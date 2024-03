Boeing Stock Price Forecast and Prediction 2025-2030 Ryan Fletcher / iStock Editorial via Getty Images

According to long term analyst estimates and forecasts looking at Boeing’s (NYSE: BA) stock through 2030, the stock price has considerable upside and is projected to hit $269.20 by 2030.

Year Current Price Future Price Stock Price Gain/ Loss 2024 $200.10 $188.96 -5.57% 2025 $200.10 $205.24 2.57% 2026 $200.10 $227.64 13.76% 2027 $200.10 $232.86 16.37% 2028 $200.10 $213.01 6.45% 2029 $200.10 $234.64 17.26% 2030 $200.10 $269.20 34.53%

Boeing Price Prediction for 2025

The forecast for 2025 suggests a promising outlook for Boeing, with a projected stock price of $205.24. That would be off a down year in 2024, giving the stock a 8.6% gain for the year. This represents an increase of approximately 2.62% from today’s price of $200.10.

Revenues for Boeing in 2025 are estimated to be $99.75 billion with net debt of $25.3 billion. Both figures are much better than the current financial picture of Boeing today.

Boeing Price Prediction for 2026

Boeing’s momentum appears to continue into 2026, with the stock price estimated to reach $227.64. This projection follows the positive trend from 2025, marking a substantial 13.82% gain for the year, significantly higher than the current price.

The company’s revenues are expected to climb to $110.14 billion, accompanied by a net debt reduction to $18.42 billion, signaling continued financial health and operational efficiency.

Boeing Price Prediction for 2027

By 2027, Boeing’s stock price is predicted to slightly increase to $232.86, maintaining its upward trajectory with a modest 2.29% gain from 2026. This steady growth underscores the company’s resilience and strategic advancements in the market.

Projected revenues are forecasted at $118.72 billion, while net debt is expected to stabilize around $18.40 billion, reflecting Boeing’s solid financial framework and market confidence.

Boeing Price Prediction for 2028

The forecast for 2028 adjusts Boeing’s stock price to $213.01, dialing back slightly by 8.53% from 2027, yet still up 6.51% from today. This adjustment might reflect market recalibrations or strategic realignments within the company or the industry.

With revenues projected at $126.75 billion and net debt anticipated to be $25.10 billion.

Boeing Price Prediction for 2029

Looking towards 2029, Boeing’s stock price is expected to rebound to $234.64, indicating a growth of 10.15% from 2028, and an overall increase of 17.32% from the current price, showcasing optimism in Boeing’s long-term value proposition.

The revenue forecast for 2029 stands at $142.40 billion, with the net debt expected to decrease to $20.11 billion.

Boeing Price Prediction for 2030

Entering the next decade, Boeing’s stock is forecasted to soar to $269.20, marking a robust 14.73% increase from 2029, and a significant 34.60% rise from today’s price, reflecting confidence in Boeing’s strategic direction, innovative capabilities, and market expansion.

Revenues are expected to reach $146.75 billion by 2030, with a projected net debt of $14.80 billion.

History of Boeing Stock Price

Jan-31-1968 2.51 Feb-29-1968 2.49 Mar-31-1968 2.26 Apr-30-1968 2.56 May-31-1968 2.29 Jun-30-1968 2.09 Jul-31-1968 2.00 Aug-31-1968 1.88 Sep-30-1968 1.89 Oct-31-1968 1.79 Nov-30-1968 1.95 Dec-31-1968 1.87 Jan-31-1969 1.94 Feb-28-1969 1.73 Mar-31-1969 1.67 Apr-30-1969 1.56 May-31-1969 1.45 Jun-30-1969 1.40 Jul-31-1969 1.13 Aug-31-1969 1.23 Sep-30-1969 1.05 Oct-31-1969 1.05 Nov-30-1969 1.02 Dec-31-1969 0.93 Jan-31-1970 0.76 Feb-28-1970 0.82 Mar-31-1970 0.75 Apr-30-1970 0.65 May-31-1970 0.60 Jun-30-1970 0.41 Jul-31-1970 0.44 Aug-31-1970 0.53 Sep-30-1970 0.56 Oct-31-1970 0.48 Nov-30-1970 0.48 Dec-31-1970 0.47 Jan-31-1971 0.64 Feb-28-1971 0.70 Mar-31-1971 0.68 Apr-30-1971 0.77 May-31-1971 0.76 Jun-30-1971 0.67 Jul-31-1971 0.53 Aug-31-1971 0.52 Sep-30-1971 0.49 Oct-31-1971 0.51 Nov-30-1971 0.50 Dec-31-1971 0.61 Jan-31-1972 0.84 Feb-29-1972 0.80 Mar-31-1972 0.79 Apr-30-1972 0.74 May-31-1972 0.74 Jun-30-1972 0.69 Jul-31-1972 0.70 Aug-31-1972 0.75 Sep-30-1972 0.76 Oct-31-1972 0.72 Nov-30-1972 0.83 Dec-31-1972 0.82 Jan-31-1973 0.77 Feb-28-1973 0.71 Mar-31-1973 0.68 Apr-30-1973 0.59 May-31-1973 0.62 Jun-30-1973 0.56 Jul-31-1973 0.64 Aug-31-1973 0.54 Sep-30-1973 0.63 Oct-31-1973 0.63 Nov-30-1973 0.47 Dec-31-1973 0.41 Jan-31-1974 0.47 Feb-28-1974 0.50 Mar-31-1974 0.47 Apr-30-1974 0.48 May-31-1974 0.55 Jun-30-1974 0.58 Jul-31-1974 0.56 Aug-31-1974 0.57 Sep-30-1974 0.53 Oct-31-1974 0.59 Nov-30-1974 0.63 Dec-31-1974 0.52 Jan-31-1975 0.56 Feb-28-1975 0.61 Mar-31-1975 0.68 Apr-30-1975 0.83 May-31-1975 0.96 Jun-30-1975 0.99 Jul-31-1975 0.90 Aug-31-1975 0.93 Sep-30-1975 0.87 Oct-31-1975 0.91 Nov-30-1975 0.80 Dec-31-1975 0.80 Jan-31-1976 0.91 Feb-29-1976 0.86 Mar-31-1976 0.88 Apr-30-1976 1.00 May-31-1976 1.20 Jun-30-1976 1.34 Jul-31-1976 1.31 Aug-31-1976 1.33 Sep-30-1976 1.51 Oct-31-1976 1.35 Nov-30-1976 1.45 Dec-31-1976 1.47 Jan-31-1977 1.26 Feb-28-1977 1.38 Mar-31-1977 1.44 Apr-30-1977 1.59 May-31-1977 1.67 Jun-30-1977 1.91 Jul-31-1977 1.86 Aug-31-1977 1.80 Sep-30-1977 1.63 Oct-31-1977 1.73 Nov-30-1977 1.86 Dec-31-1977 1.85 Jan-31-1978 1.74 Feb-28-1978 2.07 Mar-31-1978 2.24 Apr-30-1978 2.64 May-31-1978 3.23 Jun-30-1978 3.48 Jul-31-1978 4.25 Aug-31-1978 4.65 Sep-30-1978 4.21 Oct-31-1978 3.85 Nov-30-1978 4.51 Dec-31-1978 4.70 Jan-31-1979 4.96 Feb-28-1979 4.12 Mar-31-1979 4.21 Apr-30-1979 4.15 May-31-1979 3.80 Jun-30-1979 4.00 Jul-31-1979 4.26 Aug-31-1979 4.74 Sep-30-1979 4.84 Oct-31-1979 4.22 Nov-30-1979 4.47 Dec-31-1979 5.00 Jan-31-1980 6.47 Feb-29-1980 5.95 Mar-31-1980 5.26 Apr-30-1980 5.41 May-31-1980 5.09 Jun-30-1980 5.19 Jul-31-1980 5.67 Aug-31-1980 5.63 Sep-30-1980 5.70 Oct-31-1980 5.33 Nov-30-1980 5.67 Dec-31-1980 6.54 Jan-31-1981 5.89 Feb-28-1981 5.19 Mar-31-1981 5.20 Apr-30-1981 5.04 May-31-1981 4.81 Jun-30-1981 4.54 Jul-31-1981 4.09 Aug-31-1981 3.41 Sep-30-1981 3.57 Oct-31-1981 3.85 Nov-30-1981 3.39 Dec-31-1981 3.33 Jan-31-1982 3.19 Feb-28-1982 2.78 Mar-31-1982 2.59 Apr-30-1982 2.83 May-31-1982 2.52 Jun-30-1982 2.30 Jul-31-1982 2.37 Aug-31-1982 3.52 Sep-30-1982 3.07 Oct-31-1982 4.06 Nov-30-1982 4.80 Dec-31-1982 5.02 Jan-31-1983 5.41 Feb-28-1983 5.43 Mar-31-1983 5.93 Apr-30-1983 5.67 May-31-1983 5.93 Jun-30-1983 6.78 Jul-31-1983 6.17 Aug-31-1983 5.61 Sep-30-1983 5.85 Oct-31-1983 5.65 Nov-30-1983 6.76 Dec-31-1983 6.48 Jan-31-1984 6.59 Feb-29-1984 6.39 Mar-31-1984 5.65 Apr-30-1984 5.56 May-31-1984 5.78 Jun-30-1984 6.48 Jul-31-1984 6.94 Aug-31-1984 7.93 Sep-30-1984 7.98 Oct-31-1984 8.56 Nov-30-1984 8.00 Dec-31-1984 8.39 Jan-31-1985 9.24 Feb-28-1985 9.70 Mar-31-1985 9.26 Apr-30-1985 8.94 May-31-1985 9.85 Jun-30-1985 9.94 Jul-31-1985 10.72 Aug-31-1985 10.69 Sep-30-1985 10.08 Oct-31-1985 10.19 Nov-30-1985 10.92 Dec-31-1985 11.61 Jan-31-1986 10.72 Feb-28-1986 11.86 Mar-31-1986 12.67 Apr-30-1986 12.50 May-31-1986 12.94 Jun-30-1986 14.00 Jul-31-1986 13.14 Aug-31-1986 13.36 Sep-30-1986 11.86 Oct-31-1986 11.75 Nov-30-1986 11.33 Dec-31-1986 11.36 Jan-31-1987 11.17 Feb-28-1987 12.06 Mar-31-1987 11.53 Apr-30-1987 9.89 May-31-1987 10.06 Jun-30-1987 10.42 Jul-31-1987 11.78 Aug-31-1987 11.72 Sep-30-1987 11.31 Oct-31-1987 8.58 Nov-30-1987 7.64 Dec-31-1987 8.22 Jan-31-1988 10.17 Feb-29-1988 10.56 Mar-31-1988 10.33 Apr-30-1988 10.67 May-31-1988 12.22 Jun-30-1988 13.06 Jul-31-1988 13.44 Aug-31-1988 13.11 Sep-30-1988 14.25 Oct-31-1988 14.42 Nov-30-1988 13.78 Dec-31-1988 13.47 Jan-31-1989 14.08 Feb-28-1989 13.75 Mar-31-1989 15.17 Apr-30-1989 16.86 May-31-1989 17.86 Jun-30-1989 16.00 Jul-31-1989 17.46 Aug-31-1989 18.25 Sep-30-1989 19.00 Oct-31-1989 18.75 Nov-30-1989 20.00 Dec-31-1989 19.79 Jan-31-1990 19.75 Feb-28-1990 21.29 Mar-31-1990 23.92 Apr-30-1990 23.25 May-31-1990 27.54 Jun-30-1990 29.25 Jul-31-1990 28.88 Aug-31-1990 24.13 Sep-30-1990 20.81 Oct-31-1990 22.38 Nov-30-1990 22.13 Dec-31-1990 22.69 Jan-31-1991 24.69 Feb-28-1991 24.13 Mar-31-1991 23.50 Apr-30-1991 22.88 May-31-1991 24.44 Jun-30-1991 22.88 Jul-31-1991 23.19 Aug-31-1991 24.88 Sep-30-1991 25.38 Oct-31-1991 24.63 Nov-30-1991 22.13 Dec-31-1991 23.88 Jan-31-1992 25.44 Feb-29-1992 23.00 Mar-31-1992 21.94 Apr-30-1992 22.00 May-31-1992 21.94 Jun-30-1992 19.94 Jul-31-1992 20.00 Aug-31-1992 18.63 Sep-30-1992 18.38 Oct-31-1992 18.00 Nov-30-1992 17.56 Dec-31-1992 20.06 Jan-31-1993 17.63 Feb-28-1993 17.19 Mar-31-1993 17.50 Apr-30-1993 19.00 May-31-1993 19.81 Jun-30-1993 18.50 Jul-31-1993 19.69 Aug-31-1993 19.81 Sep-30-1993 19.19 Oct-31-1993 18.75 Nov-30-1993 19.31 Dec-31-1993 21.63 Jan-31-1994 21.63 Feb-28-1994 23.38 Mar-31-1994 22.25 Apr-30-1994 22.50 May-31-1994 23.19 Jun-30-1994 23.13 Jul-31-1994 22.31 Aug-31-1994 22.75 Sep-30-1994 21.63 Oct-31-1994 21.94 Nov-30-1994 22.44 Dec-31-1994 23.50 Jan-31-1995 22.25 Feb-28-1995 23.06 Mar-31-1995 26.88 Apr-30-1995 27.50 May-31-1995 29.44 Jun-30-1995 31.31 Jul-31-1995 33.50 Aug-31-1995 32.00 Sep-30-1995 34.13 Oct-31-1995 32.75 Nov-30-1995 36.44 Dec-31-1995 39.19 Jan-31-1996 38.75 Feb-29-1996 40.56 Mar-31-1996 43.31 Apr-30-1996 41.06 May-31-1996 42.63 Jun-30-1996 43.56 Jul-31-1996 44.25 Aug-31-1996 45.25 Sep-30-1996 47.25 Oct-31-1996 47.69 Nov-30-1996 49.69 Dec-31-1996 53.25 Jan-31-1997 53.56 Feb-28-1997 50.88 Mar-31-1997 49.31 Apr-30-1997 49.31 May-31-1997 52.69 Jun-30-1997 53.06 Jul-31-1997 58.69 Aug-31-1997 54.50 Sep-30-1997 54.44 Oct-31-1997 48.00 Nov-30-1997 53.13 Dec-31-1997 48.94 Jan-31-1998 47.63 Feb-28-1998 54.25 Mar-31-1998 52.13 Apr-30-1998 50.06 May-31-1998 47.75 Jun-30-1998 44.56 Jul-31-1998 38.81 Aug-31-1998 30.94 Sep-30-1998 34.31 Oct-31-1998 37.56 Nov-30-1998 40.63 Dec-31-1998 32.63 Jan-31-1999 34.69 Feb-28-1999 35.63 Mar-31-1999 34.00 Apr-30-1999 40.63 May-31-1999 42.06 Jun-30-1999 44.00 Jul-31-1999 45.38 Aug-31-1999 45.31 Sep-30-1999 42.63 Oct-31-1999 46.06 Nov-30-1999 40.63 Dec-31-1999 41.44 Jan-31-2000 44.50 Feb-29-2000 36.94 Mar-31-2000 37.81 Apr-30-2000 39.69 May-31-2000 39.06 Jun-30-2000 41.81 Jul-31-2000 49.00 Aug-31-2000 53.63 Sep-30-2000 63.00 Oct-31-2000 67.81 Nov-30-2000 69.06 Dec-31-2000 66.00 Jan-31-2001 58.50 Feb-28-2001 62.20 Mar-31-2001 55.71 Apr-30-2001 61.80 May-31-2001 62.89 Jun-30-2001 55.60 Jul-31-2001 58.53 Aug-31-2001 51.20 Sep-30-2001 33.50 Oct-31-2001 32.60 Nov-30-2001 35.10 Dec-31-2001 38.78 Jan-31-2002 40.95 Feb-28-2002 45.96 Mar-31-2002 48.25 Apr-30-2002 44.60 May-31-2002 42.65 Jun-30-2002 45.00 Jul-31-2002 41.52 Aug-31-2002 37.07 Sep-30-2002 34.13 Oct-31-2002 29.75 Nov-30-2002 34.05 Dec-31-2002 32.99 Jan-31-2003 31.59 Feb-28-2003 27.56 Mar-31-2003 25.06 Apr-30-2003 27.28 May-31-2003 30.67 Jun-30-2003 34.32 Jul-31-2003 33.12 Aug-31-2003 37.39 Sep-30-2003 34.33 Oct-31-2003 38.49 Nov-30-2003 38.39 Dec-31-2003 42.14 Jan-31-2004 41.75 Feb-29-2004 43.37 Mar-31-2004 41.07 Apr-30-2004 42.69 May-31-2004 45.80 Jun-30-2004 51.09 Jul-31-2004 50.75 Aug-31-2004 52.22 Sep-30-2004 51.62 Oct-31-2004 49.90 Nov-30-2004 53.57 Dec-31-2004 51.77 Jan-31-2005 50.60 Feb-28-2005 54.97 Mar-31-2005 58.46 Apr-30-2005 59.52 May-31-2005 63.90 Jun-30-2005 66.00 Jul-31-2005 66.01 Aug-31-2005 67.02 Sep-30-2005 67.95 Oct-31-2005 64.64 Nov-30-2005 68.19 Dec-31-2005 70.24 Jan-31-2006 68.31 Feb-28-2006 72.69 Mar-31-2006 77.93 Apr-30-2006 83.45 May-31-2006 83.25 Jun-30-2006 81.91 Jul-31-2006 77.42 Aug-31-2006 74.90 Sep-30-2006 78.85 Oct-31-2006 79.86 Nov-30-2006 88.53 Dec-31-2006 88.84 Jan-31-2007 89.56 Feb-28-2007 87.26 Mar-31-2007 88.91 Apr-30-2007 93.00 May-31-2007 100.59 Jun-30-2007 96.16 Jul-31-2007 103.43 Aug-31-2007 96.70 Sep-30-2007 104.99 Oct-31-2007 98.59 Nov-30-2007 92.54 Dec-31-2007 87.46 Jan-31-2008 83.18 Feb-29-2008 82.79 Mar-31-2008 74.37 Apr-30-2008 84.86 May-31-2008 82.77 Jun-30-2008 65.72 Jul-31-2008 61.11 Aug-31-2008 65.56 Sep-30-2008 57.35 Oct-31-2008 52.42 Nov-30-2008 42.63 Dec-31-2008 42.67 Jan-31-2009 42.31 Feb-28-2009 31.44 Mar-31-2009 35.58 Apr-30-2009 40.05 May-31-2009 44.85 Jun-30-2009 42.50 Jul-31-2009 42.91 Aug-31-2009 49.67 Sep-30-2009 54.15 Oct-31-2009 47.80 Nov-30-2009 52.41 Dec-31-2009 54.13 Jan-31-2010 60.60 Feb-28-2010 63.16 Mar-31-2010 72.61 Apr-30-2010 72.43 May-31-2010 64.18 Jun-30-2010 62.75 Jul-31-2010 68.14 Aug-31-2010 61.13 Sep-30-2010 66.54 Oct-31-2010 70.64 Nov-30-2010 63.77 Dec-31-2010 65.26 Jan-31-2011 69.48 Feb-28-2011 72.01 Mar-31-2011 73.93 Apr-30-2011 79.78 May-31-2011 78.03 Jun-30-2011 73.93 Jul-31-2011 70.47 Aug-31-2011 66.86 Sep-30-2011 60.51 Oct-31-2011 65.79 Nov-30-2011 68.69 Dec-31-2011 73.35 Jan-31-2012 74.18 Feb-29-2012 74.95 Mar-31-2012 74.37 Apr-30-2012 76.80 May-31-2012 69.61 Jun-30-2012 74.30 Jul-31-2012 73.91 Aug-31-2012 71.40 Sep-30-2012 69.60 Oct-31-2012 70.44 Nov-30-2012 74.28 Dec-31-2012 75.36 Jan-31-2013 73.87 Feb-28-2013 76.90 Mar-31-2013 85.85 Apr-30-2013 91.41 May-31-2013 99.02 Jun-30-2013 102.44 Jul-31-2013 105.10 Aug-31-2013 103.92 Sep-30-2013 117.50 Oct-31-2013 130.50 Nov-30-2013 134.25 Dec-31-2013 136.49 Jan-31-2014 125.26 Feb-28-2014 128.92 Mar-31-2014 125.49 Apr-30-2014 129.02 May-31-2014 135.25 Jun-30-2014 127.23 Jul-31-2014 120.48 Aug-31-2014 126.80 Sep-30-2014 127.38 Oct-31-2014 124.91 Nov-30-2014 134.36 Dec-31-2014 129.98 Jan-31-2015 145.37 Feb-28-2015 150.85 Mar-31-2015 150.08 Apr-30-2015 143.34 May-31-2015 140.52 Jun-30-2015 138.72 Jul-31-2015 144.17 Aug-31-2015 130.68 Sep-30-2015 130.95 Oct-31-2015 148.07 Nov-30-2015 145.45 Dec-31-2015 144.59 Jan-31-2016 120.13 Feb-29-2016 118.18 Mar-31-2016 126.94 Apr-30-2016 134.80 May-31-2016 126.15 Jun-30-2016 129.87 Jul-31-2016 133.66 Aug-31-2016 129.45 Sep-30-2016 131.74 Oct-31-2016 142.43 Nov-30-2016 150.56 Dec-31-2016 155.68 Jan-31-2017 163.42 Feb-28-2017 180.23 Mar-31-2017 176.86 Apr-30-2017 184.83 May-31-2017 187.63 Jun-30-2017 197.75 Jul-31-2017 242.46 Aug-31-2017 239.66 Sep-30-2017 254.21 Oct-31-2017 257.98 Nov-30-2017 276.80 Dec-31-2017 294.91 Jan-31-2018 354.37 Feb-28-2018 362.21 Mar-31-2018 327.88 Apr-30-2018 333.56 May-31-2018 352.16 Jun-30-2018 335.51 Jul-31-2018 356.30 Aug-31-2018 342.79 Sep-30-2018 371.90 Oct-31-2018 354.86 Nov-30-2018 346.76 Dec-31-2018 322.50 Jan-31-2019 385.62 Feb-28-2019 439.96 Mar-31-2019 381.42 Apr-30-2019 377.69 May-31-2019 341.61 Jun-30-2019 364.01 Jul-31-2019 341.18 Aug-31-2019 364.09 Sep-30-2019 380.47 Oct-31-2019 339.91 Nov-30-2019 366.18 Dec-31-2019 325.76 Jan-31-2020 318.27 Feb-29-2020 275.11 Mar-31-2020 149.14 Apr-30-2020 141.02 May-31-2020 145.85 Jun-30-2020 183.30 Jul-31-2020 158.00 Aug-31-2020 171.82 Sep-30-2020 165.26 Oct-31-2020 144.39 Nov-30-2020 210.71 Dec-31-2020 214.06 Jan-31-2021 194.19 Feb-28-2021 212.01 Mar-31-2021 254.72 Apr-30-2021 234.31 May-31-2021 247.02 Jun-30-2021 239.56 Jul-31-2021 226.48 Aug-31-2021 219.50 Sep-30-2021 219.94 Oct-31-2021 207.03 Nov-30-2021 197.85 Dec-31-2021 201.32 Jan-31-2022 200.24 Feb-28-2022 205.34 Mar-31-2022 191.50 Apr-30-2022 148.84 May-31-2022 131.40 Jun-30-2022 136.72 Jul-31-2022 159.31 Aug-31-2022 160.25 Sep-30-2022 121.08 Oct-31-2022 142.51 Nov-30-2022 178.88 Dec-31-2022 190.49 Jan-31-2023 213.00 Feb-28-2023 201.55 Mar-31-2023 212.43 Apr-30-2023 206.78 May-31-2023 205.70 Jun-30-2023 211.16 Jul-31-2023 238.85 Aug-31-2023 224.03 Sep-30-2023 191.68 Oct-31-2023 186.82 Nov-30-2023 231.63 Dec-31-2023 260.66 Jan-31-2024 211.04 Feb-29-2024 203.72 Mar-01-2024 200.00

