U.S. Cities Leading The Green Building Revolution

A program of the U.S. Green Building Council, Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) certification has become a key metric for tracking sustainable construction. While larger cities have the most green buildings by virtue of scale, some smaller municipalities have focused efforts on sustainable development in recent years, resulting in high per capita rates of LEED-certified buildings.

Cities leading in per capita certification tend to have strong municipal sustainability mandates, active architectural firms focused on green design, or state-level incentives for energy-efficient construction. Some have benefitted from university-led pilot programs or redevelopment of former industrial land into LEED-certified facilities.

Many are in the Phoenix, Dallas, Austin, or Washington, D.C. metro areas, while some are more remote. Of the 25 cities with the most LEED buildings per capita, 15 are in the South, and six are in the West. Just three are in the Midwest, and only two — Cambridge, Massachusetts, and Princeton, New Jersey — are in the Northeast. Many of the cities with the most LEED buildings per capita also have above-average incomes and educational attainment. A closer look at the data reveals the cities leading the green building revolution.

To determine the cities leading the green building revolution, 24/7 Wall St. analyzed data from the U.S. Green Building Council. Cities were ranked based on the number of LEED-certified commercial and institutional buildings per 100,000 residents as of July 2025. Supplemental data on population and and median household income are from the U.S. Census Bureau’s 2023 American Community Survey and are five-year estimates. Only cities with at least 300 LEED-certified buildings were considered.

