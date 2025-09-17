Bullish (BLSH) First Ever Quarterly Earnings: What To Watch

Metric\r\nPre Q2 Consensus\r\nPost Q2 Guide\r\nSentiment\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nQ3 Adjusted Revenue\r\n~$60M\r\n$69–76M\r\nBullish\r\n\r\n\r\nQ3 Adjusted EBITDA\r\n~$12M\r\n$25–28M\r\nBullish\r\n\r\n\r\nFY25 EPS\r\n–$0.05\r\nPath to positive in Q3\r\nBullish\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSentiment Summary:\r\n\r\n\r\n \t\r\nBullish: Q3 guidance implying profitability, BitLicense catalyst.\r\n\r\n \t\r\nBearish: Spread compression, adjusted losses in Q2.\r\n\r\n \t\r\nNeutral: Trading volumes guidance lower sequentially.