This Virginia Suburb Has The Highest Concentration Of Fortune 1000 Companies Of Any City

Key Points
- The Fortune 1000 represents the 1,000 largest companies in the United States by revenue.
- While New York City is home to 0.7 Fortune 1000 companies per capita, there are some cities with more than 10 times that.
- Virginia is home to to four of the top 15 cities.
- How does the Fortune 1000 factor into your portfolio? Click here to talk to a financial expert today.
The Fortune 1000 is an annual list of the 1,000 largest companies in the United States by revenue. While the largest cities in the country are home to the most Fortune 1000 firms by virtue of scale, there are many smaller cities with high concentrations of major companies.
In New York City, there are 0.7 Fortune 1000 firms per 100,000 residents. In several cities, however, the concentration of Fortune 1000 firms is more than 10 times that. Many smaller cities attract large companies through a combination of lower taxes, affordable real estate, access to skilled labor, investment in infrastructure, and proximity to key markets. Cities like McLean, Virginia, and Reston, Virginia have attracted large defense contractors and financial firms who may benefit from proximity to Washington, D.C., while Delaware attracts a disproportionate number of Fortune 1000 companies through its business-friendly tax environment. A closer look at the data reveals the cities with the most Fortune 1000 companies per capita.
To determine the cities with the most Fortune 1000 companies per capita, 24/7 Wall St. reviewed data on corporate headquarters from Fortune and population from the U.S. Census Bureau. Cities were ranked based on the number of Fortune 1000 headquarters located in their boundaries per 100,000 residents. Data on population are from the U.S. Census Bureau’s 2023 American Community Survey and are five-year estimates. Only cities with at least five Fortune 1000 firms were considered.
40. Austin, TX
- Fortune 1000 companies per capita: 0.5 per 100,000 residents (5 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $159.8 billion
- Total population: 967,862
- Largest Fortune 1000 companies: Tesla ($96.8 billion), Oracle ($50.0 billion), Digital Realty Trust ($5.5 billion), Agilon Health ($4.6 billion), CrowdStrike ($3.1 billion)
39. Jacksonville, FL
- Fortune 1000 companies per capita: 0.5 per 100,000 residents (5 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $50.2 billion
- Total population: 961,739
- Largest Fortune 1000 companies: Fidelity National Information Services ($14.7 billion), CSX ($14.7 billion), Fidelity National Financial ($11.8 billion), Landstar System ($5.3 billion), Dream Finders Homes ($3.7 billion)
38. Indianapolis, IN
- Fortune 1000 companies per capita: 0.7 per 100,000 residents (6 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $235.6 billion
- Total population: 882,043
- Largest Fortune 1000 companies: Elevance Health ($171.3 billion), Eli Lilly ($34.1 billion), Corteva ($17.2 billion), Simon Property Group ($5.7 billion), Calumet ($4.2 billion), Allison Transmission Holdings ($3.0 billion)
37. San Diego, CA
- Fortune 1000 companies per capita: 0.7 per 100,000 residents (10 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $92.7 billion
- Total population: 1,385,061
- Largest Fortune 1000 companies: Qualcomm ($35.8 billion), Sempra ($16.7 billion), LPL Financial Holdings ($10.1 billion), Petco Health and Wellness ($6.3 billion), Illumina ($4.5 billion), PriceSmart ($4.4 billion), ResMed ($4.2 billion), Realty Income ($4.1 billion), DexCom ($3.6 billi
36. New York, NY
- Fortune 1000 companies per capita: 0.7 per 100,000 residents (64 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $1.8 trillion
- Total population: 8,516,202
- Largest Fortune 1000 companies: JPMorgan Chase ($239.4 billion), Citigroup ($156.8 billion), Verizon Communications ($134.0 billion), Goldman Sachs Group ($108.4 billion), Morgan Stanley ($96.2 billion), American Express ($67.4 billion), MetLife ($66.9 billion), StoneX Group ($60.9 bill
35. Washington, DC
- Fortune 1000 companies per capita: 0.7 per 100,000 residents (5 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $182.7 billion
- Total population: 672,079
- Largest Fortune 1000 companies: Fannie Mae ($141.2 billion), Danaher ($27.6 billion), Xylem ($7.4 billion), FTI Consulting ($3.5 billion), Carlyle Group ($3.0 billion)
34. Detroit, MI
- Fortune 1000 companies per capita: 0.8 per 100,000 residents (5 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $210.6 billion
- Total population: 636,644
- Largest Fortune 1000 companies: General Motors ($171.8 billion), Ally Financial ($16.0 billion), DTE Energy ($12.7 billion), American Axle & Manufacturing ($6.1 billion), Rocket Companies ($4.0 billion)
33. Memphis, TN
- Fortune 1000 companies per capita: 0.8 per 100,000 residents (5 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $135.3 billion
- Total population: 629,063
- Largest Fortune 1000 companies: FedEx ($90.2 billion), International Paper ($18.9 billion), AutoZone ($17.5 billion), First Horizon ($5.0 billion), Sylvamo ($3.7 billion)
32. Louisville, KY
- Fortune 1000 companies per capita: 0.8 per 100,000 residents (5 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $131.1 billion
- Total population: 627,210
- Largest Fortune 1000 companies: Humana ($106.4 billion), BrightSpring Health Services ($8.8 billion), Yum Brands ($7.1 billion), Texas Roadhouse ($4.6 billion), Brown-Forman ($4.2 billion)
31. Chicago, IL
- Fortune 1000 companies per capita: 0.9 per 100,000 residents (24 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $422.7 billion
- Total population: 2,707,648
- Largest Fortune 1000 companies: Archer Daniels Midland ($93.9 billion), United Airlines Holdings ($53.7 billion), Mondelez International ($36.0 billion), Kraft Heinz ($26.6 billion), McDonald’s ($25.5 billion), Exelon ($21.7 billion), Jones Lang LaSalle ($20.8 billion), GE HealthCare Te
30. Las Vegas, NV
- Fortune 1000 companies per capita: 1.1 per 100,000 residents (7 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $47.7 billion
- Total population: 650,873
- Largest Fortune 1000 companies: MGM Resorts International ($16.2 billion), Las Vegas Sands ($10.4 billion), Wynn Resorts ($6.5 billion), Southwest Gas Holdings ($5.4 billion), Boyd Gaming ($3.7 billion), Light & Wonder ($2.9 billion), Allegiant Travel ($2.5 billion)
29. San Jose, CA
- Fortune 1000 companies per capita: 1.1 per 100,000 residents (11 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $163.1 billion
- Total population: 990,054
- Largest Fortune 1000 companies: Cisco Systems ($57.0 billion), PayPal Holdings ($29.8 billion), Adobe ($19.4 billion), Western Digital ($12.3 billion), Ebay ($10.1 billion), Sanmina ($8.9 billion), Super Micro Computer ($7.1 billion), NetApp ($6.4 billion), Zoom Video Communications ($4
28. Columbus, OH
- Fortune 1000 companies per capita: 1.2 per 100,000 residents (11 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $120.3 billion
- Total population: 906,480
- Largest Fortune 1000 companies: Nationwide ($54.6 billion), American Electric Power ($19.0 billion), Huntington Bancshares ($10.8 billion), Bath & Body Works ($7.4 billion), Bread Financial Holdings ($5.2 billion), Worthington Enterprises ($4.9 billion), Big Lots ($4.7 billion), M/I Hom
27. Seattle, WA
- Fortune 1000 companies per capita: 1.2 per 100,000 residents (9 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $692.9 billion
- Total population: 741,440
- Largest Fortune 1000 companies: Amazon ($574.8 billion), Starbucks ($36.0 billion), Coupang ($24.4 billion), Nordstrom ($14.7 billion), Expedia Group ($12.8 billion), Alaska Air Group ($10.4 billion), Expeditors Intl. of Washington ($9.3 billion), Weyerhaeuser ($7.7 billion), F5 ($2.8 b
26. Milwaukee, WI
- Fortune 1000 companies per capita: 1.4 per 100,000 residents (8 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $110.7 billion
- Total population: 569,756
- Largest Fortune 1000 companies: Northwestern Mutual ($38.8 billion), Fiserv ($19.1 billion), ManpowerGroup ($18.9 billion), Rockwell Automation ($9.1 billion), WEC Energy Group ($8.9 billion), Regal Rexnord ($6.3 billion), Harley-Davidson ($5.8 billion), A.O. Smith ($3.9 billion)
25. Tulsa, OK
- Fortune 1000 companies per capita: 1.5 per 100,000 residents (6 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $45.9 billion
- Total population: 412,322
- Largest Fortune 1000 companies: Oneok ($17.7 billion), Williams ($10.9 billion), NGL Energy Partners ($8.7 billion), BOK Financial ($3.1 billion), Helmerich & Payne ($2.9 billion), Alliance Resource Partners ($2.6 billion)
24. Charlotte, NC
- Fortune 1000 companies per capita: 1.5 per 100,000 residents (13 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $358.2 billion
- Total population: 886,283
- Largest Fortune 1000 companies: Bank of America ($171.9 billion), Honeywell International ($36.7 billion), Nucor ($34.7 billion), Truist Financial ($33.2 billion), Duke Energy ($28.9 billion), Sonic Automotive ($14.4 billion), Albemarle ($9.6 billion), Coca-Cola Consolidated ($6.7 billi
23. Boston, MA
- Fortune 1000 companies per capita: 1.5 per 100,000 residents (10 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $186.7 billion
- Total population: 663,972
- Largest Fortune 1000 companies: General Electric ($68.0 billion), Liberty Mutual Insurance Group ($52.6 billion), State Street ($18.4 billion), Wayfair ($12.0 billion), American Tower ($11.1 billion), Vertex Pharmaceuticals ($9.9 billion), Cabot ($3.9 billion), Toast ($3.9 billion), Dra
22. Houston, TX
- Fortune 1000 companies per capita: 1.6 per 100,000 residents (36 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $736.4 billion
- Total population: 2,300,419
- Largest Fortune 1000 companies: Phillips 66 ($149.9 billion), Sysco ($76.3 billion), ConocoPhillips ($58.6 billion), Enterprise Products Partners ($49.7 billion), Plains GP Holdings ($48.7 billion), Occidental Petroleum ($28.9 billion), NRG Energy ($28.8 billion), Baker Hughes ($25.5 bi
21. Dallas, TX
- Fortune 1000 companies per capita: 1.6 per 100,000 residents (21 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $413.0 billion
- Total population: 1,299,553
- Largest Fortune 1000 companies: AT&T ($122.4 billion), Energy Transfer ($78.6 billion), HF Sinclair ($32.0 billion), CBRE Group ($31.9 billion), Southwest Airlines ($26.1 billion), Tenet Healthcare ($20.5 billion), Texas Instruments ($17.5 billion), Jacobs Solutions ($16.4 billion), AEC
20. St. Paul, MN
- Fortune 1000 companies per capita: 1.6 per 100,000 residents (5 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $66.1 billion
- Total population: 307,762
- Largest Fortune 1000 companies: 3M ($32.7 billion), Ecolab ($15.3 billion), Securian Financial Group ($8.1 billion), Patterson ($6.5 billion), H.B. Fuller ($3.5 billion)
19. Omaha, NE
- Fortune 1000 companies per capita: 1.6 per 100,000 residents (8 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $433.1 billion
- Total population: 488,197
- Largest Fortune 1000 companies: Berkshire Hathaway ($364.5 billion), Union Pacific ($24.1 billion), Peter Kiewit Sons’ ($17.1 billion), Mutual of Omaha ($13.9 billion), Valmont Industries ($4.2 billion), Green Plains ($3.3 billion), Werner Enterprises ($3.3 billion), First National of N
18. Minneapolis, MN
- Fortune 1000 companies per capita: 1.6 per 100,000 residents (7 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $211.6 billion
- Total population: 426,845
- Largest Fortune 1000 companies: Target ($107.4 billion), U.S. Bancorp ($40.6 billion), General Mills ($20.1 billion), Ameriprise Financial ($16.1 billion), Xcel Energy ($14.2 billion), Thrivent Financial for Lutherans ($9.7 billion), Donaldson ($3.4 billion)
17. Denver, CO
- Fortune 1000 companies per capita: 1.7 per 100,000 residents (12 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $77.3 billion
- Total population: 713,734
- Largest Fortune 1000 companies: DaVita ($12.1 billion), Newmont ($11.8 billion), VF ($11.6 billion), Ovintiv ($10.9 billion), Liberty Energy ($4.7 billion), Antero Resources ($4.7 billion), MDC Holdings ($4.6 billion), Western Union ($4.4 billion), Frontier Group Holdings ($3.6 billion)
16. Cincinnati, OH
- Fortune 1000 companies per capita: 1.9 per 100,000 residents (6 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $276.1 billion
- Total population: 309,595
- Largest Fortune 1000 companies: Kroger ($150.0 billion), Procter & Gamble ($82.0 billion), Western & Southern Financial Group ($14.8 billion), Fifth Third Bancorp ($12.6 billion), Cintas ($8.8 billion), American Financial Group ($7.8 billion)
15. Arlington, VA
- Fortune 1000 companies per capita: 2.1 per 100,000 residents (5 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $166.6 billion
- Total population: 235,463
- Largest Fortune 1000 companies: Boeing ($77.8 billion), RTX ($68.9 billion), AES ($12.7 billion), Graham Holdings ($4.4 billion), AvalonBay Communities ($2.8 billion)
14. San Francisco, CA
- Fortune 1000 companies per capita: 2.2 per 100,000 residents (19 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $308.7 billion
- Total population: 836,321
- Largest Fortune 1000 companies: Wells Fargo ($115.3 billion), Uber Technologies ($37.3 billion), Salesforce ($34.9 billion), Visa ($32.7 billion), Gap ($14.9 billion), Airbnb ($9.9 billion), DoorDash ($8.6 billion), Prologis ($8.0 billion), Williams-Sonoma ($7.8 billion), Levi Strauss (
13. Cleveland, OH
- Fortune 1000 companies per capita: 2.4 per 100,000 residents (9 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $97.6 billion
- Total population: 367,523
- Largest Fortune 1000 companies: Sherwin-Williams ($23.1 billion), Cleveland-Cliffs ($22.0 billion), Parker-Hannifin ($19.1 billion), KeyCorp ($10.4 billion), TransDigm Group ($6.6 billion), Applied Industrial Technologies ($4.4 billion), Lincoln Electric Holdings ($4.2 billion), Hyster-
12. Scottsdale, AZ
- Fortune 1000 companies per capita: 2.5 per 100,000 residents (6 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $48.6 billion
- Total population: 242,169
- Largest Fortune 1000 companies: Reliance ($14.8 billion), ON Semiconductor ($8.3 billion), Taylor Morrison Home ($7.4 billion), Resideo Technologies ($6.2 billion), Meritage Homes ($6.1 billion), Carlisle ($5.7 billion)
11. Pittsburgh, PA
- Fortune 1000 companies per capita: 3.0 per 100,000 residents (9 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $129.6 billion
- Total population: 303,620
- Largest Fortune 1000 companies: PNC Financial Services Group ($31.9 billion), WESCO International ($22.4 billion), PPG Industries ($18.2 billion), United States Steel ($18.1 billion), Alcoa ($10.6 billion), Westinghouse Air Brake Technologies ($9.7 billion), EQT ($6.9 billion), Howmet A
10. Richmond, VA
- Fortune 1000 companies per capita: 4.0 per 100,000 residents (9 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $148.7 billion
- Total population: 227,595
- Largest Fortune 1000 companies: Performance Food Group ($53.4 billion), CarMax ($31.1 billion), Altria Group ($20.5 billion), Dominion Energy ($17.9 billion), ARKO ($8.2 billion), Genworth Financial ($7.5 billion), Brink’s ($4.9 billion), NewMarket ($2.7 billion), Universal ($2.6 billio
9. St. Louis, MO
- Fortune 1000 companies per capita: 4.4 per 100,000 residents (13 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $228.5 billion
- Total population: 293,109
- Largest Fortune 1000 companies: Centene ($154.0 billion), Emerson Electric ($18.4 billion), Graybar Electric ($11.0 billion), Ameren ($7.2 billion), Post Holdings ($7.0 billion), Core & Main ($6.7 billion), Stifel Financial ($5.2 billion), Peabody Energy ($4.9 billion), Arch Resources (
8. Tempe, AZ
- Fortune 1000 companies per capita: 4.4 per 100,000 residents (8 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $41.8 billion
- Total population: 186,419
- Largest Fortune 1000 companies: Carvana ($10.8 billion), Opendoor Technologies ($6.9 billion), Amkor Technology ($6.5 billion), GoDaddy ($4.3 billion), Align Technology ($3.9 billion), Gen Digital ($3.3 billion), First Solar ($3.3 billion), Benchmark Electronics ($2.8 billion)
7. Irving, TX
- Fortune 1000 companies per capita: 4.7 per 100,000 residents (12 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $466.7 billion
- Total population: 255,036
- Largest Fortune 1000 companies: McKesson ($276.7 billion), Caterpillar ($67.1 billion), Kimberly-Clark ($20.4 billion), Pioneer Natural Resources ($19.4 billion), Builders FirstSource ($17.1 billion), Fluor ($15.5 billion), Vistra ($14.8 billion), Celanese ($10.9 billion), Commercial Me
6. Atlanta, GA
- Fortune 1000 companies per capita: 4.9 per 100,000 residents (24 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $530.0 billion
- Total population: 499,287
- Largest Fortune 1000 companies: Home Depot ($152.7 billion), United Parcel Service ($91.0 billion), Delta Air Lines ($58.0 billion), Coca-Cola ($45.8 billion), Southern Company ($25.3 billion), Genuine Parts ($23.1 billion), WestRock ($20.3 billion), PulteGroup ($16.1 billion), Norfolk
5. Stamford, CT
- Fortune 1000 companies per capita: 6.6 per 100,000 residents (9 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $147.5 billion
- Total population: 135,806
- Largest Fortune 1000 companies: Charter Communications ($54.6 billion), Philip Morris International ($35.2 billion), Synchrony ($21.0 billion), United Rentals ($14.3 billion), Silgan Holdings ($6.0 billion), Gartner ($5.9 billion), Webster Financial ($3.9 billion), ITT ($3.3 billion), P
4. Santa Clara, CA
- Fortune 1000 companies per capita: 7.0 per 100,000 residents (9 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $195.7 billion
- Total population: 129,239
- Largest Fortune 1000 companies: Nvidia ($60.9 billion), Intel ($54.2 billion), Applied Materials ($26.5 billion), Advanced Micro Devices ($22.7 billion), ServiceNow ($9.0 billion), Palo Alto Networks ($6.9 billion), Agilent Technologies ($6.8 billion), Arista Networks ($5.9 billion), Pu
3. Wilmington, DE
- Fortune 1000 companies per capita: 7.0 per 100,000 residents (5 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $30.9 billion
- Total population: 71,124
- Largest Fortune 1000 companies: DuPont ($12.5 billion), Chemours ($6.0 billion), Marvell Technology ($5.5 billion), Incyte ($3.7 billion), Coinbase Global ($3.1 billion)
2. Reston, VA
- Fortune 1000 companies per capita: 8.0 per 100,000 residents (5 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $81.5 billion
- Total population: 63,542
- Largest Fortune 1000 companies: General Dynamics ($42.3 billion), Leidos Holdings ($15.4 billion), NVR ($9.7 billion), Science Applications International ($7.4 billion), CACI International ($6.7 billion)
1. McLean, VA
- Fortune 1000 companies per capita: 14.1 per 100,000 residents (7 firms)
- Fortune 1000 companies combined revenue: $188.6 billion
- Total population: 50,232
- Largest Fortune 1000 companies: Freddie Mac ($108.1 billion), Capital One Financial ($49.5 billion), Hilton Worldwide Holdings ($10.2 billion), Booz Allen Hamilton Holding ($9.3 billion), Maximus ($4.9 billion), V2X ($4.0 billion), Gannett ($2.7 billion)
If You have $500,000 Saved, Retirement Could Be Closer Than You Think (sponsor)
Retirement can be daunting, but it doesn’t need to be.
Imagine having an expert in your corner to help you with your financial goals. Someone to help you determine if you’re ahead, behind, or right on track. With SmartAsset, that’s not just a dream—it’s reality. This free tool connects you with pre-screened financial advisors who work in your best interests. It’s quick, it’s easy, so take the leap today and start planning smarter!
Don’t waste another minute; get started right here and help your retirement dreams become a retirement reality. (sponsor)
Thank you for reading! Have some feedback for us?
Contact the 24/7 Wall St. editorial team.