Islamic Community Center of Phoenix

17. Wisconsin

Depressed attractive islamic african american woman driver in hijab driving car, stop and waiting for movement, profile. Sad of traffic jams in city, accident, crash, problem of incident on road
Prostock-studio / Shutterstock.com

  • Muslims: 68,699
  • Number of Mosques: 30
  • Largest Mosque: Islamic Society of Milwaukee

18. Missouri

Portrait of african american businessman in office, man in shirt standing near window smiling and looking at camera, programmer working inside development company.
voronaman / Shutterstock.com

  • Muslims: 53,443
  • Number of Mosques: 52
  • Largest Mosque: Islamic Foundation of St. Louis

19. Connecticut

government employee | A thoughtful African American business woman wearing glasses holding documents
standret / iStock via Getty Images

  • Muslims: 43,905
  • Number of Mosques: 49
  • Largest Mosque: Masjid Al-Mustafa

20. Oregon

Black family having fun on the beach - African mother, father and toddler love
Sabrina Bracher / Shutterstock.com

  • Muslims: 42,330
  • Number of Mosques: 17
  • Largest Mosque: Masjed Assaber

21. Indiana

Senior muslim woman in hijab standing against white background. Arabic woman wearing eyeglasses and a black hijab looking at camera.
Jacob Lund / Shutterstock.com

  • Muslims: 41,400
  • Number of Mosques: 45
  • Largest Mosque: Alhuda Foundation

22. Tennessee

American Army Soldier Close Up
AJR_photo / Shutterstock.com

  • Muslims: 39,745
  • Number of Mosques: 43
  • Largest Mosque: Islamic Center of Nashville

23. Washington

Young Asian muslim parents and son talk to doctor on cellphone videocall conference medical app in pediatric care online telehealth telemedicine. Home health care.
Manop Boonpeng / Shutterstock.com

  • Muslims: 27,391
  • Number of Mosques: 44
  • Largest Mosque: Islamic Center of Washington

24. Utah

Medical arabian student does auscultation to patient. Doctor uses phonendoscope for auscultation. Medical therapy and treatment. Photo with blanked place for advert
Rabizo Anatolii / Shutterstock.com

  • Muslims: 25,403
  • Number of Mosques: 14
  • Largest Mosque: Utah Islamic Center

25. Louisiana

Smiling young business woman wearing a shirt looking at camera standing in classroom. Curly Arab teacher or professor posing for portrait in front of whiteboard. Holding a notebook, marker
SistersStock / Shutterstock.com

  • Muslims: 24,732
  • Number of Mosques: 29
  • Largest Mosque: Islamic Center of New Orleans

26. Alabama

Young man reading book in library
ESB Professional / Shutterstock.com

  • Muslims: 23,550
  • Number of Mosques: 37
  • Largest Mosque: Birmingham Islamic Society

27. Iowa

portrait young man and muslim woman selling packaged products
Odua Images / Shutterstock.com

  • Muslims: 23,211
  • Number of Mosques: 23
  • Largest Mosque: Mother Mosque of America

28. Kentucky

young beautiful moroccan curly woman using smartphone at the bar
Eugenio Marongiu / Shutterstock.com

  • Muslims: 17,957
  • Number of Mosques: 41
  • Largest Mosque: Louisville Islamic Center

29. Maine

Always playing come rain or shine. a little boy wearing a raincoat playing outside.
PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock.com

  • Muslims: 16,894
  • Number of Mosques: 8
  • Largest Mosque: Islamic Center of Maine

30. Oklahoma

Indonesian worker using a cutter - a large machine for cutting fabrics - in a asian textile factory, he wears a chain glove
Kzenon / Shutterstock.com

  • Muslims: 15,290
  • Number of Mosques: 16
  • Largest Mosque: Grand Mosque of Oklahoma City

31. New Mexico

Portrait a two happy male college students on a university campus.
MalikNalik / Shutterstock.com

  • Muslims: 12,046
  • Number of Mosques: 12
  • Largest Mosque: Dar al Islam Mosque

32. Colorado

Confident rich eastern indian business man executive standing in modern big city looking and dreaming of future business success, thinking of new goals, business vision and leadership concept.
insta_photos / Shutterstock.com

  • Muslims: 10,828
  • Number of Mosques: 23
  • Largest Mosque: Islamic Center of Denver

33. Nevada

siblings boy and girl play in open air swimming pool at the egyptian sea resort hotel
Lapina / Shutterstock.com

  • Muslims: 7,400
  • Number of Mosques: 9
  • Largest Mosque: Masjid As-Sabur

34. Delaware

Happy family having fun at park
IndianFaces / Shutterstock.com

  • Muslims: 7,065
  • Number of Mosques: 15
  • Largest Mosque: Masjid Ibraheem

35. Arkansas

Group of multiracial friends making order in a pub. Focus is on Lebanese man with hand raised calling the waiter.
Drazen Zigic / Shutterstock.com

  • Muslims: 6,765
  • Number of Mosques: 6
  • Largest Mosque: Islamic Center of Little Rock

36. South Carolina

Portrait of cheerful couple inviting guests to enter home, happy people standing in doorway of modern flat, looking out waiting for visitor to come in, receiving friend, lady peeking out of front door
Prostock-studio / Shutterstock.com

  • Muslims: 6,677
  • Number of Mosques: 25
  • Largest Mosque: Masjid Al-Noor

37. Vermont

Athletic lebanese man in sportswear doing pull ups exercises on horizontal bar. Young guy pumping up back muscles on summer playground. Sports, health, fitness routine, workout. Strength, motivation
Andrii Iemelianenko / Shutterstock.com

  • Muslims: 6,201
  • Number of Mosques: 4
  • Largest Mosque: Vermont Islamic Society

38. Nebraska

female dentist doctor during tooth examination and treatment
Dmitry Kalinovsky / Shutterstock.com

  • Muslims: 4,934
  • Number of Mosques: 11
  • Largest Mosque: Islamic Center of Omaha

39. Kansas

Portrait of happy indian girl with school bag standing outdoor. Little happy schoolgirl going to school, back to school, education concept. Cute mixed race female student smiling and looking at camera
Ground Picture / Shutterstock.com

  • Muslims: 3,615
  • Number of Mosques: 6
  • Largest Mosque: Masjid Al-Salaam

40. Mississippi

Family bonding and laughing, sitting having breakfast outside holiday cottage.
DGLimages / Shutterstock.com

  • Muslims: 3,106
  • Number of Mosques: 14
  • Largest Mosque: Islamic Center of Mississippi

41. Rhode Island

Happy islamic couple posing in front of mosque
ZouZou / Shutterstock.com

  • Muslims: 2,599
  • Number of Mosques: 8
  • Largest Mosque: Masjid Al-Islam

42. Idaho

Arabic old couples love each other while holding their hands
Noah Emad / Shutterstock.com

  • Muslims: 2,531
  • Number of Mosques: 6
  • Largest Mosque: Islamic Center of Boise

43. New Hampshire

Handsome young Arab guy holding bottle of water and sports bag, posing after domestic training indoors. Attractive millennial Eastern man keeping hydrated during home workout
Prostock-studio / Shutterstock.com

  • Muslims: 1,172
  • Number of Mosques: 7
  • Largest Mosque: Islamic Society of New Hampshire

44. West Virginia

The end of the fast. Shot of a muslim family eating together.
PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock.com

  • Muslims: 849
  • Number of Mosques: 7
  • Largest Mosque: Islamic Association of West Virginia

45. North Dakota

Two professional electrical engineer in safety uniform working together at factory site control room. Industrial engineer worker checking maintenance electric system on laptop computer at plant room.
CandyRetriever / Shutterstock.com

  • Muslims: 540
  • Number of Mosques: 6
  • Largest Mosque: Islamic Society of Fargo-Moorhead

46. South Dakota

Portrait of spanish or arab eastern ethnicity man in yellow jacket holding driving wheel and manual gear box in car on sunny autumn, winter or spring day. Travel, exam, lesson, learning, taxi driver
Pavel Gulea / Shutterstock.com

  • Muslims: 535
  • Number of Mosques: 5
  • Largest Mosque: Sioux Falls Mosque

47. Alaska

Senior man exercising outdoors in the winter
AJR_photo / Shutterstock.com

  • Muslims: 400
  • Number of Mosques: 2
  • Largest Mosque: Islamic Community Center of Anchorage

48. Wyoming

Muslim Child Portrait Looking Towards to Camera and Giving Expression
Shuttercountproduction / Shutterstock.com

  • Muslims: 226
  • Number of Mosques: 3
  • Largest Mosque: Islamic Center of Cheyenne

49. Montana

Cheerful multicultural food factory worker carrying fresh baked biscuits on tray.
Dusan Petkovic / Shutterstock.com

  • Muslims: 200
  • Number of Mosques: 3
  • Largest Mosque: Islamic Center of Billings

50. Hawaii

Senior man sitting on coast smiling nice with hat , High quality photo
Zurijeta / Shutterstock.com

  • Muslims: 145
  • Number of Mosques: 3
  • Largest Mosque: Islamic Center of Hawaii
 

The image featured for this article is © Pixel-Shot / Shutterstock.com

