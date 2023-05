113 Earnings Reports Due After Markets Close Tuesday, May 9

After U.S. markets close Tuesday afternoon, 113 companies are scheduled to report quarterly earnings results.

The following table is based on data from Briefing.com and includes a consensus forecast in dollars for quarterly earnings per share and EPS reported last year, and the consensus forecast for quarterly revenue in thousands of dollars. Companies marked with an asterisk have not confirmed the date.

Here are previews of what to expect from five companies reporting quarterly results late Tuesday.

Company Ticker Consensus EPS Year-ago EPS Consensus Rev (000s) Affirm AFRM -0.84 -0.19 371.96 Agiliti AGTI 0.16 n/a 288.44 Airbnb ABNB 0.14 -0.03 1787.48 Akamai Tech AKAM 1.32 1.39 912.13 Allbirds BIRD -0.25 -0.15 47.96 Amplitude AMPL -0.06 -0.07 65.20 Amyris AMRS -0.32 -0.37 56.11 Angi Inc. ANGI -0.03 -0.07 384.29 Appian APPN -0.30 -0.06 131.41 Array Tech ARRY 0.04 0.02 322.54 Axon AXON 0.53 0.45 319.74 Azenta AZTA -0.02 0.12 161.90 B2Gold BTG 0.07 0.06 441.00 Blend Labs BLND -0.18 -0.32 33.80 Blink Charging BLNK -0.43 -0.36 21.82 Bloom Energy BE -0.21 -0.32 256.10 Boot Barn Holdings * BOOT 1.45 1.47 442.08 Cadre Holdings CDRE 0.13 -0.30 112.66 CarGurus CARG 0.16 0.36 214.35 Celanese CE 1.63 5.54 2877.38 Celsius CELH 0.19 0.09 219.58 Clean Energy Fuels CLNE -0.03 -0.05 93.92 Compass COMP -0.23 -0.45 907.41 Compass Minerals * CMP 0.61 0.33 427.00 Coupang CPNG 0.05 -0.12 5641.83 Cricut CRCT 0.07 0.11 204.00 Custom Truck One Source CTOS 0.03 n/a 393.41 Cutera CUTR -0.29 -0.32 59.80 Darling Ingredients DAR 1.05 1.14 1625.11 Diodes DIOD 1.47 1.75 467.03 Diversey Holdings * DSEY 0.10 0.01 753.70 Duolingo DUOL 0.24 -0.31 112.86 Dutch Bros BROS -0.01 -0.02 208.96 Electronic Arts EA 1.31 0.80 1730.06 Emergent BioSolutions EBS -1.34 0.18 142.85 Enanta Pharmaceuticals * ENTA -1.93 -1.63 19.06 Endeavor Group EDR 0.42 n/a 1609.31 Esco Tech ESE 0.71 0.65 225.35 Evolus EOLS -0.16 -0.18 40.52 Exact Sciences EXAS -0.66 -1.04 543.18 Exelixis EXEL 0.16 0.21 422.66 Expensify EXFY 0.08 n/a 43.73 Flywire FLYW 0.01 -0.10 82.92 GoPro GPRO -0.14 0.09 165.08 Grocery Outlet GO 0.23 0.22 949.03 Guardant Health GH -1.08 -0.91 117.77 GXO Logistics GXO 0.43 0.59 2304.34 H & R Block HRB 4.46 4.11 2091.76 Halozyme Therapeutics HALO 0.48 0.47 175.52 Health Catalyst HCAT -0.04 -0.06 71.26 HireRight Holdings HRT 0.27 0.37 172.73 Hostess Brands TWNK 0.27 0.27 338.44 Houlihan Lokey * HLI 0.92 1.30 423.96 IAC Inc. IAC -0.82 -2.72 1061.62 ICF International ICFI 1.40 1.31 473.96 ICHOR Corporation ICHR 0.28 0.70 225.00 IGM Biosciences * IGMS -1.34 -1.53 1.31 Invitae NVTA -0.53 -0.78 116.57 Iovance Biotherapeutics IOVA -0.73 -0.58 n/a iRobot * IRBT -1.32 -0.66 238.11 Jackson Financial JXN 3.95 3.94 1641.76 Kinross Gold KGC 0.05 0.06 957.31 Kodiak Sciences * KOD -1.37 -1.83 LegalZoom.com LZ 0.06 -0.05 155.16 Light & Wonder LNW 0.26 0.26 632.14 Lincoln National LNC 1.54 1.66 4594.50 LivePerson LPSN -0.21 -0.86 107.45 Luminar Technologies LAZR -0.21 n/a 11.94 Mannkind MNKD -0.05 n/a 37.40 Marqeta MQ -0.08 -0.11 211.79 Masimo MASI 0.83 0.93 557.84 Matterport MTTR -0.10 -0.10 35.14 Mirati Therapeutics MRTX -3.57 -3.40 4.80 Model N MODN 0.17 0.14 59.74 Natera NTRA -1.17 -1.45 227.58 National Health NHI 0.99 1.10 77.49 Nektar Therapeutics NKTR -0.24 -0.49 20.12 Nextdoor KIND -0.09 n/a 45.94 Occidental Petro OXY 1.25 2.12 7373.33 Olo Inc. OLO 0.01 0.01 50.76 Open Lending LPRO 0.07 0.18 32.19 Orion Office REIT ONL 0.42 0.49 49.80 Ormat Tech ORA 0.57 0.35 212.86 PetIQ PETQ 0.36 0.62 277.15 Plug Power * PLUG -0.25 -0.27 208.18 Primoris Services PRIM -0.01 0.01 1068.86 ProAssurance PRA 0.18 0.14 283.40 Proterra PTRA -0.26 n/a 90.81 PubMatic PUBM -0.21 0.08 51.04 Q2 Holdings QTWO 0.07 0.03 150.42 Rackspace Technology RXT -0.03 0.22 757.27 Rapid7 RPD 0.09 -0.16 181.28 Revance Therapeutics RVNC -0.84 n/a 46.21 RingCentral RNG 0.69 0.39 528.03 Rivian Automotive RIVN -1.58 -1.43 661.97 Silk Road Medical SILK -0.39 -0.48 40.69 Supernus Pharma SUPN 0.31 0.43 139.02 TechTarget TTGT 0.36 0.53 57.05 Toast TOST -0.07 -0.20 763.11 Topgolf Callaway Brands MODG 0.16 n/a 1136.54 Twilio TWLO 0.21 0.00 1002.48 Upstart UPST -0.81 0.61 99.75 V2X VVX 0.68 n/a 847.82 Virgin Galactic SPCE -0.53 -0.36 1.32 Viridian Therapeutics VRDN -1.02 n/a 0.10 Vital Energy VTLE 4.58 n/a 328.67 VIZIO VZIO -0.02 -0.06 353.38 VTEX VTEX -0.03 -0.10 41.31 W&T Offshore WTI 0.16 0.21 163.25 Wynn Resorts WYNN 0.00 -1.21 1367.95 Xenon Pharmaceuticals XENE -0.60 n/a 0.53 Ziff Davis ZD 1.06 1.23 294.03 ZipRecruiter ZIP 0.14 0.07 179.68