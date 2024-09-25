Politics

New York State Usually Votes Democrat But These Counties Are Bright Red

LewisTsePuiLung / iStock Editorial via Getty Images
Sam Stebbins
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Despite its status as a Democratic stronghold, there are several parts of the New York that have consistently broken with the prevailing political ideology in recent elections. According to voting records, there are 29 counties in New York where an average of at least 50% of voters have supported the Republican candidate across the last four presidential elections. In one of these counties, an average of 65.8% of voters cast ballots for the Republican candidate over the same four general elections.

These are the most Republican counties in New York. All historical, county-level, voting statistics are from the MIT Election Data and Science Lab’s County Presidential Election Returns 2000-2020 database, as compiled in the Harvard Dataverse, V13.

Why It Matters

gageskidmore / Flickr

Because of the electoral college system, the outcome of presidential elections often comes down to voters in just a handful of closely contested states. In contrast to these battleground states, most of the country has reliably voted either Democratic or Republican in recent presidential elections. These states include New York, which, barring any unforeseen shake ups in the race, is all but guaranteed to go to Harris in 2024. Still, New York is not the partisan monolith it is often perceived to be.

29. Niagara County

Orchidpoet / Getty Images
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 44.8% Democratic; 50.5% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 43.9% Democrat (Joe Biden); 53.5% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 38.5% Democrat (Hillary Clinton); 56.2% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 47.0% Democrat (Barack Obama); 42.9% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 49.7% Democrat (Barack Obama); 48.7% Republican (John McCain)
  • County population: 212,230

28. Washington County

Town of Putnam, Washington County, New York by Tyler A. McNeil
Town of Putnam, Washington County, New York (CC0 1.0) by Tyler A. McNeil
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 43.7% Democratic; 51.1% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 40.9% Democrat (Joe Biden); 56.4% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 37.1% Democrat (Hillary Clinton); 55.5% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 47.6% Democrat (Barack Obama); 42.4% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 49.5% Democrat (Barack Obama); 48.7% Republican (John McCain)
  • County population: 61,310

27. Oswego County

CatLane / iStock Unreleased via Getty Images
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 43.3% Democratic; 51.3% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 38.5% Democrat (Joe Biden); 58.6% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 35.5% Democrat (Hillary Clinton); 57.5% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 49.7% Democrat (Barack Obama); 39.5% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 50.3% Democrat (Barack Obama); 47.9% Republican (John McCain)
  • County population: 118,037

26. Chemung County

DenisTangneyJr / iStock via Getty Images
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 43.8% Democratic; 51.8% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 41.9% Democrat (Joe Biden); 55.2% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 38.1% Democrat (Hillary Clinton); 55.6% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 46.3% Democrat (Barack Obama); 46.1% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 48.8% Democrat (Barack Obama); 50.0% Republican (John McCain)
  • County population: 83,584

25. Putnam County

Kirkikis / iStock Editorial via Getty Images
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 43.2% Democratic; 52.4% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 45.1% Democrat (Joe Biden); 52.9% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 39.9% Democrat (Hillary Clinton); 55.6% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 41.8% Democrat (Barack Obama); 47.2% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 45.8% Democrat (Barack Obama); 53.3% Republican (John McCain)
  • County population: 97,942

24. Richmond County

Staten Island, New York, New Y... by Ken Lund
Staten Island, New York, New Y... (CC BY-SA 2.0) by Ken Lund
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 44.5% Democratic; 52.5% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 41.8% Democrat (Joe Biden); 56.6% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 41.0% Democrat (Hillary Clinton); 56.1% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 49.0% Democrat (Barack Obama); 43.4% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 47.6% Democrat (Barack Obama); 51.7% Republican (John McCain)
  • County population: 492,925

23. Yates County

Yates County Courthouse, Penn Yan NY 02 by Shuvaev
Yates County Courthouse, Penn Yan NY 02 (CC BY-SA 4.0) by Shuvaev
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 42.0% Democratic; 52.8% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 39.1% Democrat (Joe Biden); 57.5% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 36.4% Democrat (Hillary Clinton); 56.2% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 45.1% Democrat (Barack Obama); 45.2% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 47.6% Democrat (Barack Obama); 51.3% Republican (John McCain)
  • County population: 24,713

22. Chautauqua County

aceshot / iStock via Getty Images
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 41.6% Democratic; 52.9% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 38.6% Democrat (Joe Biden); 58.3% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 35.2% Democrat (Hillary Clinton); 58.3% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 42.5% Democrat (Barack Obama); 45.9% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 49.6% Democrat (Barack Obama); 48.6% Republican (John McCain)
  • County population: 127,440

21. Oneida County

DenisTangneyJr / iStock via Getty Images
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 42.2% Democratic; 53.1% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 40.9% Democrat (Joe Biden); 56.2% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 37.1% Democrat (Hillary Clinton); 56.5% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 45.0% Democrat (Barack Obama); 46.7% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 46.1% Democrat (Barack Obama); 52.2% Republican (John McCain)
  • County population: 231,055

20. Jefferson County

7549057256_5ba9dade12_k by Doug Kerr
7549057256_5ba9dade12_k (CC BY-SA 2.0) by Doug Kerr
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 41.7% Democratic; 53.6% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 39.2% Democrat (Joe Biden); 58.1% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 36.1% Democrat (Hillary Clinton); 56.9% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 45.5% Democrat (Barack Obama); 46.0% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 46.8% Democrat (Barack Obama); 52.0% Republican (John McCain)
  • County population: 117,445

19. Schuyler County

Andre Carrotflower / Wikimedia Commons
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 40.7% Democratic; 53.8% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 39.8% Democrat (Joe Biden); 57.4% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 35.2% Democrat (Hillary Clinton); 57.6% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 42.3% Democrat (Barack Obama); 46.6% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 45.7% Democrat (Barack Obama); 52.8% Republican (John McCain)
  • County population: 17,855

18. Chenango County

Tomwsulcer / Wikimedia Commons
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 40.9% Democratic; 54.0% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 37.0% Democrat (Joe Biden); 60.1% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 33.6% Democrat (Hillary Clinton); 59.1% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 44.7% Democrat (Barack Obama); 46.2% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 48.4% Democrat (Barack Obama); 49.6% Republican (John McCain)
  • County population: 47,096

17. Livingston County

JimVallee / iStock via Getty Images
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 40.4% Democratic; 54.1% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 39.4% Democrat (Joe Biden); 57.4% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 35.6% Democrat (Hillary Clinton); 57.6% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 41.5% Democrat (Barack Obama); 47.2% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 45.3% Democrat (Barack Obama); 53.2% Republican (John McCain)
  • County population: 61,980

16. Montgomery County

DenisTangneyJr / iStock via Getty Images
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 40.4% Democratic; 54.4% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 37.5% Democrat (Joe Biden); 60.0% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 34.6% Democrat (Hillary Clinton); 59.3% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 44.6% Democrat (Barack Obama); 44.2% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 45.0% Democrat (Barack Obama); 53.1% Republican (John McCain)
  • County population: 49,624

15. Greene County

rickberk / Getty Images
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 39.9% Democratic; 54.5% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 40.9% Democrat (Joe Biden); 56.4% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 33.6% Democrat (Hillary Clinton); 59.3% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 41.0% Democrat (Barack Obama); 47.6% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 44.1% Democrat (Barack Obama); 54.0% Republican (John McCain)
  • County population: 48,067

14. Wayne County

Historic Downtown Palmyra, New... by Ken Lund
Historic Downtown Palmyra, New... (CC BY-SA 2.0) by Ken Lund
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 39.7% Democratic; 54.6% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 38.8% Democrat (Joe Biden); 58.2% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 33.9% Democrat (Hillary Clinton); 58.9% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 41.9% Democrat (Barack Obama); 45.9% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 44.3% Democrat (Barack Obama); 54.2% Republican (John McCain)
  • County population: 91,324

13. Delaware County

Tyler A. McNeil / Wikimedia Commons
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 40.4% Democratic; 54.9% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 39.6% Democrat (Joe Biden); 58.0% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 33.5% Democrat (Hillary Clinton); 60.3% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 42.3% Democrat (Barack Obama); 48.7% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 46.4% Democrat (Barack Obama); 51.6% Republican (John McCain)
  • County population: 44,637

12. Tioga County

Jonathan W. Cohen / iStock via Getty Images
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 38.9% Democratic; 56.1% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 38.3% Democrat (Joe Biden); 58.8% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 33.8% Democrat (Hillary Clinton); 59.5% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 39.6% Democrat (Barack Obama); 51.7% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 44.1% Democrat (Barack Obama); 54.3% Republican (John McCain)
  • County population: 48,344

11. Herkimer County

Little Falls - New York - Mai... by Onasill ~ Bill - Onasill ~ Bill - 106 Million View
Little Falls - New York - Mai... (CC BY-SA 2.0) by Onasill ~ Bill - Onasill ~ Bill - 106 Million View
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 37.9% Democratic; 57.7% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 33.6% Democrat (Joe Biden); 63.8% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 30.8% Democrat (Hillary Clinton); 63.6% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 43.2% Democrat (Barack Obama); 48.6% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 44.5% Democrat (Barack Obama); 53.8% Republican (John McCain)
  • County population: 60,293

10. Cattaraugus County

Public Domain / Wikimedia Commons
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 37.1% Democratic; 57.8% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 33.9% Democrat (Joe Biden); 63.3% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 30.5% Democrat (Hillary Clinton); 63.2% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 40.4% Democrat (Barack Obama); 49.2% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 43.9% Democrat (Barack Obama); 54.5% Republican (John McCain)
  • County population: 77,000

9. Schoharie County

Public Domain / Wikimedia Commons
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 36.1% Democratic; 58.0% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 33.8% Democrat (Joe Biden); 62.6% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 30.2% Democrat (Hillary Clinton); 62.9% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 38.8% Democrat (Barack Obama); 49.2% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 41.8% Democrat (Barack Obama); 56.1% Republican (John McCain)
  • County population: 29,970

8. Fulton County

Beyond My Ken / Wikimedia Commons
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 37.3% Democratic; 58.0% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 32.9% Democrat (Joe Biden); 63.9% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 30.6% Democrat (Hillary Clinton); 63.5% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 42.1% Democrat (Barack Obama); 49.6% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 44.5% Democrat (Barack Obama); 53.7% Republican (John McCain)
  • County population: 53,280

7. Lewis County

Doug Kerr / Wikimedia Commons
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 35.8% Democratic; 59.5% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 29.3% Democrat (Joe Biden); 68.2% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 27.8% Democrat (Hillary Clinton); 65.3% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 43.1% Democrat (Barack Obama); 48.7% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 44.8% Democrat (Barack Obama); 53.6% Republican (John McCain)
  • County population: 26,690

6. Steuben County

DenisTangneyJr / E+ via Getty Images
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 35.8% Democratic; 59.6% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 33.9% Democrat (Joe Biden); 63.4% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 29.8% Democrat (Hillary Clinton); 63.9% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 39.0% Democrat (Barack Obama); 52.3% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 40.9% Democrat (Barack Obama); 57.8% Republican (John McCain)
  • County population: 93,584

5. Genesee County

Pollinator / Wikimedia Commons
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 34.5% Democratic; 59.8% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 32.7% Democrat (Joe Biden); 64.1% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 28.9% Democrat (Hillary Clinton); 64.0% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 36.7% Democrat (Barack Obama); 51.8% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 40.1% Democrat (Barack Obama); 58.5% Republican (John McCain)
  • County population: 58,204

4. Orleans County

Debora Truax / iStock via Getty Images
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 33.6% Democratic; 61.2% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 30.5% Democrat (Joe Biden); 66.2% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 27.3% Democrat (Hillary Clinton); 66.8% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 37.4% Democrat (Barack Obama); 51.6% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 39.9% Democrat (Barack Obama); 58.6% Republican (John McCain)
  • County population: 40,148

3. Hamilton County

Hamilton County Courthouse and Clerks Office NY Aug 10 by Doug Kerr
Hamilton County Courthouse and Clerks Office NY Aug 10 (CC BY-SA 2.0) by Doug Kerr
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 33.5% Democratic; 61.9% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 33.8% Democrat (Joe Biden); 63.8% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 29.4% Democrat (Hillary Clinton); 64.0% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 35.0% Democrat (Barack Obama); 56.7% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 35.9% Democrat (Barack Obama); 62.8% Republican (John McCain)
  • County population: 5,090

2. Allegany County

Joesboy / iStock via Getty Images
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 31.8% Democratic; 62.8% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 28.9% Democrat (Joe Biden); 67.6% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 26.1% Democrat (Hillary Clinton); 67.0% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 34.6% Democrat (Barack Obama); 55.3% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 38.2% Democrat (Barack Obama); 60.0% Republican (John McCain)
  • County population: 47,222

1. Wyoming County

dougtone / Flickr
  • Average popular vote split in last 4 presidential elections: 29.3% Democratic; 65.8% Republican
  • Popular vote split in 2020 election: 26.0% Democrat (Joe Biden); 71.3% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2016 election: 22.6% Democrat (Hillary Clinton); 71.9% Republican (Donald Trump)
  • Popular vote split in 2012 election: 32.8% Democrat (Barack Obama); 56.6% Republican (Mitt Romney)
  • Popular vote split in 2008 election: 36.1% Democrat (Barack Obama); 62.3% Republican (John McCain)
  • County population: 40,338

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