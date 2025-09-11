Live: Complete Coverage of RH Earnings

Live News & Earnings

Sep 11, 2025 | Updated 4:36 PM ET

Sending You to Google News in 3

Live Updates Live Coverage

RH reports after the close with consensus eyeing a sequential reacceleration as tariff-driven shipment pauses from Q2 are recaptured in H2. The setup follows a volatile Q1 where revenue was –0.6% vs. consensus yet EPS beat, and management kept FY25 guidance while flagging a ~6-point Q2 revenue headwind from April’s tariff shock with recovery in H2. This print matters for validation of the demand/ship timing bridge, durability of the new 30% membership discount, and International/Design initiatives’ contribution to margin and cash flow.

What to Expect — Estimates (Consensus)

Revenue: $905.36 million

EPS (Normalized): $3.22

Cash from Ops: N/A in snapshot

FY 2026 Revenue: $3.52 billion

FY 2026 EPS: $10.69

FY 2027 Revenue: $3.89 billion

FY 2027 EPS: $14.51

At these levels, revenue growth implied is ~9% YoY for the quarter and ~11% for FY26, off a depressed FY25 base.

Key Areas to Watch