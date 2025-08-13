The housing affordability crisis in the United States has continued into 2025. According to the latest estimates from Realtor.com, a housing data company, the median price of a single family home in the U.S. was $439,450 in July 2025, up about 10% — or $39,000 — since January of this year, and only about $9,550 below the all-time high, reported in June 2022.
America’s housing affordability crisis has continued into 2025 as the median list price climbed by about 10% in the first half of the year.
Of course, location matters when it comes to real estate — and in certain parts of the country, home prices have increased by well over 25% so far in 2025.
The rapid rise in home prices began in 2020 at the outset of the COVID-19 pandemic, when housing supply was inadequate to meet growing demand. Today, the same fundamental economic conditions are still at play, as ongoing supply constraints and strong demand have made homeownership cost-prohibitive for millions of Americans.
According to a report from the U.S. Chamber of Commerce, addressing the national housing shortage would require a minimum of 4.5 million additional new homes. Partially due to limited inventory, an estimated 76.4 million households — 57% of all American households — cannot afford a $300,000 home, according to the National Association of Home Builders.
The 10% increase in list prices over the last 6 months is likely not an encouraging sign for prospective home buyers, particularly those looking to buy for the first time — and in dozens of cities across the country, list prices have climbed even more than they have nationwide.
Using data from Realtor.com, 24/7 Wall St. identified the cities where home prices have skyrocketed in 2025. We reviewed historical, monthly data for over 720 metropolitan areas and ranked them on the relative change in median list prices from January 2025 to July 2025. Only metro areas where list prices were not flagged for potential data quality issues were considered.
Of the cities on this list, all but 10 are in the Midwest, with seven in Michigan and six in Illinois. The Northeast and the South each have four cities on the list, while only two are in the West.
While the factors driving up prices in these cities vary, rising demand is a common theme. In every city on this list, homes spent less time on the market in July than in January, often by several weeks.
It is important to note that, although prices have risen substantially in each of these cities over the last six months, some still have relatively affordable real estate markets. In cities like Peoria, Illinois, and Selma, Alabama, the typical home is still listed for less than $200,000. In fact, only four cities on this list have a higher median list price than the U.S. as a whole.
These are the U.S. cities where home prices have spiked this year.
Why It Matters
Demand for housing in the United States has outpaced supply for years. Currently, the nationwide inventory shortage is estimated to be above 4.5 million housing units. As a result, home prices have surged in recent years. According to Realtor.com, median list prices climbed nearly 10% in the first half of 2025 alone — and in dozens of U.S. cities, prices have gone up by more than double the national average.
32. Galesburg, IL
- Year-to-date change in median list price, 2025: +25.0% (+$27,475 )
- Median home list price: $109,925 in January 2025, $137,400 in July 2025
- Median size of a listed home: 1,416 sq. ft. in January 2025, 1,625 sq. ft. in July 2025
- Median time on market for a listed home: 67 days in January 2025, 45 days in July 2025
- Total number of homes for sale: 132 in January 2025, 172 in July 2025
31. Battle Creek, MI
- Year-to-date change in median list price, 2025: +25.0% (+$47,462 )
- Median home list price: $189,763 in January 2025, $237,225 in July 2025
- Median size of a listed home: 1,611 sq. ft. in January 2025, 1,694 sq. ft. in July 2025
- Median time on market for a listed home: 62 days in January 2025, 36 days in July 2025
- Total number of homes for sale: 382 in January 2025, 413 in July 2025
30. Akron, OH
- Year-to-date change in median list price, 2025: +25.0% (+$50,050 )
- Median home list price: $199,950 in January 2025, $250,000 in July 2025
- Median size of a listed home: 1,577 sq. ft. in January 2025, 1,784 sq. ft. in July 2025
- Median time on market for a listed home: 59 days in January 2025, 35 days in July 2025
- Total number of homes for sale: 1,472 in January 2025, 2,086 in July 2025
29. Michigan City-La Porte, IN
- Year-to-date change in median list price, 2025: +26.0% (+$67,550 )
- Median home list price: $259,450 in January 2025, $327,000 in July 2025
- Median size of a listed home: 1,682 sq. ft. in January 2025, 1,864 sq. ft. in July 2025
- Median time on market for a listed home: 66 days in January 2025, 49 days in July 2025
- Total number of homes for sale: 260 in January 2025, 447 in July 2025
28. Macomb, IL
- Year-to-date change in median list price, 2025: +26.2% (+$25,950 )
- Median home list price: $98,975 in January 2025, $124,925 in July 2025
- Median size of a listed home: 1,537 sq. ft. in January 2025, 1,557 sq. ft. in July 2025
- Median time on market for a listed home: 89 days in January 2025, 58 days in July 2025
- Total number of homes for sale: 112 in January 2025, 123 in July 2025
27. Newberry, SC
- Year-to-date change in median list price, 2025: +27.7% (+$94,000 )
- Median home list price: $339,000 in January 2025, $433,000 in July 2025
- Median size of a listed home: 1,932 sq. ft. in January 2025, 2,225 sq. ft. in July 2025
- Median time on market for a listed home: 83 days in January 2025, 55 days in July 2025
- Total number of homes for sale: 96 in January 2025, 126 in July 2025
26. Alexandria, MN
- Year-to-date change in median list price, 2025: +28.2% (+$102,400 )
- Median home list price: $363,750 in January 2025, $466,150 in July 2025
- Median size of a listed home: 1,880 sq. ft. in January 2025, 1,977 sq. ft. in July 2025
- Median time on market for a listed home: 84 days in January 2025, 47 days in July 2025
- Total number of homes for sale: 126 in January 2025, 270 in July 2025
25. Bucyrus, OH
- Year-to-date change in median list price, 2025: +28.3% (+$46,100 )
- Median home list price: $162,900 in January 2025, $209,000 in July 2025
- Median size of a listed home: 1,520 sq. ft. in January 2025, 1,640 sq. ft. in July 2025
- Median time on market for a listed home: 65 days in January 2025, 45 days in July 2025
- Total number of homes for sale: 116 in January 2025, 119 in July 2025
24. Freeport, IL
- Year-to-date change in median list price, 2025: +28.6% (+$39,975 )
- Median home list price: $139,725 in January 2025, $179,700 in July 2025
- Median size of a listed home: 1,630 sq. ft. in January 2025, 1,733 sq. ft. in July 2025
- Median time on market for a listed home: 74 days in January 2025, 49 days in July 2025
- Total number of homes for sale: 134 in January 2025, 172 in July 2025
23. DuBois, PA
- Year-to-date change in median list price, 2025: +30.0% (+$46,350 )
- Median home list price: $154,375 in January 2025, $200,725 in July 2025
- Median size of a listed home: 1,581 sq. ft. in January 2025, 1,706 sq. ft. in July 2025
- Median time on market for a listed home: 99 days in January 2025, 49 days in July 2025
- Total number of homes for sale: 158 in January 2025, 220 in July 2025
22. Holland, MI
- Year-to-date change in median list price, 2025: +30.4% (+$127,925 )
- Median home list price: $421,075 in January 2025, $549,000 in July 2025
- Median size of a listed home: 2,056 sq. ft. in January 2025, 2,199 sq. ft. in July 2025
- Median time on market for a listed home: 75 days in January 2025, 44 days in July 2025
- Total number of homes for sale: 274 in January 2025, 429 in July 2025
21. La Grande, OR
- Year-to-date change in median list price, 2025: +30.8% (+$107,800 )
- Median home list price: $349,625 in January 2025, $457,425 in July 2025
- Median size of a listed home: 1,917 sq. ft. in January 2025, 2,174 sq. ft. in July 2025
- Median time on market for a listed home: 96 days in January 2025, 72 days in July 2025
- Total number of homes for sale: 68 in January 2025, 107 in July 2025
20. Shawano, WI
- Year-to-date change in median list price, 2025: +31.3% (+$82,775 )
- Median home list price: $264,450 in January 2025, $347,225 in July 2025
- Median size of a listed home: 1,534 sq. ft. in January 2025, 1,597 sq. ft. in July 2025
- Median time on market for a listed home: 71 days in January 2025, 49 days in July 2025
- Total number of homes for sale: 87 in January 2025, 128 in July 2025
19. Stillwater, OK
- Year-to-date change in median list price, 2025: +31.5% (+$75,725 )
- Median home list price: $240,500 in January 2025, $316,225 in July 2025
- Median size of a listed home: 1,708 sq. ft. in January 2025, 1,962 sq. ft. in July 2025
- Median time on market for a listed home: 64 days in January 2025, 55 days in July 2025
- Total number of homes for sale: 330 in January 2025, 369 in July 2025
18. Springfield, IL
- Year-to-date change in median list price, 2025: +31.7% (+$55,025 )
- Median home list price: $173,425 in January 2025, $228,450 in July 2025
- Median size of a listed home: 1,642 sq. ft. in January 2025, 1,883 sq. ft. in July 2025
- Median time on market for a listed home: 59 days in January 2025, 33 days in July 2025
- Total number of homes for sale: 406 in January 2025, 554 in July 2025
17. Selma, AL
- Year-to-date change in median list price, 2025: +31.9% (+$36,275 )
- Median home list price: $113,675 in January 2025, $149,950 in July 2025
- Median size of a listed home: 1,733 sq. ft. in January 2025, 1,932 sq. ft. in July 2025
- Median time on market for a listed home: 111 days in January 2025, 83 days in July 2025
- Total number of homes for sale: 130 in January 2025, 138 in July 2025
16. Clarksburg, WV
- Year-to-date change in median list price, 2025: +32.2% (+$61,225 )
- Median home list price: $190,000 in January 2025, $251,225 in July 2025
- Median size of a listed home: 1,662 sq. ft. in January 2025, 1,750 sq. ft. in July 2025
- Median time on market for a listed home: 72 days in January 2025, 52 days in July 2025
- Total number of homes for sale: 201 in January 2025, 251 in July 2025
15. Las Vegas, NM
- Year-to-date change in median list price, 2025: +32.5% (+$116,250 )
- Median home list price: $357,500 in January 2025, $473,750 in July 2025
- Median size of a listed home: 1,988 sq. ft. in January 2025, 2,212 sq. ft. in July 2025
- Median time on market for a listed home: 106 days in January 2025, 72 days in July 2025
- Total number of homes for sale: 66 in January 2025, 90 in July 2025
14. Jamestown-Dunkirk, NY
- Year-to-date change in median list price, 2025: +32.8% (+$60,725 )
- Median home list price: $185,000 in January 2025, $245,725 in July 2025
- Median size of a listed home: 1,585 sq. ft. in January 2025, 1,588 sq. ft. in July 2025
- Median time on market for a listed home: 87 days in January 2025, 41 days in July 2025
- Total number of homes for sale: 360 in January 2025, 528 in July 2025
13. Corning, NY
- Year-to-date change in median list price, 2025: +33.4% (+$60,000 )
- Median home list price: $179,900 in January 2025, $239,900 in July 2025
- Median size of a listed home: 1,711 sq. ft. in January 2025, 1,849 sq. ft. in July 2025
- Median time on market for a listed home: 66 days in January 2025, 53 days in July 2025
- Total number of homes for sale: 272 in January 2025, 388 in July 2025
12. Lansing-East Lansing, MI
- Year-to-date change in median list price, 2025: +33.6% (+$72,300 )
- Median home list price: $214,950 in January 2025, $287,250 in July 2025
- Median size of a listed home: 1,568 sq. ft. in January 2025, 1,779 sq. ft. in July 2025
- Median time on market for a listed home: 62 days in January 2025, 34 days in July 2025
- Total number of homes for sale: 1,057 in January 2025, 1,275 in July 2025
11. Lincoln, IL
- Year-to-date change in median list price, 2025: +35.4% (+$44,250 )
- Median home list price: $125,000 in January 2025, $169,250 in July 2025
- Median size of a listed home: 1,476 sq. ft. in January 2025, 1,616 sq. ft. in July 2025
- Median time on market for a listed home: 62 days in January 2025, 44 days in July 2025
- Total number of homes for sale: 69 in January 2025, 84 in July 2025
10. Houghton, MI
- Year-to-date change in median list price, 2025: +35.9% (+$85,200 )
- Median home list price: $237,250 in January 2025, $322,450 in July 2025
- Median size of a listed home: 1,737 sq. ft. in January 2025, 1,802 sq. ft. in July 2025
- Median time on market for a listed home: 119 days in January 2025, 45 days in July 2025
- Total number of homes for sale: 73 in January 2025, 172 in July 2025
9. Peoria, IL
- Year-to-date change in median list price, 2025: +35.9% (+$51,500 )
- Median home list price: $143,400 in January 2025, $194,900 in July 2025
- Median size of a listed home: 1,537 sq. ft. in January 2025, 1,761 sq. ft. in July 2025
- Median time on market for a listed home: 53 days in January 2025, 37 days in July 2025
- Total number of homes for sale: 813 in January 2025, 1,015 in July 2025
8. Auburn, NY
- Year-to-date change in median list price, 2025: +37.8% (+$94,850 )
- Median home list price: $251,150 in January 2025, $346,000 in July 2025
- Median size of a listed home: 1,783 sq. ft. in January 2025, 1,802 sq. ft. in July 2025
- Median time on market for a listed home: 81 days in January 2025, 46 days in July 2025
- Total number of homes for sale: 179 in January 2025, 257 in July 2025
7. South Bend-Mishawaka, IN-MI
- Year-to-date change in median list price, 2025: +39.2% (+$92,050 )
- Median home list price: $234,950 in January 2025, $327,000 in July 2025
- Median size of a listed home: 1,659 sq. ft. in January 2025, 1,826 sq. ft. in July 2025
- Median time on market for a listed home: 64 days in January 2025, 44 days in July 2025
- Total number of homes for sale: 955 in January 2025, 1,160 in July 2025
6. Dubuque, IA
- Year-to-date change in median list price, 2025: +39.9% (+$112,975 )
- Median home list price: $283,225 in January 2025, $396,200 in July 2025
- Median size of a listed home: 1,921 sq. ft. in January 2025, 2,059 sq. ft. in July 2025
- Median time on market for a listed home: 72 days in January 2025, 46 days in July 2025
- Total number of homes for sale: 157 in January 2025, 188 in July 2025
5. Iron Mountain, MI-WI
- Year-to-date change in median list price, 2025: +41.1% (+$69,925 )
- Median home list price: $169,975 in January 2025, $239,900 in July 2025
- Median size of a listed home: 1,452 sq. ft. in January 2025, 1,739 sq. ft. in July 2025
- Median time on market for a listed home: 72 days in January 2025, 47 days in July 2025
- Total number of homes for sale: 96 in January 2025, 120 in July 2025
4. Hillsdale, MI
- Year-to-date change in median list price, 2025: +42.8% (+$110,075 )
- Median home list price: $257,400 in January 2025, $367,475 in July 2025
- Median size of a listed home: 1,766 sq. ft. in January 2025, 1,829 sq. ft. in July 2025
- Median time on market for a listed home: 78 days in January 2025, 44 days in July 2025
- Total number of homes for sale: 139 in January 2025, 182 in July 2025
3. Austin, MN
- Year-to-date change in median list price, 2025: +46.5% (+$87,950 )
- Median home list price: $189,225 in January 2025, $277,175 in July 2025
- Median size of a listed home: 1,599 sq. ft. in January 2025, 1,942 sq. ft. in July 2025
- Median time on market for a listed home: 92 days in January 2025, 43 days in July 2025
- Total number of homes for sale: 81 in January 2025, 149 in July 2025
2. Athens, OH
- Year-to-date change in median list price, 2025: +49.8% (+$110,089 )
- Median home list price: $221,161 in January 2025, $331,250 in July 2025
- Median size of a listed home: 1,492 sq. ft. in January 2025, 1,788 sq. ft. in July 2025
- Median time on market for a listed home: 72 days in January 2025, 47 days in July 2025
- Total number of homes for sale: 85 in January 2025, 143 in July 2025
1. Midland, MI
- Year-to-date change in median list price, 2025: +52.8% (+$143,850 )
- Median home list price: $272,400 in January 2025, $416,250 in July 2025
- Median size of a listed home: 1,718 sq. ft. in January 2025, 1,971 sq. ft. in July 2025
- Median time on market for a listed home: 60 days in January 2025, 42 days in July 2025
- Total number of homes for sale: 175 in January 2025, 239 in July 2025
