Live: Complete Coverage of RH Earnings

Consensus Pre-Earnings:\r\n\r\n\r\n \t\r\nRev: $905M | EPS: $3.22\r\n\r\n\r\nActuals:\r\n\r\n\r\n \t\r\nRev: $899M | EPS: $2.93\r\n\r\n\r\nTakeaway Bullets:\r\n\r\n\r\n \t\r\nBearish: Topline and EPS misses; tariff costs trim near-term margins and push revenue into later quarters.\r\n\r\n \t\r\nBullish: Demand +13.7% despite housing slump; margins expanded 340 bps; Paris launch looks transformational.\r\n\r\n \t\r\nNeutral: FY25 guide intact at +9–11% rev, but with tariff caveats and delayed product launches.