U.S. Markets Where Home Prices Have Fallen the Most in 2025

Since surging in 2020, home prices in the United States have continued to trend upward through 2025. The median list price for a single family home in the U.S. hit a 2025 high of $440,950 in June. While list prices have fallen since, at $425,000 in September, they are still nearly $25,000 higher than they were at the start of the year, according to data from Realtor.com.

Rising home prices are largely driven by a mismatch between supply and demand. Not only does the U.S. have a long-standing shortage of available homes, but in recent years, rising mortgage rates have made homeowners hesitant to sell, further adding to the inventory shortage.

According to the Federal Home Loan Mortgage Corporation, or Freddie Mac, the average interest on a 30-year fixed rate mortgage has been above 6% since September 2022 — levels not seen since 2008. Today’s borrowing costs are more than double what they were as recently as 2021, and homeowners locked into lower rates do not appear eager to give them up.

Importantly, location matters when it comes to real estate, and the national housing price trend is not necessarily indicative of local markets. In fact, there are dozens of communities across the country where list prices have fallen by tens of thousands of dollars so far in 2025.

Using historical list price data from Realtor.com, 24/7 Wall St. identified the markets where home prices have fallen the most in 2025. We reviewed home sale data for over 3,100 U.S. counties and county equivalents and ranked them on the relative change in median list price between January and September 2025. Only counties where median list prices are down by at least 12% since January were considered. Counties flagged by Realtor.com for possible data quality issues were excluded from analysis. All supplemental data in this story is also from Realtor.com.

Among the 45 counties and county equivalents on this list, home prices have decreased by anywhere from 12.1% to nearly 50% since January. The largest share of these places — 20 out of 45 — are located in the South, including four in Texas alone. Another 12 counties on this list are in the Midwest and nine are in the West, while only four are located in the Northeast.

Falling prices in these places may be due, at least in part, to the kinds of homes that are being put up for sale. Within any given market, larger homes often command higher prices, and in a majority of counties on this list, the typical listed home is smaller than the typical home on the market at the beginning of the year.

It is important to note that, despite recent declines, the median list price in several of these counties is still prohibitively high for millions of Americans. In eight of the counties on this list, the median list price exceeds the national median — in most cases, by hundreds of thousands of dollars.

These are the markets where home prices have fallen the most in 2025.

Why it Matters

eyecrave / E+ via Getty Images

Since the start of the COVID-19 pandemic, median home list prices have surged by 33%. While aggregate prices have not changed significantly in recent months, the price of a typical home remains well beyond the budget of most Americans. Still, location matters when it comes to housing markets, and some parts of the country are reporting substantial decreases in home prices. According to Realtor.com, list prices have fallen by over 10% in dozens of U.S. counties since January.

45. Madison County, Missouri

Skye Marthaler / Wikimedia Commons

Change in median list price in 2025: -12.1% (-$22,450)

-12.1% (-$22,450) Median home list price: $163,700 in Sept. 2025, $186,150 in Jan. 2025

$163,700 in Sept. 2025, $186,150 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 1,587 sq. ft. in Sept. 2025, 1,536 sq. ft. in Jan. 2025

1,587 sq. ft. in Sept. 2025, 1,536 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 44 days in Sept. 2025, 62 days in Jan. 2025

44 days in Sept. 2025, 62 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 50 in Sept. 2025, 35 in Jan. 2025

44. Taylor County, Kentucky

feedman / Flickr

Change in median list price in 2025: -12.1% (-$34,525)

-12.1% (-$34,525) Median home list price: $249,975 in Sept. 2025, $284,500 in Jan. 2025

$249,975 in Sept. 2025, $284,500 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 1,695 sq. ft. in Sept. 2025, 1,673 sq. ft. in Jan. 2025

1,695 sq. ft. in Sept. 2025, 1,673 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 69 days in Sept. 2025, 98 days in Jan. 2025

69 days in Sept. 2025, 98 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 142 in Sept. 2025, 107 in Jan. 2025

43. Vanderburgh County, Indiana

DenisTangneyJr / iStock via Getty Images

Change in median list price in 2025: -12.3% (-$30,022)

-12.3% (-$30,022) Median home list price: $213,450 in Sept. 2025, $243,472 in Jan. 2025

$213,450 in Sept. 2025, $243,472 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 1,610 sq. ft. in Sept. 2025, 1,793 sq. ft. in Jan. 2025

1,610 sq. ft. in Sept. 2025, 1,793 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 39 days in Sept. 2025, 73 days in Jan. 2025

39 days in Sept. 2025, 73 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 808 in Sept. 2025, 518 in Jan. 2025

42. Anderson County, Texas

TourismPTX / Wikimedia Commons

Change in median list price in 2025: -12.3% (-$35,000)

-12.3% (-$35,000) Median home list price: $248,750 in Sept. 2025, $283,750 in Jan. 2025

$248,750 in Sept. 2025, $283,750 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 1,810 sq. ft. in Sept. 2025, 1,801 sq. ft. in Jan. 2025

1,810 sq. ft. in Sept. 2025, 1,801 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 76 days in Sept. 2025, 97 days in Jan. 2025

76 days in Sept. 2025, 97 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 239 in Sept. 2025, 186 in Jan. 2025

41. Rappahannock County, Virginia

krblokhin / iStock Editorial via Getty Images

Change in median list price in 2025: -12.4% (-$91,750)

-12.4% (-$91,750) Median home list price: $647,250 in Sept. 2025, $739,000 in Jan. 2025

$647,250 in Sept. 2025, $739,000 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 2,168 sq. ft. in Sept. 2025, 2,624 sq. ft. in Jan. 2025

2,168 sq. ft. in Sept. 2025, 2,624 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 83 days in Sept. 2025, 101 days in Jan. 2025

83 days in Sept. 2025, 101 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 50 in Sept. 2025, 40 in Jan. 2025

40. Valley County, Idaho

knowlesgallery / iStock via Getty Images

Change in median list price in 2025: -12.5% (-$124,500)

-12.5% (-$124,500) Median home list price: $875,000 in Sept. 2025, $999,500 in Jan. 2025

$875,000 in Sept. 2025, $999,500 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 1,867 sq. ft. in Sept. 2025, 1,817 sq. ft. in Jan. 2025

1,867 sq. ft. in Sept. 2025, 1,817 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 97 days in Sept. 2025, 116 days in Jan. 2025

97 days in Sept. 2025, 116 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 397 in Sept. 2025, 289 in Jan. 2025

39. Esmeralda County, Nevada

BOB WESTON / iStock via Getty Images

Change in median list price in 2025: -12.6% (-$36,000)

-12.6% (-$36,000) Median home list price: $249,000 in Sept. 2025, $285,000 in Jan. 2025

$249,000 in Sept. 2025, $285,000 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 957 sq. ft. in Sept. 2025, 1,018 sq. ft. in Jan. 2025

957 sq. ft. in Sept. 2025, 1,018 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 52 days in Sept. 2025, 215 days in Jan. 2025

52 days in Sept. 2025, 215 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 6 in Sept. 2025, 5 in Jan. 2025

38. Johnson County, Arkansas

Ayodeji Afolabi / iStock via Getty Images

Change in median list price in 2025: -12.8% (-$29,350)

-12.8% (-$29,350) Median home list price: $199,900 in Sept. 2025, $229,250 in Jan. 2025

$199,900 in Sept. 2025, $229,250 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 1,680 sq. ft. in Sept. 2025, 1,698 sq. ft. in Jan. 2025

1,680 sq. ft. in Sept. 2025, 1,698 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 91 days in Sept. 2025, 109 days in Jan. 2025

91 days in Sept. 2025, 109 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 147 in Sept. 2025, 121 in Jan. 2025

37. Grand County, Colorado

Adam-Springer / Getty Images

Change in median list price in 2025: -12.8% (-$124,750)

-12.8% (-$124,750) Median home list price: $849,000 in Sept. 2025, $973,750 in Jan. 2025

$849,000 in Sept. 2025, $973,750 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 1,702 sq. ft. in Sept. 2025, 1,779 sq. ft. in Jan. 2025

1,702 sq. ft. in Sept. 2025, 1,779 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 96 days in Sept. 2025, 108 days in Jan. 2025

96 days in Sept. 2025, 108 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 781 in Sept. 2025, 430 in Jan. 2025

36. Collier County, Florida

Sean Pavone / iStock via Getty Images

Change in median list price in 2025: -12.9% (-$101,800)

-12.9% (-$101,800) Median home list price: $689,950 in Sept. 2025, $791,750 in Jan. 2025

$689,950 in Sept. 2025, $791,750 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 1,771 sq. ft. in Sept. 2025, 1,804 sq. ft. in Jan. 2025

1,771 sq. ft. in Sept. 2025, 1,804 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 114 days in Sept. 2025, 70 days in Jan. 2025

114 days in Sept. 2025, 70 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 6,309 in Sept. 2025, 7,802 in Jan. 2025

35. Prentiss County, Mississippi

Brian Stansberry / Wikimedia Commons

Change in median list price in 2025: -13.4% (-$28,725)

-13.4% (-$28,725) Median home list price: $186,175 in Sept. 2025, $214,900 in Jan. 2025

$186,175 in Sept. 2025, $214,900 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 1,770 sq. ft. in Sept. 2025, 1,680 sq. ft. in Jan. 2025

1,770 sq. ft. in Sept. 2025, 1,680 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 87 days in Sept. 2025, 86 days in Jan. 2025

87 days in Sept. 2025, 86 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 66 in Sept. 2025, 53 in Jan. 2025

34. Allen County, Kansas

Oneredp198 / Wikimedia Commons

Change in median list price in 2025: -13.7% (-$24,000)

-13.7% (-$24,000) Median home list price: $151,000 in Sept. 2025, $175,000 in Jan. 2025

$151,000 in Sept. 2025, $175,000 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 1,676 sq. ft. in Sept. 2025, 1,505 sq. ft. in Jan. 2025

1,676 sq. ft. in Sept. 2025, 1,505 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 71 days in Sept. 2025, 92 days in Jan. 2025

71 days in Sept. 2025, 92 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 71 in Sept. 2025, 48 in Jan. 2025

33. Daviess County, Missouri

BOB WESTON / iStock via Getty Images

Change in median list price in 2025: -14.0% (-$53,300)

-14.0% (-$53,300) Median home list price: $328,700 in Sept. 2025, $382,000 in Jan. 2025

$328,700 in Sept. 2025, $382,000 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 1,831 sq. ft. in Sept. 2025, 2,132 sq. ft. in Jan. 2025

1,831 sq. ft. in Sept. 2025, 2,132 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 62 days in Sept. 2025, 109 days in Jan. 2025

62 days in Sept. 2025, 109 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 60 in Sept. 2025, 30 in Jan. 2025

32. Franklin County, Arkansas

Brandonrush / Wikimedia Commons

Change in median list price in 2025: -14.2% (-$36,213)

-14.2% (-$36,213) Median home list price: $218,725 in Sept. 2025, $254,938 in Jan. 2025

$218,725 in Sept. 2025, $254,938 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 1,690 sq. ft. in Sept. 2025, 1,918 sq. ft. in Jan. 2025

1,690 sq. ft. in Sept. 2025, 1,918 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 87 days in Sept. 2025, 81 days in Jan. 2025

87 days in Sept. 2025, 81 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 104 in Sept. 2025, 78 in Jan. 2025

31. Onondaga County, New York

DenisTangneyJr / Getty Images

Change in median list price in 2025: -14.3% (-$50,050)

-14.3% (-$50,050) Median home list price: $299,900 in Sept. 2025, $349,950 in Jan. 2025

$299,900 in Sept. 2025, $349,950 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 1,734 sq. ft. in Sept. 2025, 1,686 sq. ft. in Jan. 2025

1,734 sq. ft. in Sept. 2025, 1,686 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 43 days in Sept. 2025, 83 days in Jan. 2025

43 days in Sept. 2025, 83 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 1,580 in Sept. 2025, 1,075 in Jan. 2025

30. Orange County, Vermont

Harrison Keely / Wikimedia Commons

Change in median list price in 2025: -14.5% (-$72,000)

-14.5% (-$72,000) Median home list price: $425,000 in Sept. 2025, $497,000 in Jan. 2025

$425,000 in Sept. 2025, $497,000 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 2,081 sq. ft. in Sept. 2025, 2,030 sq. ft. in Jan. 2025

2,081 sq. ft. in Sept. 2025, 2,030 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 67 days in Sept. 2025, 103 days in Jan. 2025

67 days in Sept. 2025, 103 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 148 in Sept. 2025, 61 in Jan. 2025

29. Lasalle Parish, Louisiana

Billy Hathorn / Wikimedia Commons

Change in median list price in 2025: -14.6% (-$29,250)

-14.6% (-$29,250) Median home list price: $171,250 in Sept. 2025, $200,500 in Jan. 2025

$171,250 in Sept. 2025, $200,500 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 1,791 sq. ft. in Sept. 2025, 1,908 sq. ft. in Jan. 2025

1,791 sq. ft. in Sept. 2025, 1,908 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 81 days in Sept. 2025, 100 days in Jan. 2025

81 days in Sept. 2025, 100 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 44 in Sept. 2025, 40 in Jan. 2025

28. Todd County, Kentucky

BOB WESTON / iStock via Getty Images

Change in median list price in 2025: -14.7% (-$41,275)

-14.7% (-$41,275) Median home list price: $239,900 in Sept. 2025, $281,175 in Jan. 2025

$239,900 in Sept. 2025, $281,175 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 1,558 sq. ft. in Sept. 2025, 1,680 sq. ft. in Jan. 2025

1,558 sq. ft. in Sept. 2025, 1,680 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 78 days in Sept. 2025, 67 days in Jan. 2025

78 days in Sept. 2025, 67 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 52 in Sept. 2025, 32 in Jan. 2025

27. Mcintosh County, Oklahoma

Change in median list price in 2025: -14.8% (-$53,538)

-14.8% (-$53,538) Median home list price: $307,250 in Sept. 2025, $360,788 in Jan. 2025

$307,250 in Sept. 2025, $360,788 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 1,680 sq. ft. in Sept. 2025, 1,704 sq. ft. in Jan. 2025

1,680 sq. ft. in Sept. 2025, 1,704 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 84 days in Sept. 2025, 108 days in Jan. 2025

84 days in Sept. 2025, 108 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 165 in Sept. 2025, 118 in Jan. 2025

26. Hawaii County, Hawaii

steinphoto / iStock via Getty Images

Change in median list price in 2025: -14.9% (-$107,821)

-14.9% (-$107,821) Median home list price: $617,179 in Sept. 2025, $725,000 in Jan. 2025

$617,179 in Sept. 2025, $725,000 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 1,351 sq. ft. in Sept. 2025, 1,446 sq. ft. in Jan. 2025

1,351 sq. ft. in Sept. 2025, 1,446 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 94 days in Sept. 2025, 88 days in Jan. 2025

94 days in Sept. 2025, 88 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 1,376 in Sept. 2025, 1,389 in Jan. 2025

25. Mcpherson County, Kansas

BOB WESTON / Getty Images

Change in median list price in 2025: -15.0% (-$41,993)

-15.0% (-$41,993) Median home list price: $238,375 in Sept. 2025, $280,368 in Jan. 2025

$238,375 in Sept. 2025, $280,368 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 1,905 sq. ft. in Sept. 2025, 1,894 sq. ft. in Jan. 2025

1,905 sq. ft. in Sept. 2025, 1,894 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 60 days in Sept. 2025, 82 days in Jan. 2025

60 days in Sept. 2025, 82 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 84 in Sept. 2025, 89 in Jan. 2025

24. Logan County, Colorado

Public Domain / Wikimedia Commons

Change in median list price in 2025: -15.5% (-$49,025)

-15.5% (-$49,025) Median home list price: $266,975 in Sept. 2025, $316,000 in Jan. 2025

$266,975 in Sept. 2025, $316,000 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 1,816 sq. ft. in Sept. 2025, 1,990 sq. ft. in Jan. 2025

1,816 sq. ft. in Sept. 2025, 1,990 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 68 days in Sept. 2025, 85 days in Jan. 2025

68 days in Sept. 2025, 85 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 121 in Sept. 2025, 68 in Jan. 2025

23. Sagadahoc County, Maine

DenisTangneyJr / iStock via Getty Images

Change in median list price in 2025: -15.8% (-$93,200)

-15.8% (-$93,200) Median home list price: $496,250 in Sept. 2025, $589,450 in Jan. 2025

$496,250 in Sept. 2025, $589,450 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 1,752 sq. ft. in Sept. 2025, 2,025 sq. ft. in Jan. 2025

1,752 sq. ft. in Sept. 2025, 2,025 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 54 days in Sept. 2025, 86 days in Jan. 2025

54 days in Sept. 2025, 86 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 115 in Sept. 2025, 50 in Jan. 2025

22. Halifax County, North Carolina

Public Domain /. Wikimedia Commons

Change in median list price in 2025: -16.1% (-$39,900)

-16.1% (-$39,900) Median home list price: $207,500 in Sept. 2025, $247,400 in Jan. 2025

$207,500 in Sept. 2025, $247,400 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 1,442 sq. ft. in Sept. 2025, 1,630 sq. ft. in Jan. 2025

1,442 sq. ft. in Sept. 2025, 1,630 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 69 days in Sept. 2025, 90 days in Jan. 2025

69 days in Sept. 2025, 90 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 149 in Sept. 2025, 105 in Jan. 2025

21. Hutchinson County, Texas

Billy Hathorn / Wikimedia Commons

Change in median list price in 2025: -16.6% (-$27,652)

-16.6% (-$27,652) Median home list price: $139,250 in Sept. 2025, $166,902 in Jan. 2025

$139,250 in Sept. 2025, $166,902 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 1,541 sq. ft. in Sept. 2025, 1,671 sq. ft. in Jan. 2025

1,541 sq. ft. in Sept. 2025, 1,671 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 68 days in Sept. 2025, 66 days in Jan. 2025

68 days in Sept. 2025, 66 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 109 in Sept. 2025, 103 in Jan. 2025

20. Armstrong County, Pennsylvania

dougtone / Flickr

Change in median list price in 2025: -16.6% (-$32,975)

-16.6% (-$32,975) Median home list price: $165,950 in Sept. 2025, $198,925 in Jan. 2025

$165,950 in Sept. 2025, $198,925 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 1,663 sq. ft. in Sept. 2025, 1,605 sq. ft. in Jan. 2025

1,663 sq. ft. in Sept. 2025, 1,605 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 47 days in Sept. 2025, 77 days in Jan. 2025

47 days in Sept. 2025, 77 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 160 in Sept. 2025, 115 in Jan. 2025

19. Metcalfe County, Kentucky

Public Domain / Wikimedia Commons

Change in median list price in 2025: -16.8% (-$41,300)

-16.8% (-$41,300) Median home list price: $204,700 in Sept. 2025, $246,000 in Jan. 2025

$204,700 in Sept. 2025, $246,000 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 1,427 sq. ft. in Sept. 2025, 1,684 sq. ft. in Jan. 2025

1,427 sq. ft. in Sept. 2025, 1,684 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 60 days in Sept. 2025, 126 days in Jan. 2025

60 days in Sept. 2025, 126 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 35 in Sept. 2025, 26 in Jan. 2025

18. Summit County, Utah

Sean Pavone / iStock via Getty Images

Change in median list price in 2025: -16.8% (-$323,000)

-16.8% (-$323,000) Median home list price: $1,599,500 in Sept. 2025, $1,922,500 in Jan. 2025

$1,599,500 in Sept. 2025, $1,922,500 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 2,570 sq. ft. in Sept. 2025, 2,834 sq. ft. in Jan. 2025

2,570 sq. ft. in Sept. 2025, 2,834 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 88 days in Sept. 2025, 104 days in Jan. 2025

88 days in Sept. 2025, 104 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 1,246 in Sept. 2025, 847 in Jan. 2025

17. Washington County, North Carolina

Public Domain / Wikimedia Commons

Change in median list price in 2025: -17.0% (-$34,750)

-17.0% (-$34,750) Median home list price: $169,500 in Sept. 2025, $204,250 in Jan. 2025

$169,500 in Sept. 2025, $204,250 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 1,426 sq. ft. in Sept. 2025, 1,678 sq. ft. in Jan. 2025

1,426 sq. ft. in Sept. 2025, 1,678 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 54 days in Sept. 2025, 98 days in Jan. 2025

54 days in Sept. 2025, 98 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 38 in Sept. 2025, 36 in Jan. 2025

16. Faribault County, Minnesota

Public Domain / Wikimedia Commons

Change in median list price in 2025: -17.1% (-$32,500)

-17.1% (-$32,500) Median home list price: $157,450 in Sept. 2025, $189,950 in Jan. 2025

$157,450 in Sept. 2025, $189,950 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 2,151 sq. ft. in Sept. 2025, 2,551 sq. ft. in Jan. 2025

2,151 sq. ft. in Sept. 2025, 2,551 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 55 days in Sept. 2025, 78 days in Jan. 2025

55 days in Sept. 2025, 78 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 53 in Sept. 2025, 33 in Jan. 2025

15. Newton County, Mississippi

Ktkvtsh / Wikimedia Commons

Change in median list price in 2025: -17.6% (-$34,500)

-17.6% (-$34,500) Median home list price: $162,000 in Sept. 2025, $196,500 in Jan. 2025

$162,000 in Sept. 2025, $196,500 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 2,093 sq. ft. in Sept. 2025, 2,463 sq. ft. in Jan. 2025

2,093 sq. ft. in Sept. 2025, 2,463 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 83 days in Sept. 2025, 102 days in Jan. 2025

83 days in Sept. 2025, 102 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 31 in Sept. 2025, 30 in Jan. 2025

14. Bayfield County, Wisconsin

JenniferPhotographyImaging / E+ via Getty Images

Change in median list price in 2025: -18.4% (-$90,000)

-18.4% (-$90,000) Median home list price: $399,000 in Sept. 2025, $489,000 in Jan. 2025

$399,000 in Sept. 2025, $489,000 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 1,685 sq. ft. in Sept. 2025, 1,820 sq. ft. in Jan. 2025

1,685 sq. ft. in Sept. 2025, 1,820 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 62 days in Sept. 2025, 130 days in Jan. 2025

62 days in Sept. 2025, 130 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 129 in Sept. 2025, 86 in Jan. 2025

13. Moultrie County, Illinois

BOB WESTON / iStock via Getty Images

Change in median list price in 2025: -18.4% (-$40,250)

-18.4% (-$40,250) Median home list price: $178,000 in Sept. 2025, $218,250 in Jan. 2025

$178,000 in Sept. 2025, $218,250 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 1,948 sq. ft. in Sept. 2025, 2,030 sq. ft. in Jan. 2025

1,948 sq. ft. in Sept. 2025, 2,030 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 42 days in Sept. 2025, 77 days in Jan. 2025

42 days in Sept. 2025, 77 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 29 in Sept. 2025, 26 in Jan. 2025

12. Sussex County, Virginia

Kubigula / Wikimedia Commons

Change in median list price in 2025: -18.5% (-$60,050)

-18.5% (-$60,050) Median home list price: $264,450 in Sept. 2025, $324,500 in Jan. 2025

$264,450 in Sept. 2025, $324,500 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 1,680 sq. ft. in Sept. 2025, 1,577 sq. ft. in Jan. 2025

1,680 sq. ft. in Sept. 2025, 1,577 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 56 days in Sept. 2025, 92 days in Jan. 2025

56 days in Sept. 2025, 92 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 36 in Sept. 2025, 26 in Jan. 2025

11. Shelby County, Ohio

photographingtravis / Flickr

Change in median list price in 2025: -20.7% (-$56,175)

-20.7% (-$56,175) Median home list price: $214,800 in Sept. 2025, $270,975 in Jan. 2025

$214,800 in Sept. 2025, $270,975 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 1,609 sq. ft. in Sept. 2025, 1,648 sq. ft. in Jan. 2025

1,609 sq. ft. in Sept. 2025, 1,648 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 64 days in Sept. 2025, 65 days in Jan. 2025

64 days in Sept. 2025, 65 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 142 in Sept. 2025, 98 in Jan. 2025

10. Gaines County, Texas

James_Gabbert / iStock via Getty Images

Change in median list price in 2025: -20.9% (-$83,000)

-20.9% (-$83,000) Median home list price: $314,500 in Sept. 2025, $397,500 in Jan. 2025

$314,500 in Sept. 2025, $397,500 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 2,070 sq. ft. in Sept. 2025, 2,150 sq. ft. in Jan. 2025

2,070 sq. ft. in Sept. 2025, 2,150 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 59 days in Sept. 2025, 78 days in Jan. 2025

59 days in Sept. 2025, 78 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 95 in Sept. 2025, 70 in Jan. 2025

9. Phillips County, Colorado

BOB WESTON / iStock via Getty Images

Change in median list price in 2025: -21.4% (-$75,000)

-21.4% (-$75,000) Median home list price: $275,000 in Sept. 2025, $350,000 in Jan. 2025

$275,000 in Sept. 2025, $350,000 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 2,200 sq. ft. in Sept. 2025, 2,228 sq. ft. in Jan. 2025

2,200 sq. ft. in Sept. 2025, 2,228 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 107 days in Sept. 2025, 75 days in Jan. 2025

107 days in Sept. 2025, 75 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 32 in Sept. 2025, 23 in Jan. 2025

8. Catahoula Parish, Louisiana

BOB WESTON / iStock via Getty Images

Change in median list price in 2025: -22.6% (-$50,000)

-22.6% (-$50,000) Median home list price: $171,250 in Sept. 2025, $221,250 in Jan. 2025

$171,250 in Sept. 2025, $221,250 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 1,512 sq. ft. in Sept. 2025, 1,731 sq. ft. in Jan. 2025

1,512 sq. ft. in Sept. 2025, 1,731 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 79 days in Sept. 2025, 133 days in Jan. 2025

79 days in Sept. 2025, 133 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 24 in Sept. 2025, 18 in Jan. 2025

7. Atoka County, Oklahoma

By Larry D. Moore, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40987581

Change in median list price in 2025: -23.0% (-$76,500)

-23.0% (-$76,500) Median home list price: $256,500 in Sept. 2025, $333,000 in Jan. 2025

$256,500 in Sept. 2025, $333,000 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 1,671 sq. ft. in Sept. 2025, 1,771 sq. ft. in Jan. 2025

1,671 sq. ft. in Sept. 2025, 1,771 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 87 days in Sept. 2025, 106 days in Jan. 2025

87 days in Sept. 2025, 106 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 37 in Sept. 2025, 39 in Jan. 2025

6. Liberty County, Montana

Rachel Lodin / iStock via Getty Images

Change in median list price in 2025: -23.3% (-$55,000)

-23.3% (-$55,000) Median home list price: $181,250 in Sept. 2025, $236,250 in Jan. 2025

$181,250 in Sept. 2025, $236,250 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 1,884 sq. ft. in Sept. 2025, 2,120 sq. ft. in Jan. 2025

1,884 sq. ft. in Sept. 2025, 2,120 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 40 days in Sept. 2025, 103 days in Jan. 2025

40 days in Sept. 2025, 103 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 10 in Sept. 2025, 7 in Jan. 2025

5. Custer County, South Dakota

raksyBH / iStock Editorial via Getty Images

Change in median list price in 2025: -23.6% (-$209,000)

-23.6% (-$209,000) Median home list price: $675,000 in Sept. 2025, $884,000 in Jan. 2025

$675,000 in Sept. 2025, $884,000 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 2,094 sq. ft. in Sept. 2025, 2,414 sq. ft. in Jan. 2025

2,094 sq. ft. in Sept. 2025, 2,414 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 74 days in Sept. 2025, 103 days in Jan. 2025

74 days in Sept. 2025, 103 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 81 in Sept. 2025, 40 in Jan. 2025

4. Baker County, Oregon

peeterv / iStock via Getty Images

Change in median list price in 2025: -24.3% (-$123,500)

-24.3% (-$123,500) Median home list price: $385,000 in Sept. 2025, $508,500 in Jan. 2025

$385,000 in Sept. 2025, $508,500 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 1,871 sq. ft. in Sept. 2025, 2,207 sq. ft. in Jan. 2025

1,871 sq. ft. in Sept. 2025, 2,207 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 77 days in Sept. 2025, 128 days in Jan. 2025

77 days in Sept. 2025, 128 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 137 in Sept. 2025, 103 in Jan. 2025

3. Foster County, North Dakota

Matt / Wikimedia Commons

Change in median list price in 2025: -30.2% (-$74,500)

-30.2% (-$74,500) Median home list price: $172,500 in Sept. 2025, $247,000 in Jan. 2025

$172,500 in Sept. 2025, $247,000 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 1,990 sq. ft. in Sept. 2025, 2,496 sq. ft. in Jan. 2025

1,990 sq. ft. in Sept. 2025, 2,496 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 93 days in Sept. 2025, 48 days in Jan. 2025

93 days in Sept. 2025, 48 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 7 in Sept. 2025, 3 in Jan. 2025

2. Sterling County, Texas

:Billy Hathorn / Wikimedia Commons

Change in median list price in 2025: -30.2% (-$150,900)

-30.2% (-$150,900) Median home list price: $349,000 in Sept. 2025, $499,900 in Jan. 2025

$349,000 in Sept. 2025, $499,900 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 1,900 sq. ft. in Sept. 2025, 3,114 sq. ft. in Jan. 2025

1,900 sq. ft. in Sept. 2025, 3,114 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 40 days in Sept. 2025, 86 days in Jan. 2025

40 days in Sept. 2025, 86 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 8 in Sept. 2025, 3 in Jan. 2025

1. Thomas County, Kansas

Change in median list price in 2025: -47.7% (-$191,250)

-47.7% (-$191,250) Median home list price: $210,000 in Sept. 2025, $401,250 in Jan. 2025

$210,000 in Sept. 2025, $401,250 in Jan. 2025 Median size of a listed home: 2,245 sq. ft. in Sept. 2025, 2,016 sq. ft. in Jan. 2025

2,245 sq. ft. in Sept. 2025, 2,016 sq. ft. in Jan. 2025 Median time on market for a listed home: 106 days in Sept. 2025, 72 days in Jan. 2025

106 days in Sept. 2025, 72 days in Jan. 2025 Total number of homes for sale: 15 in Sept. 2025, 10 in Jan. 2025