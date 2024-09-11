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These Are the Bluest Counties in One of the Most Democratic States

San Francisco, California | Golden Gate Bridge at sunset, San Francisco, California, USA
bluejayphoto / iStock via Getty Images
Sam Stebbins
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24/7 Wall St. Insights

  • This election cycle, Harris and Trump campaigns are focusing their resources on a handful of key swing-states, where the election will likely be decided.
  • In most of the rest of the country, including California, the outcome of the race is effectively predetermined.
  • California’s status as a Democratic stronghold is evidenced, in part, by historical voting patterns in several deep-blue counties.
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Election Day is less than 60 days away, and the two major party candidates — Democrat Kamala Harris and Republican Donald Trump — are locked in a very close race. According to a New York Times analysis of national polls, Harris is currently leading her opponent, with support from 49% of voters compared to Trump’s 47%. These numbers are expected to shift in the coming weeks, but even if Harris maintains her slim advantage in the national polls, a Democratic victory is by no means guaranteed. (Here is a look at the Americans most likely to vote for Kamala Harris.)

As has been the case in other recent presidential elections, the outcome of the 2024 race will likely come down to a handful of closely contested swing states. This election cycle, the most competitive states, where both campaigns are focusing their resources, are Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, and Wisconsin. In these places, the candidates are polling so closely that either one has a reasonable chance of winning in November. (This is how Trump and Harris are polling in every key swing state.)

In stark contrast to these battleground states, most other states are considered a virtual lock for either Trump or Harris. Based on current polling results, political affiliation of the electorate, and historical voting patterns, California is one of these states. According to official records from the Federal Election Commission, the last time California went to a Republican candidate was in 1988, when the GOP’s George H.W. Bush defeated Michael Dukakis, a Democrat.

California’s status as a Democratic stronghold is driven by voters in certain parts of the state. There are 31 counties in California where, over the last four presidential elections, an average of at least 50% of voters have cast a ballot for the Democratic candidate.

If historical patterns hold up this election year, these same counties will help deliver California and its 54 electoral votes to Harris in November 2024. All historical, county-level, voting statistics are from the MIT Election Data and Science Lab’s County Presidential Election Returns 2000-2020 database, as compiled in the Harvard Dataverse, V13.

These are the most Democratic counties in California.

Why It Matters

Spencer Platt / Getty Images News via Getty Images

Because of the electoral college system, the outcome of presidential elections often comes down to voters in just a handful of closely contested states. In contrast to these battleground states, most of the country has reliably voted either Democratic or Republican in recent presidential elections. These states include California, which, barring any unforeseen shake ups in the race, is all but guaranteed to go to Harris in 2024. Outcomes in states like California are driven, in part, by party strongholds at the county-level.

31. Riverside County

Andy Konieczny / Shutterstock.com
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 50.9% Democratic; 46.1% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 53.0% Democrat (Joe Biden); 45.0% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 49.7% Democrat (Hillary Clinton); 44.4% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 49.7% Democrat (Barack Obama); 48.1% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 50.2% Democrat (Barack Obama); 47.9% Republican (John McCain)
  • County population: 2,429,487

30. Fresno County

DenisTangneyJr / iStock via Getty Images
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 50.9% Democratic; 46.2% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 52.9% Democrat (Joe Biden); 45.1% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 50.1% Democrat (Hillary Clinton); 43.9% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 49.9% Democrat (Barack Obama); 48.1% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 50.2% Democrat (Barack Obama); 48.1% Republican (John McCain)
  • County population: 1,008,280

29. Nevada County

PaintedWorks / iStock via Getty Images
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 51.0% Democratic; 44.4% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 56.2% Democrat (Joe Biden); 41.4% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 47.4% Democrat (Hillary Clinton); 42.5% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 47.7% Democrat (Barack Obama); 48.4% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 51.4% Democrat (Barack Obama); 46.1% Republican (John McCain)
  • County population: 102,322

28. San Luis Obispo County

Entering San Luis Obispo Count... by Ken Lund
Entering San Luis Obispo Count... (CC BY-SA 2.0) by Ken Lund
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 51.5% Democratic; 44.2% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 55.3% Democrat (Joe Biden); 42.2% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 49.7% Democrat (Hillary Clinton); 41.6% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 48.8% Democrat (Barack Obama); 47.7% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 51.4% Democrat (Barack Obama); 46.0% Republican (John McCain)
  • County population: 281,712

27. San Bernardino County

MudaCom / Shutterstock.com
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 52.8% Democratic; 43.9% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 54.2% Democrat (Joe Biden); 43.5% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 52.1% Democrat (Hillary Clinton); 41.5% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 52.5% Democrat (Barack Obama); 45.1% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 52.1% Democrat (Barack Obama); 45.8% Republican (John McCain)
  • County population: 2,180,563

26. Lake County

Geri Lavrov / Moment Open via Getty Images
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 53.3% Democratic; 41.9% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 51.9% Democrat (Joe Biden); 45.5% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 46.9% Democrat (Hillary Clinton); 43.3% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 56.3% Democrat (Barack Obama); 39.3% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 58.2% Democrat (Barack Obama); 38.9% Republican (John McCain)
  • County population: 68,024

25. Merced County

Sundry Photography / iStock via Getty Images
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 53.4% Democratic; 43.3% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 54.1% Democrat (Joe Biden); 43.5% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 52.7% Democrat (Hillary Clinton); 40.6% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 53.2% Democrat (Barack Obama); 44.4% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 53.3% Democrat (Barack Obama); 45.0% Republican (John McCain)
  • County population: 282,290

24. San Joaquin County

DenisTangneyJr / iStock via Getty Images
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 55.1% Democratic; 41.8% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 55.9% Democrat (Joe Biden); 42.0% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 54.0% Democrat (Hillary Clinton); 39.7% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 55.8% Democrat (Barack Obama); 42.0% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 54.4% Democrat (Barack Obama); 43.8% Republican (John McCain)
  • County population: 779,445

23. Mono County

Nikolay Tsuguliev / iStock via Getty Images
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 55.4% Democratic; 40.7% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 59.6% Democrat (Joe Biden); 37.3% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 52.6% Democrat (Hillary Clinton); 40.0% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 52.8% Democrat (Barack Obama); 44.1% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 55.5% Democrat (Barack Obama); 42.3% Republican (John McCain)
  • County population: 13,219

22. Ventura County

Ventura, California (5) by Ken Lund
Ventura, California (5) (CC BY-SA 2.0) by Ken Lund
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 55.8% Democratic; 40.8% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 59.5% Democrat (Joe Biden); 38.4% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 55.3% Democrat (Hillary Clinton); 37.6% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 52.3% Democrat (Barack Obama); 45.3% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 55.2% Democrat (Barack Obama); 42.9% Republican (John McCain)
  • County population: 842,009

21. San Diego County

Art Wager / E+ via Getty Images
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 56.1% Democratic; 40.4% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 60.2% Democrat (Joe Biden); 37.5% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 56.3% Democrat (Hillary Clinton); 36.6% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 52.6% Democrat (Barack Obama); 45.0% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 54.1% Democrat (Barack Obama); 43.9% Republican (John McCain)
  • County population: 3,289,701

20. Sacramento County

JasonDoiy / iStock via Getty Images
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 59.2% Democratic; 37.0% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 61.4% Democrat (Joe Biden); 36.1% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 58.3% Democrat (Hillary Clinton); 33.9% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 58.1% Democrat (Barack Obama); 39.2% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 58.5% Democrat (Barack Obama); 39.5% Republican (John McCain)
  • County population: 1,579,211

19. San Benito County

yhelfman / iStock via Getty Images
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 59.6% Democratic; 37.1% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 61.1% Democrat (Joe Biden); 36.7% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 57.1% Democrat (Hillary Clinton); 35.8% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 59.2% Democrat (Barack Obama); 38.6% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 60.5% Democrat (Barack Obama); 37.7% Republican (John McCain)
  • County population: 64,753

18. Alpine County

TomÃ¡s Guardia Bencomo / iStock via Getty Images
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 60.3% Democratic; 35.3% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 64.2% Democrat (Joe Biden); 32.9% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 55.5% Democrat (Hillary Clinton); 36.0% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 59.6% Democrat (Barack Obama); 36.1% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 61.0% Democrat (Barack Obama); 36.4% Republican (John McCain)
  • County population: 1,515

17. Humboldt County

Cabins in Humboldt County, California by Scrubhiker (USCdyer)
Cabins in Humboldt County, California (BY 2.0) by Scrubhiker (USCdyer)
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 61.0% Democratic; 32.4% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 65.0% Democrat (Joe Biden); 31.6% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 56.0% Democrat (Hillary Clinton); 31.0% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 60.0% Democrat (Barack Obama); 32.8% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 62.3% Democrat (Barack Obama); 34.1% Republican (John McCain)
  • County population: 136,132

16. Santa Barbara County

Bill Perry / Shutterstock.com
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 61.1% Democratic; 35.3% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 64.9% Democrat (Joe Biden); 32.8% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 60.6% Democrat (Hillary Clinton); 31.9% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 57.6% Democrat (Barack Obama); 39.6% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 60.4% Democrat (Barack Obama); 37.5% Republican (John McCain)
  • County population: 445,213

15. Solano County

yhelfman / iStock via Getty Images
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 63.2% Democratic; 33.5% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 63.9% Democrat (Joe Biden); 33.7% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 61.6% Democrat (Hillary Clinton); 31.3% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 63.5% Democrat (Barack Obama); 34.2% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 63.4% Democrat (Barack Obama); 34.8% Republican (John McCain)
  • County population: 450,995

14. Imperial County

Public Domain / Wikimedia Commons
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 64.0% Democratic; 33.1% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 61.1% Democrat (Joe Biden); 36.7% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 67.9% Democrat (Hillary Clinton); 26.4% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 65.2% Democrat (Barack Obama); 33.1% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 62.2% Democrat (Barack Obama); 36.1% Republican (John McCain)
  • County population: 179,578

13. Mendocino County

nathanphoto / iStock via Getty Images
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 65.4% Democratic; 28.6% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 66.4% Democrat (Joe Biden); 30.6% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 58.9% Democrat (Hillary Clinton); 29.1% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 66.2% Democrat (Barack Obama); 27.6% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 69.6% Democrat (Barack Obama); 26.8% Republican (John McCain)
  • County population: 91,145

12. Napa County

MasaoTaira / iStock via Getty Images
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 65.5% Democratic; 30.8% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 69.0% Democrat (Joe Biden); 28.7% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 63.9% Democrat (Hillary Clinton); 28.4% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 63.0% Democrat (Barack Obama); 34.3% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 65.1% Democrat (Barack Obama); 32.7% Republican (John McCain)
  • County population: 137,384

11. Yolo County

DenisTangneyJr / iStock via Getty Images
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 67.3% Democratic; 28.8% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 69.5% Democrat (Joe Biden); 28.1% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 66.7% Democrat (Hillary Clinton); 25.3% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 65.4% Democrat (Barack Obama); 31.4% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 67.1% Democrat (Barack Obama); 30.8% Republican (John McCain)
  • County population: 217,141

10. Monterey County

halbergman / iStock via Getty Images
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 68.0% Democratic; 28.6% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 69.5% Democrat (Joe Biden); 28.2% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 66.8% Democrat (Hillary Clinton); 26.2% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 67.1% Democrat (Barack Obama); 30.3% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 68.2% Democrat (Barack Obama); 29.9% Republican (John McCain)
  • County population: 437,609

9. Contra Costa County

Sundry Photography / iStock via Getty Images
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 68.8% Democratic; 28.0% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 71.6% Democrat (Joe Biden); 26.3% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 68.5% Democrat (Hillary Clinton); 24.9% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 66.4% Democrat (Barack Obama); 31.2% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 68.0% Democrat (Barack Obama); 30.2% Republican (John McCain)
  • County population: 1,162,648

8. Los Angeles County

halbergman / E+ via Getty Images
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 70.5% Democratic; 26.5% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 71.0% Democrat (Joe Biden); 26.9% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 71.8% Democrat (Hillary Clinton); 22.4% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 69.7% Democrat (Barack Obama); 27.8% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 69.2% Democrat (Barack Obama); 28.8% Republican (John McCain)
  • County population: 9,936,690

7. Santa Clara County

yhelfman / iStock via Getty Images
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 71.3% Democratic; 25.3% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 72.6% Democrat (Joe Biden); 25.2% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 72.7% Democrat (Hillary Clinton); 20.6% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 70.1% Democrat (Barack Obama); 27.2% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 69.4% Democrat (Barack Obama); 28.6% Republican (John McCain)
  • County population: 1,916,831

6. Sonoma County

Bjorn Bakstad / iStock via Getty Images
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 72.3% Democratic; 23.6% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 74.5% Democrat (Joe Biden); 23.0% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 69.4% Democrat (Hillary Clinton); 22.2% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 71.1% Democrat (Barack Obama); 25.3% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 73.6% Democrat (Barack Obama); 24.0% Republican (John McCain)
  • County population: 488,436

5. San Mateo County

SpVVK / iStock via Getty Images
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 75.0% Democratic; 22.0% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 77.9% Democrat (Joe Biden); 20.2% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 75.7% Democrat (Hillary Clinton); 18.4% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 72.1% Democrat (Barack Obama); 25.5% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 73.5% Democrat (Barack Obama); 24.7% Republican (John McCain)
  • County population: 754,250

4. Santa Cruz County

benedek / Getty Images
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 76.6% Democratic; 18.9% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 78.9% Democrat (Joe Biden); 18.6% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 73.9% Democrat (Hillary Clinton); 17.4% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 75.6% Democrat (Barack Obama); 20.0% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 77.5% Democrat (Barack Obama); 19.8% Republican (John McCain)
  • County population: 268,571

3. Marin County

yhelfman / iStock via Getty Images
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 78.3% Democratic; 18.5% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 82.3% Democrat (Joe Biden); 15.8% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 78.1% Democrat (Hillary Clinton); 15.6% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 74.3% Democrat (Barack Obama); 23.0% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 78.0% Democrat (Barack Obama); 20.2% Republican (John McCain)
  • County population: 260,485

2. Alameda County

DianeBentleyRaymond / iStock via Getty Images
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 79.2% Democratic; 17.4% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 80.2% Democrat (Joe Biden); 17.7% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 78.7% Democrat (Hillary Clinton); 14.7% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 78.9% Democrat (Barack Obama); 18.2% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 78.8% Democrat (Barack Obama); 19.3% Republican (John McCain)
  • County population: 1,663,823

1. San Francisco County

bluejayphoto / iStock via Getty Images
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 84.5% Democratic; 12.1% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 85.3% Democrat (Joe Biden); 12.7% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 85.0% Democrat (Hillary Clinton); 9.3% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 83.5% Democrat (Barack Obama); 13.0% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 84.2% Democrat (Barack Obama); 13.7% Republican (John McCain)
  • County population: 851,036

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