The Most Republican Counties in Alabama

24/7 Wall St. Insights
- This election cycle, Harris and Trump campaigns are focusing their resources on a handful of key swing-states, where the election will likely be decided.
- In most of the rest of the country, including Alabama, the outcome of the race is effectively predetermined.
- Alabama’s status as a Republican stronghold is evidenced, in part, by historical voting patterns in several deep-red counties.
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Election Day is less than 50 days away, and the two major party candidates — Democrat Kamala Harris and Republican Donald Trump — are locked in a very close race. According to a New York Times analysis of national polls, Harris is currently leading her opponent, with support from 49% of voters compared to Trump’s 47%. These numbers are expected to shift in the coming weeks, but even if Harris maintains her slim advantage in the national polls, a Democratic victory is by no means guaranteed. (Here is a look at which Americans are most likely to vote for Kamala Harris.)
As has been the case in other recent presidential elections, the outcome of the 2024 race will likely come down to a handful of closely contested swing states. This election cycle, the most competitive states, where both campaigns are focusing their resources, are Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, and Wisconsin. In these places, the candidates are polling so closely that either one has a reasonable chance of winning in November. (This is how Trump and Harris are polling in every key swing state.)
In stark contrast to these battleground states, most other states are considered a virtual lock for either Trump or Harris. Based on current polling results, political affiliation of the electorate, and historical voting patterns, Alabama is one of these states. According to official records from the Federal Election Commission, the last time Alabama went to a Democratic candidate was in 1976, when Democrat Jimmy Carter defeated Gerald Ford, a Republican.
Alabama’s status as a Republican stronghold is driven by voters in certain parts of the state. There are 41 counties in Alabama where, over the last four presidential elections, an average of at least 60% of voters have cast a ballot for the Republican candidate.
If historical patterns hold up this election year, these same counties will help deliver Alabama and its 9 electoral votes to Trump in November 2024. All historical, county-level, voting statistics are from the MIT Election Data and Science Lab’s County Presidential Election Returns 2000-2020 database, as compiled in the Harvard Dataverse, V13.
These are the most Republican counties in Alabama.
Why It Matters
Because of the electoral college system, the outcome of presidential elections often comes down to voters in just a handful of closely contested states. In contrast to these battleground states, most of the country has reliably voted either Democratic or Republican in recent presidential elections. These states include Alabama, which, barring any unforeseen shake ups in the race, is all but guaranteed to go to Trump in 2024. Outcomes in states like Alabama are driven, in part, by party strongholds at the county-level.
41. Talladega County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 38.7% Democratic; 60.2% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 36.8% Democrat (Joe Biden); 62.3% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 36.3% Democrat (Hillary Clinton); 61.7% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 41.7% Democrat (Barack Obama); 57.7% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 40.3% Democrat (Barack Obama); 58.8% Republican (John McCain)
- County population: 81,105
40. Coosa County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 37.3% Democratic; 61.7% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 32.8% Democrat (Joe Biden); 66.3% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 33.9% Democrat (Hillary Clinton); 64.4% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 41.6% Democrat (Barack Obama); 57.9% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 40.9% Democrat (Barack Obama); 58.4% Republican (John McCain)
- County population: 10,329
39. Colbert County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 34.2% Democratic; 64.0% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 29.9% Democrat (Joe Biden); 68.9% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 29.3% Democrat (Hillary Clinton); 67.2% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 39.2% Democrat (Barack Obama); 59.6% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 39.1% Democrat (Barack Obama); 59.3% Republican (John McCain)
- County population: 57,270
38. Escambia County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 33.5% Democratic; 65.5% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 30.9% Democrat (Joe Biden); 68.3% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 31.0% Democrat (Hillary Clinton); 66.9% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 36.9% Democrat (Barack Obama); 62.5% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 35.4% Democrat (Barack Obama); 63.9% Republican (John McCain)
- County population: 36,755
37. Calhoun County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 31.0% Democratic; 67.2% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 29.8% Democrat (Joe Biden); 68.8% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 27.7% Democrat (Hillary Clinton); 68.7% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 33.5% Democrat (Barack Obama); 65.5% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 33.2% Democrat (Barack Obama); 65.7% Republican (John McCain)
- County population: 116,162
36. Henry County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 31.6% Democratic; 67.4% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 28.0% Democrat (Joe Biden); 71.1% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 28.4% Democrat (Hillary Clinton); 69.8% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 35.2% Democrat (Barack Obama); 64.2% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 34.9% Democrat (Barack Obama); 64.6% Republican (John McCain)
- County population: 17,282
35. Lauderdale County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 30.0% Democratic; 67.7% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 26.9% Democrat (Joe Biden); 71.5% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 25.2% Democrat (Hillary Clinton); 70.6% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 33.9% Democrat (Barack Obama); 64.8% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 35.0% Democrat (Barack Obama); 63.2% Republican (John McCain)
- County population: 94,329
34. Washington County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 30.5% Democratic; 68.7% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 25.4% Democrat (Joe Biden); 74.0% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 27.8% Democrat (Hillary Clinton); 70.8% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 33.9% Democrat (Barack Obama); 65.6% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 35.0% Democrat (Barack Obama); 64.4% Republican (John McCain)
- County population: 15,434
33. Tallapoosa County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 30.2% Democratic; 68.8% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 27.9% Democrat (Joe Biden); 71.3% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 28.3% Democrat (Hillary Clinton); 69.8% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 33.6% Democrat (Barack Obama); 65.8% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 31.4% Democrat (Barack Obama); 67.9% Republican (John McCain)
- County population: 41,251
32. Lawrence County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 29.2% Democratic; 69.2% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 22.2% Democrat (Joe Biden); 76.9% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 24.5% Democrat (Hillary Clinton); 73.1% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 35.9% Democrat (Barack Obama); 62.9% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 35.2% Democrat (Barack Obama); 63.2% Republican (John McCain)
- County population: 33,116
31. Crenshaw County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 28.7% Democratic; 70.4% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 25.7% Democrat (Joe Biden); 73.5% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 26.6% Democrat (Hillary Clinton); 72.0% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 31.9% Democrat (Barack Obama); 67.5% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 30.8% Democrat (Barack Obama); 68.7% Republican (John McCain)
- County population: 13,205
30. Houston County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 27.9% Democratic; 70.7% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 28.0% Democrat (Joe Biden); 70.6% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 25.0% Democrat (Hillary Clinton); 72.1% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 29.5% Democrat (Barack Obama); 69.8% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 29.3% Democrat (Barack Obama); 70.1% Republican (John McCain)
- County population: 107,040
29. Limestone County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 26.8% Democratic; 71.0% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 27.8% Democrat (Joe Biden); 70.4% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 23.5% Democrat (Hillary Clinton); 72.1% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 27.7% Democrat (Barack Obama); 71.3% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 28.4% Democrat (Barack Obama); 70.3% Republican (John McCain)
- County population: 104,199
28. Etowah County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 27.0% Democratic; 71.2% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 24.2% Democrat (Joe Biden); 74.4% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 23.6% Democrat (Hillary Clinton); 73.3% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 30.1% Democrat (Barack Obama); 68.5% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 30.2% Democrat (Barack Obama); 68.4% Republican (John McCain)
- County population: 103,348
27. Dale County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 26.4% Democratic; 72.2% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 26.2% Democrat (Joe Biden); 72.5% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 23.5% Democrat (Hillary Clinton); 73.6% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 28.5% Democrat (Barack Obama); 70.6% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 27.3% Democrat (Barack Obama); 71.9% Republican (John McCain)
- County population: 49,455
26. Autauga County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 25.8% Democratic; 72.6% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 27.0% Democrat (Joe Biden); 71.4% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 23.8% Democrat (Hillary Clinton); 72.8% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 26.6% Democrat (Barack Obama); 72.6% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 25.8% Democrat (Barack Obama); 73.6% Republican (John McCain)
- County population: 58,761
25. Morgan County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 25.4% Democratic; 72.7% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 24.6% Democrat (Joe Biden); 73.8% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 22.2% Democrat (Hillary Clinton); 74.0% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 27.2% Democrat (Barack Obama); 71.8% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 27.5% Democrat (Barack Obama); 71.3% Republican (John McCain)
- County population: 123,102
24. Randolph County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 25.4% Democratic; 73.3% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 20.3% Democrat (Joe Biden); 79.0% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 22.5% Democrat (Hillary Clinton); 75.6% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 29.6% Democrat (Barack Obama); 69.5% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 29.5% Democrat (Barack Obama); 69.1% Republican (John McCain)
- County population: 22,179
23. Shelby County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 24.3% Democratic; 73.4% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 28.9% Democrat (Joe Biden); 69.3% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 22.7% Democrat (Hillary Clinton); 72.1% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 21.7% Democrat (Barack Obama); 77.2% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 22.8% Democrat (Barack Obama); 76.2% Republican (John McCain)
- County population: 223,916
22. Elmore County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 24.4% Democratic; 74.2% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 25.3% Democrat (Joe Biden); 73.5% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 22.7% Democrat (Hillary Clinton); 74.2% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 25.2% Democrat (Barack Obama); 74.0% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 24.2% Democrat (Barack Obama); 75.1% Republican (John McCain)
- County population: 87,694
21. Bibb County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 23.6% Democratic; 75.1% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 20.7% Democrat (Joe Biden); 78.4% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 21.2% Democrat (Hillary Clinton); 76.4% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 26.2% Democrat (Barack Obama); 72.8% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 26.6% Democrat (Barack Obama); 72.4% Republican (John McCain)
- County population: 22,251
20. Franklin County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 23.2% Democratic; 75.2% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 16.6% Democrat (Joe Biden); 82.5% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 18.2% Democrat (Hillary Clinton); 78.6% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 29.2% Democrat (Barack Obama); 69.7% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 29.7% Democrat (Barack Obama); 68.8% Republican (John McCain)
- County population: 32,011
19. Coffee County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 23.3% Democratic; 75.2% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 22.8% Democrat (Joe Biden); 75.9% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 20.3% Democrat (Hillary Clinton); 76.4% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 24.9% Democrat (Barack Obama); 74.2% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 25.2% Democrat (Barack Obama); 74.1% Republican (John McCain)
- County population: 53,559
18. Jackson County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 22.8% Democratic; 75.4% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 15.7% Democrat (Joe Biden); 83.2% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 17.5% Democrat (Hillary Clinton); 79.5% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 28.3% Democrat (Barack Obama); 70.2% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 30.5% Democrat (Barack Obama); 67.5% Republican (John McCain)
- County population: 52,618
17. Baldwin County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 21.8% Democratic; 76.3% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 22.4% Democrat (Joe Biden); 76.2% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 19.4% Democrat (Hillary Clinton); 76.5% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 21.6% Democrat (Barack Obama); 77.4% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 23.8% Democrat (Barack Obama); 75.3% Republican (John McCain)
- County population: 233,420
16. Clay County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 22.3% Democratic; 76.4% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 18.3% Democrat (Joe Biden); 80.8% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 18.7% Democrat (Hillary Clinton); 79.2% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 26.7% Democrat (Barack Obama); 72.3% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 25.8% Democrat (Barack Obama); 73.1% Republican (John McCain)
- County population: 14,209
15. Walker County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 19.8% Democratic; 78.6% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 15.5% Democrat (Joe Biden); 83.4% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 15.3% Democrat (Hillary Clinton); 82.3% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 23.0% Democrat (Barack Obama); 75.9% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 25.9% Democrat (Barack Obama); 72.3% Republican (John McCain)
- County population: 64,978
14. Fayette County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 20.0% Democratic; 78.8% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 15.9% Democrat (Joe Biden); 83.3% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 16.5% Democrat (Hillary Clinton); 81.4% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 22.9% Democrat (Barack Obama); 76.2% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 25.1% Democrat (Barack Obama); 73.9% Republican (John McCain)
- County population: 16,297
13. Dekalb County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 18.2% Democratic; 80.0% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 14.6% Democrat (Joe Biden); 84.4% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 14.0% Democrat (Hillary Clinton); 82.9% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 22.0% Democrat (Barack Obama); 76.8% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 23.6% Democrat (Barack Obama); 74.8% Republican (John McCain)
- County population: 71,680
12. Lamar County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 18.6% Democratic; 80.5% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 13.6% Democrat (Joe Biden); 85.8% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 14.9% Democrat (Hillary Clinton); 83.6% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 23.0% Democrat (Barack Obama); 76.2% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 22.8% Democrat (Barack Obama); 76.6% Republican (John McCain)
- County population: 13,885
11. Cherokee County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 17.9% Democratic; 80.7% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 13.2% Democrat (Joe Biden); 86.0% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 14.4% Democrat (Hillary Clinton); 83.4% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 21.8% Democrat (Barack Obama); 76.8% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 23.7% Democrat (Barack Obama); 74.9% Republican (John McCain)
- County population: 25,069
10. Chilton County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 17.9% Democratic; 81.0% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 15.9% Democrat (Joe Biden); 83.3% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 15.8% Democrat (Hillary Clinton); 82.1% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 19.5% Democrat (Barack Obama); 79.8% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 20.7% Democrat (Barack Obama); 78.5% Republican (John McCain)
- County population: 45,140
9. Marshall County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 17.2% Democratic; 81.0% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 15.0% Democrat (Joe Biden); 83.7% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 13.9% Democrat (Hillary Clinton); 82.8% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 19.3% Democrat (Barack Obama); 79.4% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 21.2% Democrat (Barack Obama); 77.6% Republican (John McCain)
- County population: 97,923
8. Covington County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 17.8% Democratic; 81.2% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 15.6% Democrat (Joe Biden); 83.7% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 15.0% Democrat (Hillary Clinton); 83.2% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 20.5% Democrat (Barack Obama); 78.8% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 20.5% Democrat (Barack Obama); 78.8% Republican (John McCain)
- County population: 37,542
7. St. Clair County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 16.6% Democratic; 81.9% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 17.4% Democrat (Joe Biden); 81.4% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 14.6% Democrat (Hillary Clinton); 82.4% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 16.5% Democrat (Barack Obama); 82.6% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 17.9% Democrat (Barack Obama); 81.1% Republican (John McCain)
- County population: 91,719
6. Marion County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 15.1% Democratic; 83.3% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 10.6% Democrat (Joe Biden); 88.4% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 11.0% Democrat (Hillary Clinton); 86.8% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 18.6% Democrat (Barack Obama); 80.1% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 21.0% Democrat (Barack Obama); 77.2% Republican (John McCain)
- County population: 29,203
5. Geneva County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 15.4% Democratic; 83.4% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 12.7% Democrat (Joe Biden); 86.5% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 13.0% Democrat (Hillary Clinton); 85.0% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 18.0% Democrat (Barack Obama); 81.1% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 18.3% Democrat (Barack Obama); 80.8% Republican (John McCain)
- County population: 26,647
4. Cleburne County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 13.1% Democratic; 85.4% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 9.3% Democrat (Joe Biden); 89.7% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 10.4% Democrat (Hillary Clinton); 87.4% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 15.4% Democrat (Barack Obama); 83.6% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 18.0% Democrat (Barack Obama); 80.3% Republican (John McCain)
- County population: 15,144
3. Cullman County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 12.8% Democratic; 85.5% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 10.7% Democrat (Joe Biden); 88.1% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 10.0% Democrat (Hillary Clinton); 87.1% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 14.7% Democrat (Barack Obama); 84.2% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 16.6% Democrat (Barack Obama); 81.8% Republican (John McCain)
- County population: 88,284
2. Winston County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 11.8% Democratic; 86.7% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 8.6% Democrat (Joe Biden); 90.3% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 8.5% Democrat (Hillary Clinton); 89.5% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 13.2% Democrat (Barack Obama); 85.6% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 17.5% Democrat (Barack Obama); 80.8% Republican (John McCain)
- County population: 23,655
1. Blount County
- Average popular vote split in last 4 presidential elections: 11.1% Democratic; 87.4% Republican
- Popular vote split in 2020 election: 9.6% Democrat (Joe Biden); 89.6% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2016 election: 8.4% Democrat (Hillary Clinton); 89.3% Republican (Donald Trump)
- Popular vote split in 2012 election: 12.4% Democrat (Barack Obama); 86.5% Republican (Mitt Romney)
- Popular vote split in 2008 election: 14.5% Democrat (Barack Obama); 84.0% Republican (John McCain)
- County population: 59,077
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